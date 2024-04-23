7 вещей, который бесят при перехода с одной платформы на другую

В наши дни Android и iOS не так уж сильно отличаются друг от друга, как можно было бы предположить, потому что iOS приобретает множество функций, которые раньше были доступны только на Android. Например, недавно Apple разрешила загружать сторонние приложения, чем пользователи Android пользуются уже много лет. По мере развития обеих операционных систем, каждая из них пошла по пути, проложенному их конкурентами-смартфонами. Если вы подумываете о переходе с Android на iOS, помните, что мобильный опыт Apple нельзя назвать идеальным. Вот основные вещи, которые, на мой взгляд, больше всего раздражают при переходе. Если вы сможете смириться с этим, то, возможно, сможете пользоваться новым смартфоном долго и счастливо.

Управление уведомлениями на iPhone

Apple боролась с управлением уведомлениями с первых дней iPhone OS в конце 2000-х годов. Несмотря на некоторые попытки догнать отличную, но несовершенную систему Android, с последними изменениями iOS от Apple сделала шаг назад.

Уведомления больше не находятся в центре экрана блокировки. Вместо этого они были сдвинуты в нижнюю часть дисплея, чтобы подчеркнуть ваши обои. Метод Android по объединению приложений имеет больше смысла, улучшая все — от управления электронной почтой до текстовых сообщений и постов в социальных сетях. Вы также можете быстро ответить на большинство уведомлений, не открывая приложений. Кроме того, управление большинством уведомлений осуществляется через приложение, а не через системные настройки.

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Некоторые приложения Google не так интуитивно понятны на iOS

Это правило не является универсальным, но для значительной части продуктивного набора Google вы можете обнаружить недостаток инструментов на iOS. Приложения не всегда интуитивно понятны, и прыгать через обручи, чтобы связать свои сервисы, может быть утомительно.

Например, откройте ссылку «Карты» в почтовом приложении. Есть вероятность, что вы будете переходить по дополнительным меню, чтобы посмотреть, как добраться до нужного адреса, вместо того чтобы сразу загрузить навигацию в приложение по умолчанию.

В течение многих лет Google сохраняла язык дизайна, схожий с языком Android. Однако за последние несколько лет ситуация постепенно изменилась. Кроме того, компания периодически выкладывает новые функции на iOS раньше, чем на Android.

Между тем, некоторые из самых известных приложений компании, включая весь ее набор инструментов для повышения производительности, лишены ключевых функций. Например, тройное нажатие для выделения абзаца отсутствует в Docs.

Это ограничивает возможности, то же самое можно сказать и о Google Drive. На Android вы можете просматривать документы в приложении «Диск». На iOS оно перенаправляет вас в приложение Google Docs. И других примеров много.

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Настройка рабочего стола в iOS

Кастомизация iOS прошла долгий путь с первых дней существования платформы. Потребовалось несколько лет, чтобы на домашнем экране появились обои, в пользователи смогли уйти о черного экрана. результате. В наши дни виджеты делают iPhone более динамичным, а настройка иконок возможна, если вы достаточно терпеливы, чтобы пробираться через инструменты Apple. И это не говоря уже об обновлении экрана блокировки в iOS 16, которое оказалось во многом хорошее..

Тем не менее, при изменении интерфейса iOS существует множество ограничений, начиная с оформления. Apple помещает каждое приложение или виджет в первый доступный слот на экране, сдвигая содержимое вверх и влево. Это может привести к загромождению интерфейса, которое частично устраняется добавлением библиотеки приложений в iOS 14. А ведь логично расположить иконки как можно ближе к большому пальцу, а не удалять их от него. По крайней мере, должна быть такая возможность.

iOS точно так же ограничивает виджеты, что не может не расстраивать. Единственный способ максимально эффективно использовать виджеты — заполнить ими весь экран. Это может привести к появлению рабочих столов, на которые невозможно смотреть.

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Какой магазин приложений лучше

Apple построила успех iOS на базе App Store. Запущенный вместе с iPhone OS 2, App Store стал одним из самых больших способов заработка для компании, выступая в качестве хоста для больших и малых разработчиков. Это даже привело к судебному иску от Epic, который она (в основном) выиграла.

Android — открытая платформа с меньшим количеством ограничений, чем те, что накладывает на своих пользователей Apple. Если вам не нравится Goggle Play , вы не обязаны им пользоваться. Ситуация медленно, но верно меняется. После того как Евросоюз потребовал от Apple открыть свой магазин для конкуренции, компания согласилась. Для пользователей iPhone в Европе появились сторонние магазины. Другие пользователи не захотят оставаться в стороне, поэтому на Apple будет оказано давление, чтобы она обеспечила такую же открытость iOS в других странах.

Более широкий выбор аксессуаров

Покупая iOS, вы покупаете целую экосистему. Если у вас есть Mac или iPad это даже хорошо. Для всех остальных это может оказаться кошмаром. Например, старые устройства Apple все еще требуют использования фирменного кабеля Lightning, который может стать проблемой при переходе.

Для iPhone существует огромный выбор чехлов и других гаджетов от сторонних производителей. Но вам придется смириться с некоторыми ограничениями, особенно в отношении аксессуаров, которые работают на нескольких платформах.

Android-смартфоны с экосистемой не хуже, чем у Apple.

Зависимость iPhone от iCloud

Apple любит направлять пользователей через iCloud для всего. На iOS он используется по умолчанию для любых целей — от сохранения файлов до резервного копирования телефона. Вы можете загрузить другие облачные хранилища, но их функциональность будет ограничена, и Apple будет постоянно пытаться вернуть вас к iCloud для выполнения его основных функций.

Это раздражает не только новых пользователей. Это также означает, что ваше бесплатное хранилище iCloud может быстро заполниться, и вам придется часто управлять им и удалять ненужный контент. Или просто платить.

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Когда Apple отказывается от чего-то, вам приходится отказываться от этого.

С Apple вы не получаете больше возможностей, а вынуждены мириться с ее выбором. Если Apple решит избавиться от чего-то, вы потеряете это, даже если захотите оставить.

Одним из свежих примеров может стать FaceID. Если вы покупаете новый iPhone, вы должны использовать распознавание FaceID или отказаться от биометрии вовсе. Если вы предпочитаете сканировать отпечатки пальцев, Apple больше не даст вам такой возможности. В Android тоже может быть так, но там вы можете просто уйти на модели другого производителя. Других производителей смартфонов на iOS просто нет.

Переход на iOS с Android может быть болезненным, но многое здесь субъективно. При правильном подходе вы можете сделать так, чтобы iOS выглядела и чувствовала себя более похожей на Android. Но это все равно будет другая операционная система.