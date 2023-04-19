ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс для дома и отдыха, которые сделают вашу жизнь лучше

В 2023 году многие люди гонятся за брендовыми вещами и гаджетами, совершенно не задумываясь о том, делают ли они жизнь удобнее. На самом деле, на это влияют незначительные мелочи, которые, на самом деле, и помогают чувствовать себя комфортно. В первую очередь, это мелкие приспособления для дома: мы пользуемся ими изо дня в день и не обращаем на них внимания. А зря: в совокупности именно благодаря им, а не смартфону за 100к рублей, и создается уют в квартире. Выбрали 10 недорогих вещиц с АлиЭкспресс, которые повысят ваш уровень жизни, а заодно — и настроение!

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Удобная полка в ванную

Где стоит ваш шампунь или гель для душа? Наверняка где-то на краю ванной или на стиральной машинке. Но все эти предметы можно без проблем сложить в одном месте, если есть такая удобная полка. Если ее вынести за пределы душевой, то можно подвесить еще и фен. Его мы тоже для вас нашли!

Цена: 1400 рублей

Полка для ванной

Недорогой мощный фен

А есть ли у вас дома фен? Уверен, что у холостяков такого гаджета точно нет! А зря: вместо того, чтобы ждать, пока волосы высохнут и бежать с мокрой головой на работу, лучше аккуратно уложить их. Тем более, хороший фен Deerma еще и не травмирует их, позволяя переключаться между холодным и горячим воздухом. Есть даже система защиты от перегрева на случай, если температура начнет расти. В общем, это умный фен, который точно вам пригодится.

Цена: 2000 рублей

Хороший фен

Диспенсер для зубной пасты

Вместо того, чтобы каждое утро выдавливать пасту, доверьте это диспенсеру: вам всего лишь нужно установить тюбик и поднести щетку. Он просто клеится к стене на двусторонний скотч, устойчивый к попаданию воды. Вот уж правда — мелочь, а приятно!

Цена: 330 рублей

Диспенсер в ванную

Подставка для планшета

Давно известно, что для любого планшета практически не существует удобного чехла с подставкой. В результате, приходится носить устройство без него и ставить как получится. Вот хорошая подставка из алюминия со складной конструкцией: она устойчива и не царапает планшет.

Цена: 1250 рублей

Крутая подставка для планшета

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Светодиодный светильник

В доме важно и освещение: обязательно смените старую люстру на более современный светодиодный светильник. Он управляется пультом и имеет несколько вариантов оттенка света, который вам предстоит выбрать на странице продавца.

Цена: от 1600 рублей

Светильник для дома

Хороший вертикальный пылесос

Хотите держать квартиру в чистоте? Тогда вот вам недорогой вертикальный пылесос Deerma DX700: он очень легкий, мощный и прост в управлении. Быстро разбирается, чистится, имеет длинный провод и собирает любую пыль с пола. Единственный, на мой взгляд, недостаток — это много пластика, который легко поломать. Но если вы аккуратны, то он прослужит вам не один год.

Цена: 2500 рублей

Пылесос Deerma

Недорогой телевизор на Андроид ТВ

Как ни крути, но телевизор — по-прежнему важнейший элемент в доме и, можно сказать, место притяжения. При этом он вовсе не должен стоить дорого: вот хорошая модель на 32 дюйма с Андроидом на борту и четырехъядерным процессором. За такие деньги вы точно не найдете ничего толкового в российской рознице!

Цена: 9300 рублей

Телевизор со Смарт ТВ

Мощная приставка на Андроиде

Но если у вас уже есть обычный телевизор, то вы всегда можете сделать его умным. Вот неплохая приставка на Андроиде с 2 Гб оперативки и 16 Гб хранилища, которая уделывает даже популярный Xiaomi Mi TV Stick. Выглядит минималистично и обеспечит вам комфортный просмотр любимых стриминговых сервисов за минимум вложений.

Цена: 1920 рублей

Приставка для телевизора

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Хорошая блютуз-колонка

Ну, а для прослушивания любимых треков запаситесь хорошей блютуз-колонкой Tronsmart. Ее максимальная мощность составляет 10 Вт, а еще у нее есть стереопара — можно связать два устройство в одну систему. Она не боится воды и защищена по стандарту IPX7 — можно брать с собой на природу.

Цена: 1400 рублей

Беспроводная колонка

Хороший адаптер на два устройства

Ну, а для зарядки всех своих гаджетов мы традиционно рекомендуем использовать только проверенные адаптеры. Например, от Baseus, который защитит их от перегрева. Можно подключать сразу два гаджета с помощью кабеля USB-A. Обычно адаптер стоит дороже, но сейчас его отдают по очень хорошей цене!

Цена: 400 рублей

Зарядка Baseus