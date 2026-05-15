Я обычно выключаю смартфон только в самолёте и в сервисе. Всё остальное время — телефон просто живёт включённым месяцами, и я подозреваю, что у большинства из вас точно так же. Иногда мы вообще не задумываемся, когда последний раз нажимали кнопку выключения. И в этом, как выяснилось, проблема. Выключать телефон или просто оставить его лежать без использования — мы уже рассказали. Сейчас ситуация иная: что будет, если никогда не выключать телефон, и почему перезагрузка раз в неделю — не каприз, а реальная необходимость.

Почему смартфон начинает глючить

Самое заметное последствие, с которым сталкиваются все. Наш читатель, владелец того самого OnePlus 15, недавно заметил, что он начинает подвисать на ровном месте: приложения открываются и закрываются с задержкой, клавиатура отвечает с опозданием, переключение между мессенджерами идёт через паузу. Итог: рано или поздно придется прибегнуть к инженерному меню, чтобы найти проблему.

Дело в оперативной памяти. Каждое запущенное приложение оставляет за собой фоновые процессы — даже после того, как вы смахнули его из списка недавних. Часть фоновых процессов — это расход памяти конкретных приложений, которые держатся в ОЗУ и не отдают её обратно. Если не перезагружать телефон пару недель, у вас в фоне останется такой объём мусора, что новым приложениям просто не хватает оперативки.

Мы уже рассказывали о том, насколько полезна перезагрузка. Вот что происходит в момент включения:

Оперативная память освобождается полностью;

Зависшие фоновые процессы принудительно закрываются;

Системные службы стартуют с нуля и работают без накопленных ошибок;

Применяются обновления и патчи безопасности, которые ждали перезагрузки.

Это та самая причина, по которой техподдержка любой компании в мире сначала просит вас перезагрузить телефон, и только потом обсуждать проблему. В половине случаев на этом разговор и заканчивается, что подтверждают читатели нашего Телеграм-чата.

Что происходит с батареей, если не выключать телефон

Второй симптом, который накапливается незаметно. Со временем даже смартфон-повербанк от realme начнет требовать подзарядки к вечеру, хотя не должен. Большинство людей в этот момент думают, что аккумулятор «подсел», и идут гуглить, как поменять батарею. А проблема часто не в батарее, а в том, что телефон никогда не перезагружали.

Происходит вот что. Из-за тех самых утечек памяти и зависших фоновых процессов смартфон постоянно подгружает процессор лишней работой. Процессор греется и тратит больше энергии, плюс какое-то приложение может зацикливаться на пустом цикле и сжирать заряд в фоне без видимых причин. Внешне всё выглядит как «батарея быстро садится», на деле — система просто захлёбывается в собственном мусоре. Как понять, что смартфон быстро разряжается из-за отсутствия перезагрузок:

Телефон греется даже в простое, когда экран выключен;

Заряд падает на 10–15% даже без активного использования;

В статистике батареи вверху висят системные процессы или приложения, которыми вы давно не пользовались;

Одна перезагрузка часто возвращает день автономности, причём бесплатно и за минуту.

Почему опасно не перезагружать телефон

Тут самое интересное, и мало кто об этом знает. Агентство национальной безопасности США (NSA) в своих официальных рекомендациях по мобильной безопасности прямым текстом советует перезагружать смартфон раз в неделю. И не для производительности, а для защиты от вредоносного ПО.

Логика такая. Часть современных атак на смартфоны — это так называемые уязвимости нулевого дня, когда вредоносный код попадает на устройство без вашего участия: достаточно одного входящего сообщения или входящего звонка через мессенджер. Самые продвинутые версии такого софта живут не в постоянной памяти, а только в оперативной — чтобы их сложнее было обнаружить антивирусом. И вот тут перезагрузка очищает ОЗУ телефона и вредонос пропадает вместе с ней.

Спецслужбы сообщают, что это не панацея — против установленного шпионского ПО или физического доступа к телефону ребут не поможет. Но против целого класса атак, которые держатся в памяти, еженедельная перезагрузка телефона — реально рабочая мера. И это, на минуточку, рекомендация спецслужбы, а не «совет с форума».

Почему на телефоне глючит вайфай и блютуз

Ещё одна частая жалоба, которая всплывает после долгой работы без выключения — это проблемы со связью на телефоне. Дома Wi-Fi периодически отваливается, на улице сеть оператора показывает четыре деления, но интернет не работает, Bluetooth-наушники не цепляются с первого раза. А иногда становятся уязвимыми к прослушке.

Радиомодули телефона запоминают, какие сети рядом, к какой соте подключены, какие устройства Bluetooth в зоне видимости. Со временем память забивается: туда попадают старые точки доступа, которых уже нет, отвалившиеся вышки, неправильные параметры подключения. Телефон может упорно цепляться к слабой сотовой вышке, потому что в его «памяти» она помечена как приоритетная, хотя рядом уже есть нормальная.

При перезагрузке все сбрасывается и система переподключается. Смартфон с нуля сканирует доступные сети, выбирает лучший сигнал, перерегистрируется у оператора. Поэтому если у вас регулярно «странные» проблемы со связью, которые непонятно откуда взялись, — это первое, что стоит попробовать, прежде чем менять тариф или оператора.

Как часто нужно перезагружать смартфон

Универсального ответа нет, но есть рабочая практика, которая закрывает все описанные выше проблемы разом. Ловите короткую сводку, как часто нужно выключать телефон.

Раз в неделю — оптимально. Сможете освобождать оперативку, прекращать вредоносные процессы в памяти и чистить кэш.

Сможете освобождать оперативку, прекращать вредоносные процессы в памяти и чистить кэш. Раз в день — слишком часто. Современным смартфонам это не нужно. Полный цикл включения нагружает процессор сильнее, чем обычная работа. В долгосрочной перспективе вы скорее изнашиваете компоненты, а не продлеваете им жизнь.

Современным смартфонам это не нужно. Полный цикл включения нагружает процессор сильнее, чем обычная работа. В долгосрочной перспективе вы скорее изнашиваете компоненты, а не продлеваете им жизнь. Раз в месяц или реже — редко. К этому моменту телефон уже накопил все симптомы: тормоза, прожорливая батарея, странности со связью. Еще дольше вообще ждать не стоит.

Самый простой лайфхак — планировать перезагрузку хотя бы раз в неделю. У меня это воскресенье: ставлю на зарядку, а утром беру уже свежий телефон. Никаких настроек, никаких приложений-чистильщиков, никакой магии. Просто одна кнопка раз в неделю, которая разом решает половину проблем со смартфоном.