Galaxy Watch 5 получат рекордное время работы среди умных часов на WearOS

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Артем Сутягин 0

Как и другие компании, Samsung ежегодно выпускает обновления своих устройств. Так получилось, что после отказа от линейки Galaxy Note, которая запускалась в конце лета, компания решила, что она должна выпускать в это время другие смартфоны. В итоге это место досталось складным моделям корейского производителя. Но если они предназначены больше для узкой аудитории с деньгами и довольно специфическими требованиями, то часы, которые также должны показать на этой презентации, вызывают куда больше интереса, ведь благодаря невысокой цене они являются относительно массовым продуктом. И теперь нам о них известно кое-что интересное.

Новые часы Samsung будут еще круче, чем мы думали.

Когда выйдут новые часы Samsung

10 августа Samsung официально приподнимет завесу тайны над двумя новыми складными смартфонами. Часов тоже будет двое и от этого становится только интереснее узнать, что же нам покажут. Компания представит Galaxy Watch 5 и 5 Pro. Что-то неожиданное вряд ли будет, ведь большое количество информации, включая внешний вид, уже утекло в Сеть несколько дней назад. Но теперь стало известно, сколько будут работать эти часы от одного заряда.

Этой информацией поделился популярный инсайдер Ice Universe. В Twitter (запрещен в России) он рассказал отличную новость о массивной батарее Galaxy Watch 5 Pro емкостью 572 мАч, что на 60% больше, чем батареи текущих моделей. По его информации, новые смарт-часы, которые заменят Galaxy Watch 4 Classic, будут предлагать беспрецедентную автономность и будут работать дольше, чем любые другие часы на Wear OS. Если все пойдет так, как мы рассчитываем, то можно сказать, что новинка будет работать три дня без подзарядки в обычном режиме.

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Как долго работают умные часы

Многие модели умных часов от Samsung и Fossil (среди прочих брендов) с трудом доживают до полного дня без подзарядки с Wear OS. TicWatch Pro 3 и Suunto 7 от Mobvoi являются исключением из правил, предлагая два дня автономной работы без подзарядки. Теперь мы знаем, что Galaxy Watch 5 Pro должны работать дольше.

Новинка останется круглой, но получит новые функции.

Если Ice Universe не ошибается и Galaxy Watch 5 Pro будут работать автономно 3 дня, то это даже будет больше, чем у конкурентов. Устройство будет даже более автономным, чем Apple Watch. Хотя это все равно очень мало на фоне того, что имеют некоторые другие модели. Например, некоторые из них даже предлагают 14 дней автономной работы. Но у них есть серьезным минус — они не работают на Wear OS.

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Какими будут Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 Pro будет поставляться с Wear OS 3.5 и One UI Watch 4.5. Эта операционная система наверняка сделает большой упор на оптимизацию, чтобы часы работали еще дольше и максимально использовали возможности встроенного аккумулятора. Именно это в сочетании с большим аккумулятором сделает их еще более долговечными.

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Правда, Samsung Galaxy Watch 5 Pro не должны быть единственными умными часами 2022 года, предлагающими такую ​​впечатляющую автономность. Qualcomm недавно представила революционно новую платформу Snapdragon W5+ Gen 1. Она также обещает высокий уровень оптимизации, что должно значительно увеличить время автономной работы часов, которые ее используют. Одними из часов, которые получат ее, станут Oppo Watch 3, которые поступят в продажу в августе.

Больше всего в современных часах расстраивает их время автономной работы.

Главный минус умных часов

Слабое время автономной работы умных часов действительно является одним из самых больших минусов этого типа устройств. Современные модели предлагают отличные функции и широкие возможности, но все это разбивается о необходимость ежедневной зарядки.

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Поэтому многие пользователи до сих пор предпочитают покупать трекеры, которые становятся все более функциональными, стоят в несколько раз дешевле умных часов и обеспечивают до нескольких недель автономной работы. Впрочем, есть и часы, которые могут работать так же долго. Например, Huawei Watch GT 3 Pro, о которых я рассказывал несколько дней назад, когда делился своим опытом использования этой модели.

Расскажите в нашем Telegram-чате, как вы добиваетесь увеличения времени автономной работы часов? Или может быть вы вообще отказались от их использования?

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