Стало известно какие модели Samsung покажет в 2K21. Есть хорошие новости

Новые смартфоны Samsung никогда не были чем-то проходным и непонятным для пользователей. Наоборот, они всегда привлекали немало внимания и вызывали большой интерес. Сейчас стало известно, какие модели компания представит в следующем году в линейки Galaxy S, и что нас ждет среди складных смартфонов. Стоит отметить, что кроме появления новых моделей, нас ждет пропуск одного из Galaxy Fold, доступная ”раскладушка” и даже три модели устройств со стилусом S Pen. Вот только про Galaxy Note ничего не сказано. Возможно, южнокорейская компания действительно готова от него отказаться. Ведь не просто так об этом уже давно говорят многие аналитики.

Новые смартфоны Samsung Galaxy FE

Начнем со смартфонов серии FE, один из которых сейчас находится у меня на тестировании. Скоро я расскажу о нем. Чтобы не пропустить этот опыт использования и другие наши статьи, можете подписаться на наш новостной Telegram-канал. Там много всего интересного.

Первый смартфон Samsung в этой линейке появился еще в 2017 году. Galaxy Note FE представлял собой модификацию злополучного Galaxy Note 7, который запомнился своими взрывами. Позже компания его отозвала и долго извинялась перед пользователями. Надо отдать должное, что руководство признало свои ошибки.

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В этом году Samsung выпустила Galaxy S20 FE, которым я сейчас и пользуюсь. Это более доступная версия серии S20. Более того, компания обещала, что практика выпуска подобных моделей будет постоянной. Теперь стало известно, что уже в следующем году мы увидим больше флагманских телефонов с приставкой FE. Список грядущих флагманов Samsung на следующий год показал, что среди них будет даже серия Galaxy Fold.

Какие смартфоны Samsung выпустит в следующем году

Список устройств был опубликован в Twitter Максом Вайнбахом (@MaxWinebach) и включает в себя в общей сложности семь устройств, часть из которых появится уже совсем скоро.

В список входит Galaxy S21 FE, который должен стать преемником Galaxy S20 FE, а также упоминаются уже известные представители серии Galaxy S21. Также есть Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip 3. В последнем случае интересно, что, судя по всему, компания пропустит одну модель, чтобы сделать модельный ряд более понятным. Все складные устройства одного года выпуска будут иметь одинаковую цифру. Так в свое время было и с линейкой Galaxy Note, а у других производителей можно вспомнить пропуск iPhone 9, чтобы выпустить iPhone X (десять) к десятилетию модели.

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Из всех устройств в списке мне больше всего нравится перспектива появления Galaxy Z Fold FE, поскольку это означает, что крупная серия складных устройств получит более доступную модель. Пока рано говорить о том, сколько она будет стоить, но цена ниже 1500 долларов при запуске кажется очень даже вероятной. Это уже сопоставимо с флагманами обычных линеек.

Какие телефоны Samsung поддерживают стилус S Pen

В ответ на свой же твит Макс упоминает, что три устройства будут иметь поддержку S Pen. Недавние утечки уже обещали, что компания выпустит Galaxy S21 Ultra со стилусом, но точно об этом мы узнаем только тогда, когда смартфоны покажут на презентации. Ожидается это, напомню, в начале января 2021 года.

Хоть Samsung Galaxy Fold и очень хрупкий, главное не покупать для него такой чехол. Я бы не стал.

Мы так же слышали сообщения о том, что Galaxy Z Fold 3 может поддерживать стилус от Samsung. Можно предположить, что третьим устройством, скорее всего, станет Galaxy Z Fold FE. Правда, пока не очень понятно, как такой хрупкий экран, как у нынешних складных смартфонов, будет выдерживать постоянную работу со стилусом. Сейчас его можно поцарапать ногтем.

Появившийся список проливает свет на то, что нас ждет в следующем году, и в целом соответствует тому, что прогнозируют аналитики и тому, что диктует здравый смысл. Вот только остается один вопрос — что там с линейкой Galaxy Note?

Выйдет ли Galaxy Note в 2021 году

Еще в августе сообщалось, что Samsung может «убить» серию Galaxy Note в следующем году, но информация из Кореи говорила об обратном. Впрочем, никто не отрицал, что мысли отказаться от нового поколения Galaxy Note есть и в целом принятие такого сложного решения очень даже возможно.

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То, что сейчас мы получили список устройств, в котором нет знаменитой флагманской линейки, зато есть вероятность появления Galaxy S21 Ultra со стилусом, дает возможность предположить, что решение уже принято и компания готова поставить крест на ”ноте”.

Конечно, пока рано говорить о том, что вся информация на сто процентов верна. Но мало кого удивит, если все будет именно так, как предсказано. Тем более, что Макс Вайнбах часто выдает правильные прогнозы, которые действительно сбываются, а информация из его утечек полностью соответствует реальному положения дел. В любом случае, ждать осталось недолго. Смартфоны Galaxy S21 будут анонсированы в начале января, а вскоре после них должны показать и Galaxy Z Flip 3.