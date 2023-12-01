Почему все телефоны стали такими скучными, и как с эти бороться

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Артем Сутягин

Я до сих пор помню, как в нулевых мы с одноклассниками и просто друзьями любили заходить в салоны связи, чтобы поглазеть на новинки, выставленные на витрине. Это было очень волнительным событием, которое заставляло нас мечтать о той или иной ”трубке” и самозабвенно обсуждать, чем она отличается от предыдущей модели. И ведь она действительно отличалась, а мы наперечет знали разрешение камер, количество оттенков экрана и доступные цвета новинок. Глаза просто не могли не гореть, когда мы изучали раскладные телефоны от Motorola, устройства с физической клавиатурой от BlackBerry или моноблоки от Nokia — скучно не было никогда. Даже после этого с появлением смартфонов, когда они уже превратились в однотипные стеклянные плитки, первое время было действительно интересно. Раз в два года выходили принципиально новые устройства, на которые хотелось поменять свой телефон. Но времена изменились, и теперь все стало по-другому.

Почему все телефоны стали такими скучными, и как с эти бороться. Все смартфоны превратились в экран с камерой. Никакого разнообразия. Фото.

Все смартфоны превратились в экран с камерой. Никакого разнообразия.

Почему все телефоны такие одинаковые

Однажды все изменилось. Компании стали просто гнаться за тем, что было популярно и проще продавалось. Они перестали делать большие шаги вперед и предлагать собственное видение. На полках магазинов больше не встретишь странных, но очень интересных экспериментов. В наши дни все выглядит одинаково, и это делает покупки скучными. Но так не должно продолжаться.

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Если вы хотите разнообразить свой опыт использования смартфонов, попробуйте производителя, о котором вы даже не подозревали. Никто не говорит, что нужно покидать теплые объятия Android, но многие компании предлагают другой внешний вид и ощущения. Новая оболочка уже способна на некоторое время обеспечить вам эффект новизны, который позволит пользоваться телефоном с бОльшим удовольствием.

Какой телефон купить для разнообразия

Риск — это часть игры, и надо пробовать что-то новое. Для себя я некоторое время назад сменил iPhone 13 Pro Max даже не на Android-смартфон, который у меня есть, как второй телефон, а сразу на Huawei P60 Pro. Я купил его довольно давно и все не решался начать, а тут задумался над тем, чтобы с его помощью разнообразить серые будни. Еще одним способом попробовать что-то необычное будет покупка Google Pixel разных версий — от относительно недорогих Pixel 7a до полноценных флагманов Pixel 8 Pro.

Какой телефон купить для разнообразия. Pixel едва ли не сильнее всех выделяется на фоне других смартфонов. Фото.

Pixel едва ли не сильнее всех выделяется на фоне других смартфонов.

Несмотря на то, что складные смартфоны существуют уже около пяти лет, они все еще могут показаться пугающими. И мысль о том, чтобы согнуть стекло пополам, кажется магией вне Хогвартса. Могу заверить, что складные телефоны прошли долгий путь: Samsung, Motorola, Google, Huawei и OnePlus предлагают хорошо сделанные складные телефоны, которые обеспечат отличный опыт использования и прослужат долго. Если это ваш первый опыт, я бы порекомендовал вам Galaxy Z Flip 5. Он отличается прочным шарниром, отличным программным обеспечением и компактным форм-фактором, который заставит вас снова влюбиться в свой телефон. При этом стоит он относительно недорого, если сравнивать его с другими устройствами.

Для более смелых есть Motorola Razr+. Если и этого мало, присмотритесь к нему в цвете Viva Magenta. Да, он розовый, но очень яркий и смелый. В этом случае старое название Razr может настроить вас на волну ностальгии, вернув в 2004 год, в котором буквально все было по-другому. Да и мы были моложе.

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Как сделать телефон более интересным

Если вы похожи на меня, то уже много лет смотрите на один и тот же стандартный домашний экран Android. Удивительно, как простая смена лаунчера сможет повлиять на ваше восприятие устройства. Так вы получите множество новых тем, цветов и функциональных возможностей, благодаря которым ваш телефон снова почувствует себя новым.

Как сделать телефон более интересным. Чтобы разнообразить уныние современных смартфонов достаточно поменять лаунчер. Фото.

Чтобы разнообразить уныние современных смартфонов достаточно поменять лаунчер.

Если вы предпочитаете более минималистичный стиль, можно попробовать скачать Niagara Launcher, который превращает домашний экран в список часто используемых приложений и уведомлений, а сбоку располагается алфавит для удобного доступа ко всем приложениям. Попробовав его, в отличие от популярного Nova, вам действительно покажется, что у вас в руках новый смартфон.

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По мере распространения мобильных игр производители выпускают Android-устройства, ориентированные на получение максимального количества кадров в секунду. Компания Qualcomm выпустила совершенно новую линейку чипов Snapdragon, предназначенных для мобильных игр на Android. Благодаря различным уровням и ценовым диапазонам неважно, ищете ли вы что-то для простой игры, лежа на диване, или хотите приобрести устройство для хардкорных шутеров на ходу — для каждого найдется свой игровой портативный компьютер.

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Цветной телефон на каждый день

Времена устройств от таких компаний, как LG, давно прошли, но серия телефонов Nokia Lumia показала, что смартфоны и планшеты все еще могут быть интересными. Компания предлагала яркую цветовую гамму для устройств разных размеров. И это тоже один из неплохих способов сделать телефон более привлекательным. Да что там яркий телефон, купите хотя бы яркий чехол, и то лучше будет.

Цветной телефон на каждый день. За годы выработался определенный типовой дизайн. Надо разорвать этот круг. Фото.

За годы выработался определенный типовой дизайн. Надо разорвать этот круг.

Для себя я понимаю, почему производители не готовы экспериментировать и платить большие деньги за то, что потом будет сложно продать. Поэтому очень хочу, чтобы пользователи снова начали поддерживать смелые эксперименты. Я понимаю, что просто покупать телефон за 50+ тысяч рублей, чтобы морально поддержать производителя, никто не захочет. Выходит, с их стороны тоже должна быть своя активность. Вот этого баланса и хочется пожелать нам всем. Тогда мир смартфонов снова станет интересным. Пока все идет к тому, что положение станет еще хуже.

Как увеличить яркость экрана Android-смартфона, если ее не хватает.

Каждый раз, когда я вижу попытки предложить необычный дизайн или уникальную расцветку, я пристально изучают это устройство. И даже ужасный LG Wing у меня вызывал больше интереса и желания купить его, чем отличные во всем, кроме новизны, Samsung Galaxy S23 или iPhone 15.

Что-то должно измениться, если мы не хотим оказаться в рекламе Apple по мотивам книги 1984, когда все компьютеры были одинаковыми и надо было что-то менять. Интересно, что сейчас именно Apple сильнее всех заморозила дизайн смартфонов и операционной системы в своих устройствах, редко предлагая что-то новое только для Mac. И пусть их операционка вылизана до неприличия, а дизайн смартфонов все равно актуален, но они скучные и в этом самая большая проблема.

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