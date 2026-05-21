Вместе со смартфоном Xiaomi 17 Max в Китае официально представили фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro. Несмотря на цифру «10» в названии, к прошлогоднему Band 10 устройство отношения не имеет — это прямой наследник почти двухлетнего Band 9 Pro, выполненный в стиле компактных умных часов. Теперь, когда новинка анонсирована полностью, разбираемся в характеристиках, цене и том, стоит ли ждать Smart Band 10 Pro в России.

Характеристики Xiaomi Smart Band 10 Pro

Начнём с главного — с полного набора характеристик. По «железу» новый Xiaomi Mi Band 10 Pro почти повторяет предшественника, но кое-что всё же подтянули: корпус стал тоньше на 1,1 мм и легче на 2,9 г, а пиковая яркость экрана выросла с 1200 до 2000 нит. Остальные фишки Smart Band 10 Pro смотрите ниже.

Характеристика Xiaomi Band 10 Pro Экран 1,74″ AMOLED, 336×480 точек Частота обновления 60 Гц Пиковая яркость 2000 нит, автояркость Аккумулятор 350 мАч Автономность до 21 дня Защита от воды 5 ATM Связь Bluetooth 5.4, GPS, NFC Датчики Пульсометр, датчик SpO₂, линейный вибромотор Спортивные режимы более 150 Совместимость Android 8.0+ и iOS 14.0+ Материал корпуса Алюминий и керамика

Как видите, по совместимости — все ОК. Новый браслет Xiaomi работает с любыми смартфонами, включая на старых ОС.

Чем Mi Band 10 Pro отличается от Mi Band 9 Pro

Если честно, список апгрейдов получился очень скромным. По сути, Xiaomi Mi Band 10 Pro — это тот же Band 9 Pro, ставший чуть тоньше, легче и с более ярким экраном. Аккумулятор не изменился (всё те же 350 мАч), автономность осталась прежней — около 21 дня, экран той же диагонали 1,74 дюйма и с той же частотой 60 Гц. Зато выросла яркость: теперь она на уровне смартфонов, аж 2000 нит. По собственному опыту, могу сказать, что и прежних 1200 нит хватало.

Главное изменение — это позиционирование и дизайн. Xiaomi делает акцент на том, что новинка выглядит как полноценные умные часы, а не как вытянутый трекер. При этом важно и то, что вышел Smart Band 10 Pro в керамическом корпусе — премиальный вариант для тех, кому важен внешний вид на запястье.

Что умеет Xiaomi Smart Band 10 Pro — полный список функций

Несмотря на скромный апгрейд железа, функционально фитнес-браслет Xiaomi остаётся одним из самых нашпигованных в своём классе. На борту — пульсометр, датчик кислорода в крови, мониторинг качества сна и тренировок, а также поддержка более 150 спортивных режимов. Встроенные GPS и NFC — редкость для устройств такого размера, и они здесь есть. Правда, накатить Мир Пэй на Smart Band 10 Pro не получится: модуль, скорее, предназначен для открытия дверей, чем для оплаты.

Браслет дружит как с Android (от версии 8.0), так и с iPhone (iOS 14.0 и новее). Кстати, про связку с яблочными устройствами мы писали отдельно — как подключить Xiaomi Smart Band 10 Pro к iPhone и синхронизировать данные о здоровье с Apple.

Сколько стоит Smart Band 10 Pro и когда выйдет в России

В Китае цена Mi Band 10 Pro относительно предшественника подросла. Базовая модель с алюминиевым корпусом стоит 429 юаней (около 5300 рублей), а керамическое издание — 499 юаней (примерно 6200 рублей). Отдельно Xiaomi продаёт сменные ремешки: от 99 юаней за резиновый до 199 юаней за миланский. В России браслет будет подороже.

Пока браслет доступен только в Китае, но глобальный релиз, скорее всего, состоится позже в этом году — и тогда устройство официально доберётся до других рынков. В России же на первых порах его можно будет взять на АлиЭкспресс.

Стоит ли покупать Xiaomi Band 10 Pro

Если у вас уже есть Band 9 Pro и он вас устраивает — бежать за обновкой смысла нет, разница чисто косметическая. Да и в целом: «девятку» можно смело брать даже в 2026 году.

А вот для тех, кто переходит с совсем старых моделей или ищет недорогой фитнес-браслет похожий на часы, новый Mi Band выглядит логичным выбором: яркий AMOLED-экран, GPS, NFC, защита 5 ATM и три недели автономности за вменяемые деньги.

Для понимания, чего ждать от Pro-линейки в реальной жизни, советую почитать наш материал о том, как автор провёл с Xiaomi Smart Band 10 целый год и не пожалел о потраченных 4000 рублей — там честный разбор плюсов и минусов. В целом же новый браслет Xiaomi 2026 — это про стиль и базовый набор «умных» возможностей, а не про революционные нововведения.