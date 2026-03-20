Почему смартфоны дорожают на самом деле. Стоит ли покупать сейчас

Если вы давно присматриваетесь к новому смартфону и всё никак не решаетесь, у меня есть для вас неприятная новость — дешевле, чем сегодня уже не будет. Сразу несколько источников в цепочке поставок сообщают: первая волна повышения цен на смартфоны ожидается уже в марте-апреле 2026 года и некоторые бренды уже сказали какие модели подорожают. Она уже прошла и мы знаем, какие китейские смартфоны стали дороже. Но будет еще волны подорожания, а в конечном счете речь идет о росте в районе 30%. Это не рекламный заголовок, а реальность рынка. Рассказываю из-за чего дорожают смартфоны и почему снижения цен ждать не стоит.

Почему смартфоны дорожают

Главная причина — дефицит оперативной памяти. Звучит немного неожиданно в 2026 году, когда, казалось бы, чипов производят всё больше. Но именно здесь и кроется ловушка. Samsung, SK Hynix и Micron — три главных производителя памяти в мире — массово переориентировали мощности на выпуск серверных чипов для ИИ-инфраструктуры. Датацентры платят больше, заказы огромные, маржа приятнее. Вот только рынок ПК, планшетов и смартфонов оказался в самом конце очереди.

Итог предсказуемый: цена на мобильную память поползла вверх, а производители телефонов вынуждены перекладывать этот рост на покупателей. Причём переложить его в полном объёме не получится, так как конкуренция ещё есть и некоторые бренды часть повышения компенсируют за счет прибыли. Поэтому 30% — это не единовременный прыжок, а постепенный рост, который будет накапливаться волнами в течение всего года.

Какие смартфоны будут дорожать больше остальных

Аналитики рынка рисуют довольно мрачную картину. По некоторым прогнозам, общий объём поставок смартфонов может сократиться на 31% в 2026 году. Отдельные бренды ударит ещё сильнее: для Xiaomi называются цифры снижения поставок на 55%. Это не значит, что компания закроется — просто производство подстраивается под реальный спрос, который падает при росте цен.

Сильнее всего почувствуют изменения покупатели смартфонов в ценовом диапазоне 15 000–30 000 рублей. Это тот самый средний сегмент, где сейчас сосредоточена основная конкуренция между китайскими брендами. Если ещё год назад за 20 000 рублей можно было взять приличный аппарат с хорошей камерой и быстрой зарядкой, то к осени этот же набор характеристик потребует уже 25 000–26 000 рублей.

Флагманский сегмент тоже не останется в стороне, но там рост цен будет менее заметен из-за того, что все компоненты стоят дорого. Разница между 90 000 и 95 000 рублей психологически не так болезненна, как между 18 000 и 24 000.

Какой смартфон купить, чтобы хватило на долго

Если вы были готовы к покупке, лучше не тянуть. В первую очередь смотрите на модели, которые вышли в конце 2025 или начале 2026 года. Их все еще можно найти по старым ценам, но они уже предлагают актуальные процессоры и камеры. Особенно это касается устройств на Snapdragon 7s Gen 3 и Dimensity 8300 — это хорошие чипы средней ценовой категории, которые ещё можно взять относительно дёшево. Они будут хорошо работать довольно долгое время.

Таких смартфонов точно хватит на 3-4 года, а там ситуация уже может успокоиться, и смартфоны снова будет продаваться по хорошим ценам. Они все равно будуд выше чем сейчас, но это и так случилось бы. Зато они будут с новыми характеристиками и вам не придется платить больше за более слабое железо.

Лично я в такие моменты всегда советую одно: не гнаться за самым новым. Смартфон, который вышел полгода назад, по-прежнему снимает хорошие фото, работает быстро и не требует зарядки каждые полдня. А стоит он уже с учётом старых запасов на складах дистрибьюторов. Пока эти запасы не закончились — самое время.