10 недешевых, но полезных товаров с АлиЭкспресс, которые точно должны быть у каждого

Закупаться на АлиЭкспресс уже давно вошло в норму у большинства россиян. Данная площадка и до санкций-то была довольно привлекательной благодаря обилию выбора, а уж теперь и вовсе является одним из основных маркетплейсов для тех, кто ищет заграничные товары, недоступные у нас на родине. В конце концов, в Китае они стоят заметно дешевле. Так почему бы, собственно, не подождать неделю-другую доставки из-за границы? Это намного рациональнее и выгоднее, чем платить втридорога тут. Тем более, что и полезных товаров на Али, которые нужны практически всем, целый ворох.

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Подставка для ноутбука на ножке

Бывают ситуации, когда просто необходимо установить ноутбук на подставку. Например, на презентации или другом публичном выступлении. Вот такая подставка от Ugreen позволит не только закрепить лэптоп на возвышенности, но и обеспечит нужный наклон и позволит повернуть его вправо или влево благодаря ножке на шарнире. Сама подставка выполнена из металла и имеет перфорацию, чтобы избежать возможного перегрева устройства.

Цена: 2700 рублей

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Недорогие наушники с шумоподавлением

TWS-наушники не должны стоить слишком дорого, и опыт производителей из Китая это уже показал. Перед вами глобальная версия наушников CMF от бренда Nothing, который делает смартфоны Nothing Phone. Это доступная модель с активным шумоподавлением, Bluetooth 5.3 и режимом прозрачности. Кроме того, наушники очень стильно выглядят и имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP54. И все это — меньше, чем за 4000 рублей. В продаже доступно три модификации в белом, черном и оранжевом цветах.

Цена: 3800 рублей

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Лейка из ТикТока с усилением напора воды

Все же видели эту лейку из ТикТока, которая создает повышенный напор и при этом обладает водосберегающим эффектом? Мы знаем, где ее купить, а главное — сделать это недорого. Данная лейка стоит меньше 500 рублей, имеет легковесную конструкцию и очень стильную внешность. А еще ее перфорация устроена таким образом, что во время подачи воды она льется не параллельными струйками, а сеточкой.

Цена: 500 рублей

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Кабель для быстрой зарядки

Для быстрой зарядки нужно использовать кабель с соответствующей силой тока и пропускной способностью. Вот этот кабель от Toocki имеет силу тока 6А и ПС100 Вт. Таким образом его можно использовать даже со смартфонами Huawei и для передачи больших объемов данных либо для подключения внешних мониторов и вывода изображения в высоком качестве. Сам кабель выполнен в тканевой оплетке, что дополнительно защищает его от повреждений, и представлен в версиях USB-A на USB-C либо USB-C на USB-C.

Цена: от 500 рублей

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Магнитола с сенсорным экраном в Солярис

Давно мечтали установить новую магнитолу в свой Хендай Солярис? Тогда берите Teyes CC3L. Это мультимедийный центр, который спокойно встает в штатное отверстие и предлагает массу возможностей. Данная модель имеет 4/32 либо 6/128 ГБ памяти, Android Auto, кучу приложений, яркую и отзывчивую QLED-панель с тач-управлением и разрешением 2К, поддерживает звук 5.1 и встроенные модули 4G для установки SIM-карты и Wi-Fi.

Цена: 27 000 рублей

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Хороший 3D-принтер для работы и дома

Ищете 3Д-принтер? Данная модель от Anycubic является одной из лучших в своей цеховой категории. Ее объем — 4,76 литра, а разрешение печати составляет 5760×3600 px, таким образом вы сможете печатать крупные и при этом очень детализированные объекты. С ним можно напечатать не только красивую фигурку героя из аниме, но и какую-нибудь деталь для профессионального съемочного оборудования.

Цена: 34 600 рублей

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Накладные наушники с шумоподавлением

Если вы спросите меня, какие полноразмпрные наушники покупать, я скажу — Anker Life QC30. Я сам пользуюсь ими уже больше года и максимально доволен качеством звучания, автономностью, которая составляет 40 часов, и работой режима активного шумоподавления. ANC не создает эффекта вакуума и не давит на уши, а просто отсекает внешние шумы. Получается действительно очень здорово. А при необходимости вы можете просто подключить наушники по проводу и слушать музыку в Lossless.

Цена: 6200 рублей

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Беспроводной LED-светильник Baseus

Беспроводная лампа — это всегда очень практично и удобно. Ее можно разместить над рабочим столом, а можно повесить в шкаф, чтобы она включалась, когда вы открываете дверцу. В комплекте со светильником идет база, на которую он крепится на магнитах. Так что при желании вы сможете быстро снять его, например, для подзарядки. Светильник может менять яркость освещения, а также цветовую температуру. При этом он живет от зарядки до 24 часов кряду, а заряжается обычным кабелем USB-C.

Цена: 1800 рублей (с купоном продавца)

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Цифровой бинокль с ночным видением

Думали, бинокли ночного видения существуют только в кино про шпионов? Как бы не так. Перед вами Milessey BNV20 — цифровой бинокль с оптическим приближением и функцией ночного видения, который позволяет четко видеть любые объекты даже в кромешной темноте. Такой бинокль отлично подойдет как для кемпингов, так и просто для развлечений в поездках или дома. Он имеет несколько уровней инфракрасной подсветки, а днем работает как обычный бинокль.

Цена: 6550 рублей (с купоном продавца)

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Портативная консоль с ретро-играми

Любите поиграть, но не хотите стирать до дыр олеофобоное покрытие смартфона? Купите портативную консоль DY19 с ретро-играми. У нее мощное железо, стильная внешность и более 10 000 различных игр с консолей старых поколений: Денди, Сега, Плей Стейшн и т.д. Все элементы управления у приставки — физические. Тут есть триггеры, джойстики, крестовина и обычные функциональные кнопки. А подзарядить гаджет можно даже от смартфона.

Цена: 2700 рублей

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