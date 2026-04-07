Ещё лет пять назад умные часы, по большому счёту, считали шаги и будили вибрацией. Ну, пульс ещё показывали, хотя доверия к нему было примерно столько же, сколько к гороскопу на обратной стороне еженедельного тележурнала. А потом всё изменилось. Сегодня на запястье можно снять электрокардиограмму, отследить уровень кислорода в крови, получить предупреждение о возможной гипертонии и оценить эмоциональное состояние. Другое дело, что не все эти функции одинаково полезны и не всем стоит безоговорочно доверять. Мы уже рассказывали, как смартфоны губят наше здоровье, а сейчас давайте разберёмся в том, что поможет его сохранить и что на самом деле умеют умные часы в 2026 году. Где проходит граница между реальной пользой и маркетинговыми обещаниями.

Что могут измерять умные часы

Если вы не следили за развитием носимой электроники последние пару лет, список доступных метрик может удивить. Современные флагманские часы отслеживают пульс в реальном времени, измеряют уровень кислорода в крови, снимают одноканальную ЭКГ, оценивают стресс по вариабельности сердечного ритма, анализируют качество сна с разбивкой по фазам, фиксируют температуру кожи и предупреждают о возможном апноэ. Некоторые модели предлагают мониторинг артериального давления, а самые продвинутые проводят комплексный чекап из нескольких показателей за одну минуту или даже меньше — то есть, быстрее, чем вы даже просто оденетесь, чтобы сходить к доктору.

Набор функций сильно зависит от производителя. Apple Watch Series 11 делает ставку на пассивные уведомления о гипертонии на основе 30-дневного анализа. Samsung Galaxy Watch 8 с недавним обновлением получили мониторинг давления в некоторых странах, хотя и с обязательной калибровкой по тонометру. У HUAWEI сразу две линейки с серьёзным медицинским уклоном. А бренды попроще предлагают мониторинг глюкозы и давления, но к точности таких решений пока есть вопросы.

ЭКГ в умных часах. Как работает и кому нужна

ЭКГ в смарт-часах появилась ещё в 2018 году с Apple Watch Series 4, но именно сейчас эта функция стала по-настоящему массовой. Её предлагают Apple, Samsung, HUAWEI, Google, и даже некоторые бюджетные бренды. Честно говоря, разница между реализациями огромная.

Суть в том, что часы снимают одноканальную ЭКГ, которая может выявить признаки мерцательной аритмии. Это серьёзное состояние, повышающее риск инсульта, и многие люди даже не подозревают о нём. Часы не ставят диагноз, а говорят: «Эй, тут что-то не так, сходи к врачу». В этом и есть их главная ценность. Запускаете приложение, ждёте 30 секунд, получаете результат. Запись можно показать кардиологу.

Как-то раз на фоне грипа, еще до его выявления у меня был пульс под 130, я вызвал скорую и врачи, проводя тестирование, даже сами просили меня время от времени измерить пульс и кислород. Хотя, это была хорошая, платная скорая по ДМС, с высоким уровнем сервиса. А значит делали они это не для того, чтобы просто побыстрее уехать.

Для людей старше 40 или тех, у кого в семье есть история сердечных заболеваний, штука действительно полезная. Для 25-летнего без жалоб — скорее приятный бонус.

Умные часы с измерением давления. Какие есть и насколько точные

А вот тут начинается самое интересное. Мониторинг артериального давления — функция, которую хотят все и которая пока работает с большими оговорками. На рынке сейчас три принципиально разных подхода, и разница между ними колоссальная.

Первый — оптический. Его используют Samsung и Apple. Часы анализируют пульсовую волну и на основе алгоритмов пытаются оценить давление. Apple Watch Series 11 работает аккуратно: часы не показывают конкретные цифры, а за 30 дней собирают данные и сообщают, если видят паттерн, характерный для гипертонии. Samsung Galaxy Watch 8 недавно получили полноценный мониторинг давления в некоторых странах, но требуют калибровку по внешнему тонометру каждые 28 дней. Скажу честно, без калибровки это больше про тренды, чем про точные цифры.

