Пока смартфоны Samsung в мире дружно дорожают, на AliExpress всё ровно наоборот. Свежий середняк Galaxy A57 подешевел до 26 тысяч рублей, хотя стартовал в районе полусотни. Недавно я разбирал, стоит ли экономить и брать младший Galaxy A17 или копить на A37, и вот тот самый материал про дешёвый Samsung. Сегодня поднимаемся на ступеньку выше и смотрим на старшую модель A-серии, которая по такой цене внезапно стала очень интересной. Объясняю, стоит ли брать.

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Почему Galaxy A57 так подешевел на AliExpress

На самом деле, ничего сверхъестественного. Galaxy A57 вышел весной 2026 года по цене около 50 тысяч рублей, первая волна покупателей схлынула, ажиотаж спал, и продавцы начали резать ценник ради оборота. Добавьте сюда крепкий рубль, и получаем цену Galaxy A57 от 26 тысяч за версию с 8 ГБ оперативной памяти. То есть за старшего середняка просят меньше, чем за иную бюджетку в российской рознице.

Падение вдвое за пару месяцев это серьёзный повод присмотреться. Тем более речь не про сток или прошлогоднюю модель, а про актуальный аппарат текущего поколения, который только-только появился на прилавках.

Купить Galaxy A57

Что умеет середняк Samsung Galaxy A57

За свои новые деньги начинка у Samsung Galaxy A57 просто топ. Внутри процессор Exynos 1680, свежий 4-нанометровый чип с прокачанным блоком для ИИ-задач, так что Galaxy AI с фирменными фишками вроде обводки для поиска и стирания объектов на месте. Экран это отдельная радость: Super AMOLED Plus на 6.7 дюйма с частотой 120 Гц и яркостью до 1900 нит, на солнце читается без проблем.

По автономности тоже порядок: батарея на 5000 мАч спокойно тянет полный день, а быстрая зарядка 45 Вт поднимает аппарат с нуля до примерно 70 процентов за полчаса. Дополняют картину тройная камера на 50 Мп с ночным режимом, защита IP68 и стекло Gorilla Glass Victus Plus. И всё это в корпусе толщиной 6.9 мм, тоньше многих флагманов.

Главный же козырь на перспективу — это поддержка. Samsung обещает шесть лет крупных обновлений Android, так что аппарат проживёт долго и не устареет программно через пару апдейтов. На фоне многих конкурентов, о которых я писал в подборке смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi, которые лучше не брать, это весомый аргумент.

Galaxy A56 или Galaxy A57 — какой лучше выбрать

Но есть нюанс. Прошлогодний Galaxy A56 на том же AliExpress отдают ещё дешевле — от 22 200 рублей, а это разница с A57 примерно в четыре тысячи. Модели близки до степени смешения: одинаковый экран на 6.7 дюйма, та же батарея на 5000 мАч с зарядкой 45 Вт, идентичный набор камер и тот же фирменный софт.

Что даёт доплата за A57: чуть более свежий процессор Exynos 1680 вместо 1580, защита IP68 против IP67, поддержка Wi-Fi 6E и лишний год обновлений на перспективу. Разница в железе при этом скромная, оба чипа 4-нанометровые и в быту почти неотличимы. Любопытно, что у A56 фронтальная камера даже мощнее, 32 Мп против 12 Мп у новинки, так что любителям селфи есть о чём задуматься.

Galaxy A56 дешево

Стоит ли покупать Galaxy A57 за 26 тысяч

По такой цене — это один из самых разумных середняков на рынке даже с учетом пошлины (примерно 2500 рублей). Вы получаете флагманский по ощущениям экран, долгую поддержку, фирменная One UI и Galaxy AI за деньги крепкого бюджетника. Для тех, кому важно качество и долговечность Samsung, но без переплаты за букву S в названии, вариант почти идеальный. Но имейте в виду:

Чип Exynos 1680 крепкий, но это не флагманское железо, в тяжёлых играх на максималках он не особый помощник.

Беспроводной зарядки нет, как и слота под карту памяти, так что версию хранилища выбирайте с запасом.

Камера здесь хорошая, но без чудес уровня старших Galaxy.

Если же душа просит именно флагман и максимум возможностей, это уже другой разговор и другой бюджет. Про такой выбор я подробно рассуждал в тексте про то, Xiaomi 17T Pro или Samsung Galaxy S26.

Купить Galaxy A57

А ещё впереди целая россыпь новинок, и до конца года Samsung готовит сразу 8 любопытных устройств, так что выждать пару месяцев тоже вариант. Но если нужен сбалансированный смартфон прямо сейчас, Galaxy A57 за 26 тысяч это честная сделка, и я бы брал не раздумывая.

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