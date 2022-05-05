4 фишки камеры Galaxy S22, которые скоро появятся в старых смартфонах

Практически каждая новая флагманская модель Samsung выходит с новыми эксклюзивными фишками камеры. Иногда они представлены какими-то техническими улучшениями вроде обновленной оптики или большей диафрагмы, а иногда прокачанными алгоритмами обработки. Понятно, что новый модуль в старый телефон установить не получится, но когда дело касается программных фич, корейцы частенько спустя некоторое время внедряют фишки флагманов в свои старые устройства. Сегодня предлагаю поговорить о 4 функциях камеры Samsung Galaxy S22, которые совсем скоро смогут опробовать в деле владельцы старых моделей. Они не только позволят вам делать крутые фото на телефон, но и всерьез прокачают функции видеозвонков.

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Как фотографировать несколько человек

В смартфонах Galaxy S22 есть одна крутая фича, которая называется автоматическое кадрирование. Благодаря ей смартфон сам может увеличивать или уменьшать масштаб кадра, чтобы в него влезли все участники снимка (на расстоянии до 5 метров).

Если вдруг что-то обрежется неправильно, переживать не стоит — телефон сохранит два фото: оригинал и улучшенный вариант. Ранее о ней рассказывал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин в своем обзоре флагмана от Samsung. Рекомендую к прочтению, там много интересного.

Мало того, автокадрирование также доступно во время видеозвонков. С учетом, что многие сейчас работают удаленно, возможность гибкой настройки кадра внутри видео была бы как никогда кстати. Функция автоматического кадрирования уже появилась на всех складных Samsung, а теперь наконец пришла во все модели линейки Galaxy S21.

Как изменить фон видеозвонка на Samsung Galaxy

Мало кто знает, но камера на Samsung Galaxy S22 тесно связана со сторонними приложениями для видеозвонков. Например, если вы откроете Zoom, MS Teams, WhatsApp или Google Meet, то увидите, что в этих программах есть пару настроек камеры: размытие заднего фона и настройки управления микрофоном. Увы, но тот же VK или Telegram подобной функциональности для Samsung лишен.

Так вот, теперь эту фичу получат Galaxy S21 (включая FE), Galaxy S20 (включая FE), Galaxy Note 20, все модели Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy S10 (включая Lite) и серию Galaxy Note 10 (включая Lite).

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Темная камера в приложениях

Самые внимательные пользователи замечали, что если фотографировать на смартфоне в родном приложении, то снимки получаются на порядок круче, чем если использовать камеру внутри стороннего софта. Если вдруг не знали, ловите лайфхак. Кто бы что ни говорил, всегда для фото используйте только нативное приложение Камеры, либо программы, узко заточенные под фото. Во-первых, там настроек больше, во-вторых, снимки получаются гораздо четче.

Samsung эту проблему понимает и для того чтобы люди не мучались поработали над добавлением отдельных функций Камеры внутри приложений популярных социальных сетей: TikTok, SnapChat, ну и еще одного (сами понимаете какого). Раньше эта фишка работала только на Galaxy S22, а теперь перекочевала в Galaxy S21, S21 FE, Z Flip3, Z Fold3.

Как улучшить камеру на Samsung Galaxy Z

В прошлом году компания Samsung выкатила новое приложение под названием Expert Raw, которое, как ясно из названия, предназначается для съёмки в формате RAW. О том, что такое формат RAW и зачем он вообще нужен, хорошо написано здесь. Рекомендую к ознакомлению.

Ребята из Samsung решили не ограничивать съемкой в RAW и добавили в программу еще кучу дополнительных фишек. Вот некоторые из них:

Настройка показателя выдержки;

Настройка светосилы;

Регулировка скорости срабатывания затвора;

Съёмка в HDR;

Ручная настройка фокусировки;

Управление балансом белого;

Оптический зум до 10x;

Съёмка на все камеры сразу.

Кроме Galaxy S22, приложение уже было доступно на Galaxy S21 Ultra и наконец перекочевало в складные Galaxy Z Fold и Z Flip. Вообще, крайне интересно как Samsung позиционирует складные смартфоны. С одной стороны, это вроде бы флагмагские устройства, а с другой, новые фичи все равно зачастую приходят сюда только после Galaxy S.

По неподтвержденной информации Expert Raw можно скачать и на другие устройства, но это не точно. Если интересуетесь тонкостями мобильного фото, прочтите статью коллег.

5 бесплатных приложений, которые я всегда устанавливаю на новый телефон.

Помимо вышеупомянутых функций в Samsung пообещали улучшенные портреты в режиме ночной съемки. Произойдет это благодаря добавлению настройки телеобъектива. На данный момент эти функции получили владельцы Samsung в Южной Корее, однако в ближайшее время обновления должны прилететь по всему миру.

Владельцы Samsung Galaxy S22, отзовитесь! Уже успели опробовать новую камеру? Как она вам? Сравнивали ее с аналогами от других брендов? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно почитать.