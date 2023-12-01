Почему все телефоны стали такими скучными, и как с эти бороться

Я до сих пор помню, как в нулевых мы с одноклассниками и просто друзьями любили заходить в салоны связи, чтобы поглазеть на новинки, выставленные на витрине. Это было очень волнительным событием, которое заставляло нас мечтать о той или иной ”трубке” и самозабвенно обсуждать, чем она отличается от предыдущей модели. И ведь она действительно отличалась, а мы наперечет знали разрешение камер, количество оттенков экрана и доступные цвета новинок. Глаза просто не могли не гореть, когда мы изучали раскладные телефоны от Motorola, устройства с физической клавиатурой от BlackBerry или моноблоки от Nokia — скучно не было никогда. Даже после этого с появлением смартфонов, когда они уже превратились в однотипные стеклянные плитки, первое время было действительно интересно. Раз в два года выходили принципиально новые устройства, на которые хотелось поменять свой телефон. Но времена изменились, и теперь все стало по-другому.

Почему все телефоны такие одинаковые

Однажды все изменилось. Компании стали просто гнаться за тем, что было популярно и проще продавалось. Они перестали делать большие шаги вперед и предлагать собственное видение. На полках магазинов больше не встретишь странных, но очень интересных экспериментов. В наши дни все выглядит одинаково, и это делает покупки скучными. Но так не должно продолжаться.

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Если вы хотите разнообразить свой опыт использования смартфонов, попробуйте производителя, о котором вы даже не подозревали. Никто не говорит, что нужно покидать теплые объятия Android, но многие компании предлагают другой внешний вид и ощущения. Новая оболочка уже способна на некоторое время обеспечить вам эффект новизны, который позволит пользоваться телефоном с бОльшим удовольствием.

Какой телефон купить для разнообразия

Риск — это часть игры, и надо пробовать что-то новое. Для себя я некоторое время назад сменил iPhone 13 Pro Max даже не на Android-смартфон, который у меня есть, как второй телефон, а сразу на Huawei P60 Pro. Я купил его довольно давно и все не решался начать, а тут задумался над тем, чтобы с его помощью разнообразить серые будни. Еще одним способом попробовать что-то необычное будет покупка Google Pixel разных версий — от относительно недорогих Pixel 7a до полноценных флагманов Pixel 8 Pro.

Несмотря на то, что складные смартфоны существуют уже около пяти лет, они все еще могут показаться пугающими. И мысль о том, чтобы согнуть стекло пополам, кажется магией вне Хогвартса. Могу заверить, что складные телефоны прошли долгий путь: Samsung, Motorola, Google, Huawei и OnePlus предлагают хорошо сделанные складные телефоны, которые обеспечат отличный опыт использования и прослужат долго. Если это ваш первый опыт, я бы порекомендовал вам Galaxy Z Flip 5. Он отличается прочным шарниром, отличным программным обеспечением и компактным форм-фактором, который заставит вас снова влюбиться в свой телефон. При этом стоит он относительно недорого, если сравнивать его с другими устройствами.

Для более смелых есть Motorola Razr+. Если и этого мало, присмотритесь к нему в цвете Viva Magenta. Да, он розовый, но очень яркий и смелый. В этом случае старое название Razr может настроить вас на волну ностальгии, вернув в 2004 год, в котором буквально все было по-другому. Да и мы были моложе.

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Как сделать телефон более интересным

Если вы похожи на меня, то уже много лет смотрите на один и тот же стандартный домашний экран Android. Удивительно, как простая смена лаунчера сможет повлиять на ваше восприятие устройства. Так вы получите множество новых тем, цветов и функциональных возможностей, благодаря которым ваш телефон снова почувствует себя новым.

Если вы предпочитаете более минималистичный стиль, можно попробовать скачать Niagara Launcher, который превращает домашний экран в список часто используемых приложений и уведомлений, а сбоку располагается алфавит для удобного доступа ко всем приложениям. Попробовав его, в отличие от популярного Nova, вам действительно покажется, что у вас в руках новый смартфон.

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По мере распространения мобильных игр производители выпускают Android-устройства, ориентированные на получение максимального количества кадров в секунду. Компания Qualcomm выпустила совершенно новую линейку чипов Snapdragon, предназначенных для мобильных игр на Android. Благодаря различным уровням и ценовым диапазонам неважно, ищете ли вы что-то для простой игры, лежа на диване, или хотите приобрести устройство для хардкорных шутеров на ходу — для каждого найдется свой игровой портативный компьютер.

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Цветной телефон на каждый день

Времена устройств от таких компаний, как LG, давно прошли, но серия телефонов Nokia Lumia показала, что смартфоны и планшеты все еще могут быть интересными. Компания предлагала яркую цветовую гамму для устройств разных размеров. И это тоже один из неплохих способов сделать телефон более привлекательным. Да что там яркий телефон, купите хотя бы яркий чехол, и то лучше будет.

Для себя я понимаю, почему производители не готовы экспериментировать и платить большие деньги за то, что потом будет сложно продать. Поэтому очень хочу, чтобы пользователи снова начали поддерживать смелые эксперименты. Я понимаю, что просто покупать телефон за 50+ тысяч рублей, чтобы морально поддержать производителя, никто не захочет. Выходит, с их стороны тоже должна быть своя активность. Вот этого баланса и хочется пожелать нам всем. Тогда мир смартфонов снова станет интересным. Пока все идет к тому, что положение станет еще хуже.

Как увеличить яркость экрана Android-смартфона, если ее не хватает.

Каждый раз, когда я вижу попытки предложить необычный дизайн или уникальную расцветку, я пристально изучают это устройство. И даже ужасный LG Wing у меня вызывал больше интереса и желания купить его, чем отличные во всем, кроме новизны, Samsung Galaxy S23 или iPhone 15.

Что-то должно измениться, если мы не хотим оказаться в рекламе Apple по мотивам книги 1984, когда все компьютеры были одинаковыми и надо было что-то менять. Интересно, что сейчас именно Apple сильнее всех заморозила дизайн смартфонов и операционной системы в своих устройствах, редко предлагая что-то новое только для Mac. И пусть их операционка вылизана до неприличия, а дизайн смартфонов все равно актуален, но они скучные и в этом самая большая проблема.