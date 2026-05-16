Релиз Xiaomi Smart Band 10 Pro в Китае состоится со дня на день, и для браслета компании у него неожиданная фишка — плотная связка с экосистемой Apple. Оказывается, новый Mi Band 10 Pro можно подключить к iPhone: уведомления синхронизируются, телефоном получится управлять прямо с руки, а данные о здоровье сами уезжают в Apple Health. Если сидите на iPhone, но платить за Apple Watch не хочется, это, пожалуй, одна из самых любопытных бюджетных альтернатив. Подробнее о том, как Xiaomi Smart Band 10 Pro превратили в стильные смарт-часы, мы уже рассказывали — здесь же сфокусируемся на синхронизации с Apple.

Что умеет Xiaomi Smart Band 10 Pro при подключении к iPhone

По официальной информации Xiaomi, Smart Band 10 Pro работает одновременно с устройствами Apple и смартфонами Xiaomi. То есть владелец iPhone может спокойно носить браслет и видеть на нём звонки, сообщения и пуши из мессенджеров вроде WeChat в реальном времени. Кто его знает: может что-то подобное заработает и через МАКС! А пока обещают, что через iPhone будут доступны быстрые действия — например, включить «Не беспокоить» или запустить трекинг велопоездки.

Але уведомлениями всё не ограничивается. С браслета можно дистанционно щёлкать камеру iPhone, переключать музыку и искать потерянный телефон. А тренировки, сон и пульс автоматически уходят в Apple Health — вся статистика собирается в одном приложении, ничего вручную перекидывать не нужно.

Не путайте: у обычного Xiaomi Smart Band 10 синхронизация со Здоровьем на Айфоне тоже есть, но она идёт через приложение Mi Fitness и просит ручных настроек. Кстати, мы недавно разбирали опыт использования Xiaomi Smart Band 10 за целый год — там как раз про плюсы и минусы базовой модели. Судя по всему, это будет еще одним важным отличием от базового Mi Band.

Синхронизация Smart Band 10 Pro с Xiaomi Auto и умным домом

Совместимость Smart Band 10 Pro с iPhone радует, но заявлена еще интеграция с Xiaomi Auto. Браслет умеет напоминать о вещах за рулём, ловить признаки усталости и подсказывать, если водитель проскочил поворот по навигации. Штука рассчитана на владельцев машин с системой Xiaomi, а в России таких пока попросту нет.

Ещё браслет дружит с экосистемой Xiaomi Home: устройствами умного дома можно рулить прямо с запястья. Появилась поддержка NFC — для карт, пропусков, имитации автомобильного ключа и оплаты через Alipay. Только учтите: NFC-функции заточены под Китай, и в глобальной версии набор обычно скромнее.

Характеристики Xiaomi Smart Band 10 Pro

Дизайн Smart Band 10 Pro остаётся прежним — с виду все тот же браслет: вес всего 21,6 грамма, толщина — 9,7 мм. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, дисплей слегка изогнутый. Опционально доступен миланский ремешок, который добавляет браслету более «часовой» вид.

Заявленная автономность — до 21 дня в стандартном режиме. По данным утечек, под капотом 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор на 380 мАч, который при щадящем использовании может дотянуть до 25 дней. Устройство замечено в чёрном, серебристом, розовом и, возможно, белом, оранжевом цветах, а также в керамическом варианте. Для сравнения — прошлогодний Smart Band 9 Pro тоже держал три недели без подзарядки, имел встроенный GPS и яркий экран на 60 Гц, так что Pro-линейка по автономности стабильна из поколения в поколение.

Какой Mi Band купить для iPhone

Если ищете недорогой фитнес-браслет для Айфона с синхронизацией здоровья, Smart Band 10 Pro выглядит как один из лучших вариантов вне экосистемы Apple. Теперь Apple — не единственный выбор для владельцев iPhone, и Xiaomi это прямо подчёркивает. Из конкурентов на горизонте, кстати, и Google со своим новым устройством — мы недавно писали про то, что вышел новый фитнес-браслет от Google, похожий на Xiaomi Mi Band.

Тем, кто уже ходит со Smart Band 9 Pro и всем доволен, срочно бежать за обновкой смысла нет — отличия скорее косметические. А вот для владельцев Band 8 и более ранних моделей, особенно если в кармане iPhone, это заметный шаг вперёд. Кроме того, базовый Xiaomi Smart Band 10 сейчас стоит около 4 000–5 000 ₽ — Pro-версия выходит вдвое дороже, но и получает заметно больше: алюминиевый корпус, экран побольше и расширенную совместимость с iPhone. Нужно ли за это платить — решать вам.

Главный вопрос — насколько полно Apple-функции заработают в глобальной версии. Китайский анонс не гарантирует, что всё приедет за пределы Китая без ограничений, как это всегда было с NFC в Mi Band. Точные сроки глобального релиза пока не объявлены.