Худеем к лету: 9 крутых товаров для спорта, которые точно стоит купить

Не зря все-таки наши деды говорили: готовь сани летом, а телегу зимой. Сейчас, конечно, ни с тем, ни с другим особых проблем нет, но это не отменяет того факта, что наступила пора подготавливать свое тело к наступлению теплых дней. Внимательнее отнестись к своему питанию, перестать ложиться ко сну в третьем часу ночи и, конечно, заняться спортом. Последнее сейчас особенно актуально, ибо скоро наступит весна и заниматься на улице будет практически невозможно: погода в России в это время оставляет желать лучшего. Сегодня собрали для вас 10 лучших товаров для спорта, которые подойдут как для домашних, так и для уличных тренировок.

Отдельное спасибо скажем Телеграм-каналу Сундук Али-Бабы. Ребята публикуют только качественные товары с АлиЭкспресс, которые тестируют сами. Признаюсь, некоторые позиции из подборки я утащил оттуда.

Спортивная повязка на голову

Спортивная повязка — аксесуар, необходимый каждому спортсмену. Те, кто бегает на постоянно, меня точно поймут. Ощущение, когда пот попадает тебе в глаза, просто отвратительное. Вместо того чтобы постоянно отвлекаться на протирание пота со лба, предлагаю приобрести себе вот такую штуковину и горя не знать.

Эту повязку мне посоветовал товарищ. Дескать вот, бегаю еще с прошлого лета, а ей хоть бы хны. Ткань плотная, хорошо растягивается, подойдет всем. Естественно, я не смог не поделиться ей с вами. Рейтинг товара 4.9, отзывов 126, заказов 199.

Цена: 153 рубля

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Эластичная лента для тренировок

Зайдите в любой блог в Инстаграме посвященный спорту и будьте уверены, там обязательно найдутся упражнения с эластичной лентой. Аксессуар очень крутой: минимум затрат, максимум результата. Если до этого активно спортом не занимались, настоятельно рекомендую начать с этих упражнений. Завсегдатаям тренажерных залов товар рекомендовать смысла нет, они и сами знают обо всех его преимуществах.

Конкретно эта лента привлекла мое внимание тем, что предлагает множество разных размеров. Здесь вы найдете все: от тоненькой ленты, выдерживающей до 10 кг, до широкого варианта на 75 кг. Рейтинг товара 4.9, отзывов 1778, заказов 4238. Ну, собственно, оно и не удивительно.

Цена: 239 рублей

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Чехол на руку для смартфона

С этим аксессуаром я знаком уже очень давно. Штука крайне удобная. Нацепил чехол на руку, закинул туда смартфон и побежал. Зачем бегать со смартфоном, вы меня спросите? Так очевидно же. Мониторинг расстояния и музыка. Периодически встречаю в парке тех, кто бегает без музыки, странные люди.

Перед вами простой чехол без всяких наворотов. Есть все самое необходимое: отсек для смартфона, и дополнительные кармашки для ключей и для карточки. Продавец заявляет, что чехол универсальный и подойдет к большинству современных смартфонов. Рейтинг товара 4.9, отзывов 59, заказов 159.

Цена: 675 рублей

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Коврик для йоги

Коврик для йоги в представлении не нуждается. Все, кто собрался заниматься спортом дома, обязаны его приобрести. Вы ведь не будете заниматься на полу, верно?

Ковриков на АлиЭкспресс очень много, но мне приглянулся именно этот. Никаких вычурных цветов вроде ярко-желтого или насыщенного синего, приятная поверхность и удобный размер. Рейтинг товара 5.0, отзывов 292, заказов 634.

В комментариях товар хвалят:

Заказала 30.11.2021, получила в пункте выдачи 03.12.2021, могли бы домой привезти, мне было удобнее забрать самостоятельно. Коврик соответствует описанию, мягкий, плотный, очень приятный на ощупь. На линолиуме не скользит. Единственное замеряла толщина 5мм, а не 6мм как заявлено. Запаха никакого нет, не замят. Отдельное спасибо продавцу за то что лямку-переноску и ленту для фитнеса положили в цвет коврика. В отзывах читала что сумка из комплекта очень узкая и коврик не вмещается, развернула, скатала обратно коврик поместился без проблем. Очень довольна покупкой и быстрой доставкой. Рекомендую товар и продавца!!!

Цена: 1383 рубля

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Спортивная скакалка

Если вы собрались сбросить лишние пару килограммов, скакалка обязательно войдет в комплекс базовых упражнений. Это упражнение мне нравится больше остальных, так как для его выполнения не нужно много затрат. Пару квадратных метров свободного пространства, вы и скакалка — ну красота же!

Из особенностей этой скакалки следует отметить наличие подшипников и стальной проволоки. Это позволит ей меньше путаться, а вам выполнять большее количество прыжков, благодаря более высокой скорости вращения. Рейтинг товара 4.9, отзывов 49, заказов 420.

Цена: 320 рублей

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Бутылка для воды

Пить воду во время тренировки или не пить — вот в чем вопрос. На самом деле, конечно, пить. Восполнять жидкость в организме очень важно. Обезвоживание — дело опасное, это я вам как доктор говорю. В общем, бутылочку иметь при себе необходимо.

Каких только бутылок нет на Али, вы бы знали. И с умными функциями, и с подключением по Bluetooth. Нас это все не интересует, нам нужна обычная бутылка для воды. Недорогая, долговечная и без фирменного китайского запаха. Я нашел для вас как раз такую. Рейтинг товара 5.0, отзывов 92, заказов 187.

Цена: 480 рублей

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Гантели с водой

Гантели с водой — отличная альтернатива классическим. Не страшно, что их возьмет ребенок или они укатятся куда-нибудь в неподходящее для них место. Для занятий спортом дома подходят идеально. Рейтинг товара 5.0, отзывов 9, заказов 114.

Цена: 650 рублей

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Умный браслет Xiaomi Mi Band 6

Какой же спортсмен без фитнес-браслета? Не буду рекомендовать вам дешевые браслеты за три сотни, ибо это просто неуважительно к читателю. Тем более, что самый топовый Xiaomi Mi Band 6 стоит всего чуть больше 2,5к. Ранее мы уже не раз рассказывали вам про этот гаджет, сейчас лишь резюмируем все его функции:

Измерение пульса в течение 24 часов.

Анализ содержания кислорода в крови.

Подсчет шагов.

Измерение уровня стресса.

Контроль качество сна.

Определять виды спортивных тренировок.

Определять длительное бездействие.

Цена: 2676 рублей

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Умные весы Xiaomi

Еще один аксессуар, который не помешает любому спортсмену. С его помощью вы сможете контролировать множество различных параметров:

Определение доли воды.

Определение доли жировой ткани.

Определение доли мышечной ткани.

Определение доли костной ткани.

Расчет ИМТ (BMI).

Как медик могу вам сказать, что вещь реально стоящая. Насчет жировой, мышечной и костной ткани возникают вопросы, но что касается автоматического расчета ИМТ — тут без вопросов. Конечно, устройство синхронизируется со смартфоном, сюда необходимо вводить исходные данные и все в таком духе.

Цена: 1790 рублей

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