В смартфонах Samsung скоро появится искусственный интеллект. Но не спешите радоваться

Если вам показалось, что в 2023 году технологические компании слишком сильно увлеклись идеей искусственного интеллекта, то это было только начало и наступивший год принесет нам еще больше всяких полезных интересных и увлекательных технологий. Первым крупным технологическим запуском 2024 года станет серия Galaxy S24 от Samsung, и что-то вроде ИИ уже является ее большой частью. Это имеет смысл, ведь работать в этом направлении действительно надо. Тем более, это действительно интересует очень многих. Такие компании, как Samsung, стараются угадать с желаниями клиентов, а ИИ — та шутка, которую довольно легко продать. Значит, у новинки есть будущее.

Есть ли польза в ИИ

ИИ — это не только польза, но еще и хаос, особенно когда мы говорим о функциях, ориентированных на пользователя. ИИ может быть довольно хорош, если работает где-то в фоне, чтобы просто давать результат, но когда это что-то, с чем мы взаимодействуем, он может быть очень утомительным, но от этого не менее полезным.

Samsung не изобретала искусственный интеллект. Его не изобретала ни одна компания. ИИ зародился как комплекс ярких идей от умных людей, которые пытались автоматизировать рутинные вещи. Вскоре несколько крупных технологических компаний нашли способы сделать его «лучше» и при прибыльным. Так он и стал тем, что мы знаем сегодня. Но это еще не конец, ведь вещи с искусственным интеллектом будут все больше внедряться в нашу жизнь и становиться все сложнее с течением времени.

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Samsung и искусственный интеллект

Samsung производит одни из лучших компонентов и электроники, которые когда-либо видел мир, но испытывает трудности, когда дело доходит до программного обеспечения. Для этого требуется много времени на доведение до ума.

Помните, как несколько лет назад отличные телефоны Samsung имели довольно плохой пользовательский опыт? Посмотрите на них сейчас: программное обеспечение Galaxy S23 или Z Flip 5 предлагает первоклассный опыт, который делает продукт еще лучше. На это потребовалось время и новый ИИ, который готовит корейская компания так же потребует много времени прежде чем станет полноценным продуктом, которым можно будет пользоваться с комфортом.

Хотя мы ожидаем, что многие из этих инструментов будут в точности повторять то, что мы видим от Google на Pixel, все же это будет нечто иное. Возможно, за основу будут взяты наработки Google, такие как перевод, умная клавиатура или доработанные заметки. Но даже в этом случае время на доведение до ума потребуется довольно много. Поэтому Samsung надо сделать выбор, создать все с нуля, либо интегрировать готовые функции и адаптировать их под свое видение ИИ.

На что способен самый дешевый смартфон Samsung 2024 года.

Недостатки Samsung

Samsung на 100% способна разработать любое программное обеспечение, от умного приложения для заметок до беспилотного автомобиля. Но, скорее всего, пройдет немало времени, прежде чем оно заработает так, как вы ожидаете.

Пока что все это звучит как потенциальный недостаток S24, но это не так. ИИ в Galaxy иногда будет работать нормально, а иногда быть очень глупым или вовсе выдавать полностью лишенные смысла результаты. Но постепенно все будет становиться лучше, а мы будем получать удовольствие от наблюдения за процессом его развития.

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Когда ИИ в телефонах станет хорошим

Мы уже видели подобное много раз в прошлом. Это и опыт Google, и Nvidia, и Microsoft и все остальные, о ком вы думаете, когда слышите об искусственном интеллекте. Все они начинали с выпуска продуктов, которые были несовершенны, но интересны. Мы критиковали их и смеялись над ними, но они вопреки всему становились только лучше.

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Никогда не забывайте, что ранние версии программного обеспечения системы автономного вождения компании Tesla ускоряли автомобиль вместо того, чтобы притормозить перед манекеном на испытаниях. Сейчас к ним тоже есть вопросы, но она стали работать не в сравнение лучше, чем раньше. Даже проверка орфографии в MS Word работала намного хуже, чем сейчас. Поэтому дадим шанс Samsung и посмотрим, что будет. Главное, чтобы хоть что-то получилось.