10 недешевых, но полезных товаров с АлиЭкспресс, которые точно должны быть у каждого

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Иван Кузнецов

Закупаться на АлиЭкспресс уже давно вошло в норму у большинства россиян. Данная площадка и до санкций-то была довольно привлекательной благодаря обилию выбора, а уж теперь и вовсе является одним из основных маркетплейсов для тех, кто ищет заграничные товары, недоступные у нас на родине. В конце концов, в Китае они стоят заметно дешевле. Так почему бы, собственно, не подождать неделю-другую доставки из-за границы? Это намного рациональнее и выгоднее, чем платить втридорога тут. Тем более, что и полезных товаров на Али, которые нужны практически всем, целый ворох.

10 недешевых, но полезных товаров с АлиЭкспресс, которые точно должны быть у каждого. На АлиЭкспресс много всякого добра по бросовым ценам. Фото: Dropified. Фото.

На АлиЭкспресс много всякого добра по бросовым ценам. Фото: Dropified

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Подставка для ноутбука на ножке

Подставка для ноутбука на ножке. Удобно, что подставка регулируется по наклону и направлению. Фото.

Удобно, что подставка регулируется по наклону и направлению

Бывают ситуации, когда просто необходимо установить ноутбук на подставку. Например, на презентации или другом публичном выступлении. Вот такая подставка от Ugreen позволит не только закрепить лэптоп на возвышенности, но и обеспечит нужный наклон и позволит повернуть его вправо или влево благодаря ножке на шарнире. Сама подставка выполнена из металла и имеет перфорацию, чтобы избежать возможного перегрева устройства.

Цена: 2700 рублей

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Недорогие наушники с шумоподавлением

TWS-наушники не должны стоить слишком дорого, и опыт производителей из Китая это уже показал. Перед вами глобальная версия наушников CMF от бренда Nothing, который делает смартфоны Nothing Phone. Это доступная модель с активным шумоподавлением, Bluetooth 5.3 и режимом прозрачности. Кроме того, наушники очень стильно выглядят и имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP54. И все это — меньше, чем за 4000 рублей. В продаже доступно три модификации в белом, черном и оранжевом цветах.

Цена: 3800 рублей

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Лейка из ТикТока с усилением напора воды

Лейка из ТикТока с усилением напора воды. Лейка пластиковая, поэтому весит всего-ничего. Фото.

Лейка пластиковая, поэтому весит всего-ничего

Все же видели эту лейку из ТикТока, которая создает повышенный напор и при этом обладает водосберегающим эффектом? Мы знаем, где ее купить, а главное — сделать это недорого. Данная лейка стоит меньше 500 рублей, имеет легковесную конструкцию и очень стильную внешность. А еще ее перфорация устроена таким образом, что во время подачи воды она льется не параллельными струйками, а сеточкой.

Цена: 500 рублей

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Кабель для быстрой зарядки

Кабель для быстрой зарядки. С таким кабелем можно и смартфон зарядить, и изображение на монитор вывести. Фото.

С таким кабелем можно и смартфон зарядить, и изображение на монитор вывести

Для быстрой зарядки нужно использовать кабель с соответствующей силой тока и пропускной способностью. Вот этот кабель от Toocki имеет силу тока 6А и ПС100 Вт. Таким образом его можно использовать даже со смартфонами Huawei и для передачи больших объемов данных либо для подключения внешних мониторов и вывода изображения в высоком качестве. Сам кабель выполнен в тканевой оплетке, что дополнительно защищает его от повреждений, и представлен в версиях USB-A на USB-C либо USB-C на USB-C.

Цена: от 500 рублей

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Магнитола с сенсорным экраном в Солярис

Магнитола с сенсорным экраном в Солярис. Почти как в Тесле, не правда ли? Фото.

Почти как в Тесле, не правда ли?

Давно мечтали установить новую магнитолу в свой Хендай Солярис? Тогда берите Teyes CC3L. Это мультимедийный центр, который спокойно встает в штатное отверстие и предлагает массу возможностей. Данная модель имеет 4/32 либо 6/128 ГБ памяти, Android Auto, кучу приложений, яркую и отзывчивую QLED-панель с тач-управлением и разрешением 2К, поддерживает звук 5.1 и встроенные модули 4G для установки SIM-карты и Wi-Fi.

Цена: 27 000 рублей

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Хороший 3D-принтер для работы и дома

Хороший 3D-принтер для работы и дома. Это уже более высокий уровень, чем просто любительская 3Д-печать. Фото.

Это уже более высокий уровень, чем просто любительская 3Д-печать

Ищете 3Д-принтер? Данная модель от Anycubic является одной из лучших в своей цеховой категории. Ее объем — 4,76 литра, а разрешение печати составляет 5760×3600 px, таким образом вы сможете печатать крупные и при этом очень детализированные объекты. С ним можно напечатать не только красивую фигурку героя из аниме, но и какую-нибудь деталь для профессионального съемочного оборудования.

Цена: 34 600 рублей

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Накладные наушники с шумоподавлением

Если вы спросите меня, какие полноразмпрные наушники покупать, я скажу — Anker Life QC30. Я сам пользуюсь ими уже больше года и максимально доволен качеством звучания, автономностью, которая составляет 40 часов, и работой режима активного шумоподавления. ANC не создает эффекта вакуума и не давит на уши, а просто отсекает внешние шумы. Получается действительно очень здорово. А при необходимости вы можете просто подключить наушники по проводу и слушать музыку в Lossless.

Цена: 6200 рублей

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Беспроводной LED-светильник Baseus

Беспроводной LED-светильник Baseus. Этот светильник можно разместить даже в шкафу или использовать как ночник. Фото.

Этот светильник можно разместить даже в шкафу или использовать как ночник

Беспроводная лампа — это всегда очень практично и удобно. Ее можно разместить над рабочим столом, а можно повесить в шкаф, чтобы она включалась, когда вы открываете дверцу. В комплекте со светильником идет база, на которую он крепится на магнитах. Так что при желании вы сможете быстро снять его, например, для подзарядки. Светильник может менять яркость освещения, а также цветовую температуру. При этом он живет от зарядки до 24 часов кряду, а заряжается обычным кабелем USB-C.

Цена: 1800 рублей (с купоном продавца)

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Цифровой бинокль с ночным видением

Цифровой бинокль с ночным видением. Такую штуку и для развлечений не стыдно купить. Фото.

Такую штуку и для развлечений не стыдно купить

Думали, бинокли ночного видения существуют только в кино про шпионов? Как бы не так. Перед вами Milessey BNV20 — цифровой бинокль с оптическим приближением и функцией ночного видения, который позволяет четко видеть любые объекты даже в кромешной темноте. Такой бинокль отлично подойдет как для кемпингов, так и просто для развлечений в поездках или дома. Он имеет несколько уровней инфракрасной подсветки, а днем работает как обычный бинокль.

Цена: 6550 рублей (с купоном продавца)

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Портативная консоль с ретро-играми

Портативная консоль с ретро-играми. Классная убивалка времени, если у вас его слишком много. Фото.

Классная убивалка времени, если у вас его слишком много

Любите поиграть, но не хотите стирать до дыр олеофобоное покрытие смартфона? Купите портативную консоль DY19 с ретро-играми. У нее мощное железо, стильная внешность и более 10 000 различных игр с консолей старых поколений: Денди, Сега, Плей Стейшн и т.д. Все элементы управления у приставки — физические. Тут есть триггеры, джойстики, крестовина и обычные функциональные кнопки. А подзарядить гаджет можно даже от смартфона.

Цена: 2700 рублей

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