Второй подход — механический. Его использует HUAWEI Watch D2 с надувной подушкой прямо в ремешке. По сути, это миниатюрный тонометр на запястье: микропомпа надувает камеру и измеряет давление почти как обычный аппарат. Устройство прошло сертификацию как медицинское изделие в Европе и Китае. На практике точность хорошая, но нужно правильно держать руку и каждый раз проводить минимум три замера.

Третий подход — бюджетные часы, которые обещают мониторинг давления за копейки. Тут я бы не был оптимистичен. Без серьёзной сертификации и клинических испытаний относиться к таким цифрам стоит с большой осторожностью.

Проверка здоровья на умных часах. Как это работает

Отдельная история — часы, которые умеют проводить экспресс-оценку сразу нескольких показателей здоровья за одну процедуру. Не переключаясь между приложениями, не ожидая отдельного замера каждой метрики.

Одна из самых интересных реализаций — технология X-Tap в HUAWEI Watch Ultimate 2. Часы собирают данные одновременно с запястья и с кончиков пальцев: вы просто прикладываете палец к экрану, и за несколько десятков секунд получаете результаты по десяти показателям, включая пульс, SpO₂, уровень стресса, температуру кожи, вариабельность сердечного ритма и ЭКГ. По сути, это мини-чекап, который можно провести утром, не вставая с кровати.

Я попробовал эту функцию на Watch Ultimate 2, которые не так давно купил себе, и, честно говоря, сам формат подкупает. Вместо того чтобы по очереди запускать пять разных измерений, получаешь общую картину почти моментально. Для тех, кто хочет следить за здоровьем, но не готов тратить по 15 минут каждое утро на ритуал замеров, это удобное решение.

Похожая идея есть у HUAWEI и в более доступных линейках — функция Health Glance. Apple пошла другим путём: приложение Vitals показывает ночные показатели на одном экране утром, но замеры происходят пассивно, пока вы спите. Подход другой, а цель та же: дать понятную картину состояния без лишних телодвижений.

Точность медицинских датчиков в умных часах. Стоит ли доверять

Вопрос, который задают чаще всего, и правильно делают. ЭКГ в часах реально работает: Apple получила одобрение FDA, Samsung и HUAWEI прошли свои сертификации, клинические исследования подтверждают выявление мерцательной аритмии. Это не замена холтеровскому мониторированию, но для скрининга подходит.

С пульсоксиметрией всё чуть сложнее. Оптические датчики на запястье дают приблизительные значения, и производители сами пишут, что функция предназначена «для общего оздоровления». Если часы стабильно показывают 95–99%, скорее всего, всё в порядке. Если видите 88–90% и чувствуете себя нормально, скорее всего, датчик просто плохо прилегает, но задуматься стоит.

Мониторинг сна заметно прибавил. Разбивка по фазам, оценка апноэ, анализ дыхания. Samsung, Apple и HUAWEI дают вполне адекватные данные, хотя полисомнография остаётся золотым стандартом. Но как инструмент, который покажет тренд и подскажет обратить внимание на качество сна, часы работают хорошо.

А вот к «уровню стресса» и «эмоциональному состоянию» я бы относился как к ориентиру. Алгоритмы анализируют вариабельность сердечного ритма и строят предположения. Иногда попадают в точку, иногда нет. Но если часы каждый день показывают высокий стресс, возможно, стоит задуматься.

Стоит ли доверять здоровье умным часам в 2026 году

Если коротко — да, но с оговорками. Умные часы в 2026 году перестали быть игрушкой для гиков и стали полноценным инструментом первичного скрининга. ЭКГ выявляет аритмию, мониторинг давления показывает тренды, анализ сна помогает понять, почему вы просыпаетесь разбитым, а комплексный чекап вроде X-Tap в HUAWEI Watch Ultimate 2 даёт общую картину за минуту.

Но ни одни часы не заменят визит к врачу. Часы — не диагност, а наблюдатель. Они собирают данные, замечают отклонения и говорят: «Обрати внимание». А дальше решение за вами и вашим врачом. Для тех, кто никогда не носил смарт-часы с медицинскими функциями, сейчас хорошее время попробовать. Технологии дозрели до уровня, когда от них есть реальная практическая польза. Только не ждите, что часы заменят терапевта, кардиолога и лабораторию. Они дополняют, а не заменяют.