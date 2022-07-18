Не знаете, какие смарт-часы купить, но готовы хорошо заплатить? Берите эти

Huawei уже много лет выпускает действительно привлекательные носимые устройства. С каждой итерацией компания совершенствовала свои гаджеты, делая их такими, какие они есть сегодня. Есть только одна проблема — в немного сложном нейминге со всеми этим приставками и индексами. Но это тема для отдельного большого разговора. Сегодня лучше просто обсудим часы, которые можно назвать лучшими у Huawei и которые отлично подойдут для всех, кто ценит функциональность. Даже с моей любовью к Apple Watch я остался ими доволен. Но давайте обо всем по порядку.

Обзор Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro выпускаются в двух вариантах: 46 мм и 42 мм. Эти две модели часов выглядят по-разному, но, по сути, они предлагают одни и те же функции, поэтому я остановился на более крупной версии. Она довольно большая и подойдет, как мне кажется, только мужчинам. И только тем, у кого более-менее крупная рука. В противном случае они будут смотреться как пуговица от пальто на строгой белой рубашке.

Продаются часы в привычной для бренда коробке, которая мало чем отличается от того, что было раньше. Внутри все на своих местах и ничего не болтается. В общем, продуманность упаковки всегда была важна для Huawei и это хорошо, ведь показывает, как компания относится к своему продукту.

Смарт-часы с титановым корпусом

Модель Titanium, которая досталась мне, изготовлена ​​по большей части из титана, но имеет сапфировое стекло спереди и керамику снизу. Есть еще модель Ceramic в размере 42 мм. Она сочетает в себе нанокристаллическую керамику и сапфировое стекло. Оба варианта смотрятся очень премиально и буквально своим видом выдают, что это не просто счетчик шагов и ”бзз-бзз” на запястье, а полноценный аксессуар, который будет хорошо смотреться даже со строгой одеждой.

Приятно, что кнопки очень понятные. Они не тугие и не мягкие, а четкий щелчок сразу дает понять, что вы нажали на нее. Еще есть вращающаяся заводная головка, как в Apple Watch. Она тоже хорошо настроена и дает тактильную обратную связь при вращении. Еще есть динамик, который не только позволит общаться по телефону в формате громкой связи, но даже воспроизведет музыку, если вам этого захочется. Хотя полезность этой функции, мягко говоря, спорная.

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Модель Titanium поставляется с силиконовым, серым кожаным или титановым ремешком. Тут вы выбираете при покупке то, что вам нужно. Я остановился на силиконовом. Если захочется, его можно поменять на любой другой благодаря универсальному крепления. Зато для занятий спортом и просто на каждый день он подходит лучше. Он не такой тяжелый, как титановый браслет, и не требует ухода, как кожаный ремешок.

Хороший ли дисплей у часов Huawei

Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro имеют четкий дисплей с очень яркими цветами. Что касается моей — большой версии, то она предлагаете 1,43-дюймовый дисплей AMOLED. В меньшей версии диагональ составит только 1,32 дюйма, но это тоже будет AMOLED со всеми его плюсами. Разрешение экрана составляет 466 x 466 точек, и для такой диагонали это очень много. В итоге все циферблаты смотрятся очень четко и сочно. Некоторые действительно похожи на реальные объекты, но есть и довольно безумные. Их даже можно скачивать отдельно. Правда, за некоторые придется заплатить, но есть и большое количество бесплатных вариантов, которые точно захочется скачать. Я в этом плане консерватор, поэтому поставил себе один вариант из базового набора и пользовался им. Хотя и пробовал скачать дополнительные циферблаты.

Режим Always-On Display в часах есть. А значит, чтобы посмотреть время, не надо будет подчеркнуто поднимать руку — достаточно будет просто бросить взгляд на корпус. Иногда незаметно посмотреть время бывает очень важно. Например, на встрече, когда вы не хотите, чтобы человеку показалось, что он вам надоел. Даже в режиме Always-On Display информацию на экране отлично видно на улице. Не говоря уже об обычном режиме. Ему не будет помехой даже яркое солнце.

Можно ли устанавливать приложения на часы Huawei

В качестве небольшого минуса можно сказать, что часы не предлагают большого количества приложений, но встроенные режимы позволяют перекрыть многие потребности. Все это работает очень быстро. Никаких задержек или подтормаживаний, как в первом или втором поколениях часов Huawei, тут просто нет.

Отдельного внимания я бы удостоил встроенный музыкальный плеер, интерфейс которого предлагает отличные возможности управления музыкой, и виджет погоды. В нем все на своих местах, и данные отображаются очень просто и понятно.

Страницы виджетов полностью настраиваются. В меню настроек есть специальный раздел, в котором указано, какие из них будут отображаться, если свайпнуть по экрану влево. Список можно менять как угодно. Вы можете добавить или удалить виджеты. А если какой-то вам нужен чаще остальных, просто переместите его вверх, чтобы он потом был ближе к основному циферблату.

