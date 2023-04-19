ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс для дома и отдыха, которые сделают вашу жизнь лучше

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Иван Герасимов

В 2023 году многие люди гонятся за брендовыми вещами и гаджетами, совершенно не задумываясь о том, делают ли они жизнь удобнее. На самом деле, на это влияют незначительные мелочи, которые, на самом деле, и помогают чувствовать себя комфортно. В первую очередь, это мелкие приспособления для дома: мы пользуемся ими изо дня в день и не обращаем на них внимания. А зря: в совокупности именно благодаря им, а не смартфону за 100к рублей, и создается уют в квартире. Выбрали 10 недорогих вещиц с АлиЭкспресс, которые повысят ваш уровень жизни, а заодно — и настроение!

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс для дома и отдыха, которые сделают вашу жизнь лучше. Нашли гаджеты для комфортной жизни! Скорее смотрите, что здесь. Фото.

Нашли гаджеты для комфортной жизни! Скорее смотрите, что здесь

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Удобная полка в ванную

Удобная полка в ванную. Эта полка — топ. Такая компактная, а столько всего вмещает. Фото.

Эта полка — топ. Такая компактная, а столько всего вмещает

Где стоит ваш шампунь или гель для душа? Наверняка где-то на краю ванной или на стиральной машинке. Но все эти предметы можно без проблем сложить в одном месте, если есть такая удобная полка. Если ее вынести за пределы душевой, то можно подвесить еще и фен. Его мы тоже для вас нашли!

Цена: 1400 рублей

Полка для ванной

Недорогой мощный фен

Недорогой мощный фен. Фен очень крутой, а еще выглядит максимально стильно. Фото.

Фен очень крутой, а еще выглядит максимально стильно

А есть ли у вас дома фен? Уверен, что у холостяков такого гаджета точно нет! А зря: вместо того, чтобы ждать, пока волосы высохнут и бежать с мокрой головой на работу, лучше аккуратно уложить их. Тем более, хороший фен Deerma еще и не травмирует их, позволяя переключаться между холодным и горячим воздухом. Есть даже система защиты от перегрева на случай, если температура начнет расти. В общем, это умный фен, который точно вам пригодится.

Цена: 2000 рублей

Хороший фен

Диспенсер для зубной пасты

Диспенсер для зубной пасты. Диспенсер пригодится каждому, кто не любит с утра совершать лишние движения. Фото.

Диспенсер пригодится каждому, кто не любит с утра совершать лишние движения

Вместо того, чтобы каждое утро выдавливать пасту, доверьте это диспенсеру: вам всего лишь нужно установить тюбик и поднести щетку. Он просто клеится к стене на двусторонний скотч, устойчивый к попаданию воды. Вот уж правда — мелочь, а приятно!

Цена: 330 рублей

Диспенсер в ванную

Подставка для планшета

Подставка для планшета. Эта подставка позволяет удобно пользоваться планшетом во время работы. Фото.

Эта подставка позволяет удобно пользоваться планшетом во время работы

Давно известно, что для любого планшета практически не существует удобного чехла с подставкой. В результате, приходится носить устройство без него и ставить как получится. Вот хорошая подставка из алюминия со складной конструкцией: она устойчива и не царапает планшет.

Цена: 1250 рублей

Крутая подставка для планшета

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Светодиодный светильник

Светодиодный светильник. Светильник выглядит минималистично и прилегает вплотную к потолку. Фото.

Светильник выглядит минималистично и прилегает вплотную к потолку

В доме важно и освещение: обязательно смените старую люстру на более современный светодиодный светильник. Он управляется пультом и имеет несколько вариантов оттенка света, который вам предстоит выбрать на странице продавца.

Цена: от 1600 рублей

Светильник для дома

Хороший вертикальный пылесос

Хороший вертикальный пылесос. У пылесоса Deerma нет конкурентов в этой ценовой категории. Фото.

У пылесоса Deerma нет конкурентов в этой ценовой категории

Хотите держать квартиру в чистоте? Тогда вот вам недорогой вертикальный пылесос Deerma DX700: он очень легкий, мощный и прост в управлении. Быстро разбирается, чистится, имеет длинный провод и собирает любую пыль с пола. Единственный, на мой взгляд, недостаток — это много пластика, который легко поломать. Но если вы аккуратны, то он прослужит вам не один год.

Цена: 2500 рублей

Пылесос Deerma

Недорогой телевизор на Андроид ТВ

Недорогой телевизор на Андроид ТВ. В отзывах очень хвалят этот телевизор за соотношение цены и качества. Фото.

В отзывах очень хвалят этот телевизор за соотношение цены и качества

Как ни крути, но телевизор — по-прежнему важнейший элемент в доме и, можно сказать, место притяжения. При этом он вовсе не должен стоить дорого: вот хорошая модель на 32 дюйма с Андроидом на борту и четырехъядерным процессором. За такие деньги вы точно не найдете ничего толкового в российской рознице!

Цена: 9300 рублей

Телевизор со Смарт ТВ

Мощная приставка на Андроиде

Мощная приставка на Андроиде. У ТВ-бокса даже есть часы, а еще он не похож дизайном на другие аналоги. Фото.

У ТВ-бокса даже есть часы, а еще он не похож дизайном на другие аналоги

Но если у вас уже есть обычный телевизор, то вы всегда можете сделать его умным. Вот неплохая приставка на Андроиде с 2 Гб оперативки и 16 Гб хранилища, которая уделывает даже популярный Xiaomi Mi TV Stick. Выглядит минималистично и обеспечит вам комфортный просмотр любимых стриминговых сервисов за минимум вложений.

Цена: 1920 рублей

Приставка для телевизора

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Хорошая блютуз-колонка

Хорошая блютуз-колонка. Tronsmart обеспечит вам хорошее звучание, где бы вы ни находились. Фото.

Tronsmart обеспечит вам хорошее звучание, где бы вы ни находились

Ну, а для прослушивания любимых треков запаситесь хорошей блютуз-колонкой Tronsmart. Ее максимальная мощность составляет 10 Вт, а еще у нее есть стереопара — можно связать два устройство в одну систему. Она не боится воды и защищена по стандарту IPX7 — можно брать с собой на природу.

Цена: 1400 рублей

Беспроводная колонка

Хороший адаптер на два устройства

Хороший адаптер на два устройства. Адаптер Baseus справится с зарядкой разных мелких гаджетов. Фото.

Адаптер Baseus справится с зарядкой разных мелких гаджетов

Ну, а для зарядки всех своих гаджетов мы традиционно рекомендуем использовать только проверенные адаптеры. Например, от Baseus, который защитит их от перегрева. Можно подключать сразу два гаджета с помощью кабеля USB-A. Обычно адаптер стоит дороже, но сейчас его отдают по очень хорошей цене!

Цена: 400 рублей

Зарядка Baseus

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