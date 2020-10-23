Почему я за уменьшение комплекта смартфона

Многие сейчас возмущаются, что производители постепенно перестают класть в комплект со смартфоном какие-то аксессуары. С одной стороны, логика в этом есть. Хочется купить гаджет и получить к нему все, что только можно, но если вы вспомните старые времена, то уже 4-5 лет назад некоторые производители не клали в комплект, например, адаптер питания. Примечательно, что тогда все как-то проще к этому относились, и когда я писал обзор такого смартфона, в комментариях вообще не вспоминали, что в комплекте чего-то не хватает. Может быть тогда смартфоны были дешевле, а мы были не такими требовательными? Может быть, но я до сих пор считаю, что в комплекте со смартфоном не должно быть почти ничего. Но не спешите бросаться помидорами.

Комплект нового iPhone

Как обычно, масла в огонь подлила Apple со своими новыми iPhone. В этом году она выпустила свой смартфон без адаптера питания. Нет его и в комплекте с часами Apple Watch. Можно сказать, что компания зажралась, но я скажу, что она права.

Сама Apple объясняет это тем, что у покупателей смартфонов полно дома таких аксессуаров. А это, на минуточку, лишнее влияние на экологию. При производстве проводов используются вредные компоненты, которые мы потом просто выбрасываем в помойку. Кроме этого, при производстве выделяется тоже много всякой лишней химии, а мы уже не в том положении, чтобы ради корыстного интереса и экономии нескольких сотен рублей наплевательски относиться к планете.

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Решение Apple не включать эти аксессуары не ограничивается новыми iPhone, но также распространяется на новые устройства старых моделей, которые она продает. Можно смело утверждать, что большинство производителей последует этому примеру. Например, то, что так будет делать Samsung, говорили еще в преддверии выхода Galaxy Note 20.

Единственное, что можно предъявить Apple, так это то, что она пока отказалась только от адаптера питания, но положила провод. При этом он имеет разъем USB Type-С на Lightning. Это удобно для тех, кто будет подключать его к MacBook, но не удобно для тех, кто накопил кучу обычных зарядок с USB Type-A. Но ведь они есть.

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Тут соглашусь, что опять компания выкрутилась с выгодой для себя. Но в реальности, посмотрите, сколько у вас адаптеров питания и кабелей для вашего смартфона? Наверное, минимум 2-3. Так зачем вам еще больше?

Аксессуары для смартфонов

Мне кажется, что компании должны пересмотреть свои правила распространения аксессуаров и продавать их отдельно от смартфона. Вот только покупатель должен понимать, почему он должен заплатить отдельно какую-то сумму.

Отличным вариантом было бы предложить при покупке конфигуратор, который позволит выбрать то, что вам нужно. Кидаете в корзину смартфон и смотрите, нужен ли вам адаптер питания, провод, наушники и так далее. Вполне возможно, что у вас дома розетки с USB или большая зарядная станция, а для музыки есть хорошие беспроводные наушники. Лично я вообще забыл, когда заряжал смартфон по проводу, так как у меня везде QI-площадки. Ну и зачем мне кабель и адаптер? Чтобы валялись? То же самое относится к наушникам и чехлу, которыми я не пользуюсь.

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В итоге в конфигураторе я мог бы докинуть побольше памяти и получить вычет за отсутствие кабеля в комплекте. Вот так и должно это работать. Если речь идет о продаже в магазине, то можно или поставлять смартфоны разукомплектованными, или просто несколько вариантов комплектации. Уверен, что если производители смартфонов захотят этого, им хватит влияния, чтобы продавить торговые сети. Конечно, если они будут в этом заинтересованы.

Как компании борятся за экологию

Если компании действительно хотят сократить количество парниковых газов и меньше нагружать ”грязное” производство, для них это будет отличным вариантом развития событий. Кроме этого, ничего не мешает начать им больше зарабатывать. Можно же в смартфоне за 600 долларов просто перестать класть в комплект аксессуары, а можно выставить его за 600 долларов и предложить докупить кабель за 5 долларов, адаптер питания за 7, наушники за 15 и чехол за 10. Вот и неплохая прибавка, если умножить на десятки миллионов смартфонов даже для середняков мирового рейтинга производителей.

Я клоню к тому, что покупатели должны иметь возможность решить, хотят они аксессуары или нет при покупке телефона. Если покупатель приобретает новый телефон, при оформлении заказа должна быть доступна возможность добавлять или не добавлять аксессуары, точно так же, как они выбирают конфигурацию или цвет, которые они хотят.

На первом этапе перехода можно организовать такую модель распространения для некоторых рынков. У производителей всегда есть данные о поведенческой модели ее покупателей. Они прекрасно знают, где нововведения зайдут, а где нет.

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Посмотрим, что предложат бренды, но одно понятно точно. Мы стоим на пороге отказа от большого комплекта при покупке смартфонов. Я не против этого, так как понимаю, что у каждого много переходников и проводов. Если их нет, то купить эти аксессуары не является большой проблемой, заплатив еще пару процентов от стоимости телефона. Зато мы не будем плодить лишний мусор. Зачем нам это?