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Можно ли использовать часы Huawei с iPhone

Прежде чем вы начнете использовать Huawei Watch GT 3 Pro, вам необходимо загрузить приложение Huawei Health. Оно существует, как для Android, так и для iOS. Я пользовался часами именно с iPhone для того, чтобы понять, насколько они действительно универсальны, хотя Android-смартфон у меня тоже есть. Само это приложение вы будете использовать для подключения Huawei Watch GT 3 Pro, для его обновления, настройки, скачивания циферблатов и некоторых других вещей.

Когда-то давно Huawei Health работало не очень хорошо. Я помню, как у меня были весы и с ними постоянно были проблемы. Теперь ситуация улучшилась и все работает почти отлично. Иногда возникают вопросы к логике размещения элементов меню, но в стабильности приложение прибавило более чем существенно.

Тем, кто как-то пользовался голосовым помощником в часах, придется привыкать к новой реальности. Эти часы не смогут предоставить вам такую возможность. Лично я голосом только устанавливал таймеры на Apple Watch. Поэтому я не так сильно страдаю от нехватки ассистента. Но имейте это в виду, если соберетесь купить такие часы.

К уведомлениям, которые приходят на часы, у меня в целом претензий нет, но есть некоторые вопросы к силе работы вибромотора. Хотелось бы, чтобы он был более мощным, ведь время от времени вибрация просто не ощущается. Особенно во время езды на велосипеде. На некоторые сообщения вы можете даже отвечать, но все равно получение уведомления лично для меня означает выбор между ”прочитать и успокоиться” или ”достать телефон и ответить”. Ответ с часов слишком сложная вещь, и дальше простого ”ОК”, из готовых вариантов или смайлика она так и не ушла.

Что точно радует в Huawei Watch GT 3 Pro, так это время автономной работы на уровне фитнес-трекеров. Я заряжал часы примерно раз в неделю и то только потому, что вспоминал об этом. На самом деле в аккумуляторе оставалось еще 30-50% заряда. Для современных часов, которые работают 1-3 дня это действительно уровень. Вспомните хотя бы Apple Watch или Samsung Galaxy Watch, которые надо заряжать не режу, чем один раз в два дня. Кстати, именно большая версия Huawei Watch GT 3 Pro, судя по отзывам, работает максимально долго. Более компактную заряжать придется немного чаще, но и там у вас будет до недели работы без зарядки.

Для зарядки придется использовать только оригинальное зарядное устройство на манер Apple Watch. Это шайба с проводом и магнитом. Когда часы на ней, магнит центрует их, чтобы скорость зарядки была максимальной. В результате титановая версия заряжается примерно за полтора часа. Хотя при этом часы довольно ощутимо греются.

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Кому подойдут Huawei Watch GT 3 Pro

Кому точно понравятся Huawei Watch GT 3 Pro, так это активным людям. В них больше 100 режимов тренировок. Не могу сказать, насколько на самом деле проработан каждый из них, но цифра впечатляет. Я пользовался, по сути, только одним — велосипедная тренировка, но я с ходу не назову и 20 видов активности, а тут их сотня.

Кроме видов спорта, часы могут отслеживать сон, но лично мне не удобно спасть в таких больших часах. Для сна идеально подходят трекеры или небольшие модели, но не такие огромные часы.

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Трекер шагов в целом адекватный, но если приложить смекалку, то его можно обмануть. Значит, например, при движении в транспорте датчик тоже может ошибаться. Но вряд ли вам важно с точностью до шага знать свою активность, а плюс/минус 5% — это не так важно. Хотя появиться погрешность может только в смешанном режиме использования в течение дня. Во время тренировки, скорее всего, все будет нормально.

Если вы хотите купить часы, которые будут хорошо работать из коробки и вам не так важно, какие туда можно установить приложения, и/или вам важно иметь премиальный дизайн и красивый корпус, то Huawei Watch GT 3 Pro вам подойдут. Так же они подойдут тем, кто часто выбирает для себя необычные тренировки, вроде хайтинга. Если вы знаете, что это такое, то Huawei Watch GT 3 Pro должны вам подойти.

Это современные, качественные, хотя и довольно дорогие часы. Но когда их надеваешь, то понимаешь, почему они столько стоят. Они большие, но в меру, строгие, но не слишком, а долгое время автономной работы будет просто подарком для тех, кто переходит с браслетов на часы.

Если вы готовы заплатить более 30 00 рублей за смарт-часы, то Huawei Watch GT 3 Pro будут хорошим вариантом, но учитывая, что сумма достаточно большая, подумайте, что вам надо, и сравните с другими предложениями на рынке.