Знаете, что объединяет дайверов, снорклеров и людей, которые просто любят поплавать в отпуске? Все они рано или поздно задаются вопросом: а что из техники можно взять с собой под воду? Лет десять назад ответ был коротким: водонепроницаемый чехол для телефона и, если повезёт, экшн-камера. Сегодня всё иначе. Подводные дроны снимают 4K на стометровой глубине, смарт-часы работают как дайв-компьютеры с сонарной связью, а экшн-камеры стабилизируют картинку так, будто вы снимаете со штатива. Смартфоны, которые переживут конец света мы рассматривать не будем, в какие гаджеты стоит взять в отпуск на море и на что обратить внимание при выборе мы разберем.

Экшн-камеры для подводной съёмки. Какую выбрать в 2026 году

Экшн-камера по-прежнему остаётся главным гаджетом для тех, кто хочет привезти из подводного путешествия что-то кроме впечатлений. И тут всё довольно предсказуемо: рынок делят три игрока, каждый со своими сильными сторонами.

GoPro HERO13 Black — классика жанра. Камера снимает 5.3K при 60 кадрах в секунду и без бокса работает на глубине до 10 метров. Для снорклинга хватает с запасом. Если нужно глубже, фирменный бокс позволяет нырять до 60 метров, а сторонние решения от Isotta или Recsea держат до 100–300 метров. Стабилизация HyperSmooth 6.0 работает хорошо даже при сильном течении. Но есть нюанс: на глубине больше 10 метров цвета уходят в синеву, и без красного фильтра картинка будет блёклой.

DJI Osmo Action 5 Pro — главный конкурент GoPro. Сенсор 1/1.3 дюйма даёт лучшее качество при слабом освещении, а это для подводной съёмки критически важно. Водонепроницаемость без бокса тоже до 10 метров. «Из коробки» картинка ярче за счёт автоматической обработки. Но если привыкли к постобработке, GoPro с GP-Log даёт больше свободы для цветокоррекции.

Insta360 X4 — выбор для тех, кто хочет 360-градусное видео. Камера пишет панораму в 8K и позволяет выбрать ракурс уже после съёмки. Без бокса держит 10 метров, со специальным Invisible Dive Case — глубже. Для снорклинга эффект присутствия потрясающий, но файлы огромные, и монтаж требует больше усилий. Как конкурента в сегменте панорамного видео можно рассмотреть DJI OSMO 360, которая немного отличается, но в целом является примерно таким же продуктом.

Честно говоря, для большинства подводных задач любая из этих камер справится отлично. Выбор сводится к экосистеме аксессуаров и привычкам в обработке видео.

Подводные дроны для съёмки и исследования дна. Что есть на рынке

Если экшн-камеры — это про «снять то, что видишь сам», то подводные дроны — это возможность заглянуть туда, куда вы физически не доберётесь. Или не рискнёте. Рынок таких устройств за последние пару лет вырос заметно, и выбирать есть из чего.

На входном уровне стоит обратить внимание на Chasing Dory. Это не самый маленький дрон весом чуть больше килограмма и для него придется брать отдельный рюкзак или зять им изрядную часть чемодана, но оно того стоит. Дрон ныряет на глубину до 15 метров, снимает в 1080p, управляется со смартфона, держит связь через кабель. Для озёрной рыбалки, осмотра дна бассейна или просто чтобы развлечься на отдыхе — более чем достаточно. Главное не ждать от него профессиональной картинки, это всё-таки стартовый уровень.

Средний сегмент — Chasing Gladius Mini. Пять движителей, 4K-камера с подсветкой на 1200 люмен, глубина до 100 метров. Управление через приложение, совместимость с VR-очками для эффекта погружения. На практике дрон реагирует быстро и снимает достойно, хотя в неспокойной воде стабилизация могла бы быть получше.

Для серьёзных задач есть FIFISH V6 Expert от QYSEA, но его не легко купить в России. Он предлагает шесть векторных движителей, 4K с углом обзора 166 градусов, глубину до 100 метров, автономность до 6 часов и 100-метровый оптоволоконный кабель. На самом деле это уже рабочий инструмент для инспекций и профессиональной съёмки, но и стоит соответственно.

Главное, перед запуском убедитесь, что не нарушаете местные запреты. Они встречаются реже, чем для летающих дронов, но тоже могут быть. Лучше не снять хорошие кадры, чем испортить себе отпуск.

Смарт-часы для дайвинга. Какие функции реально нужны под водой

Отдельная категория подводных гаджетов, которая за последние годы сделала огромный скачок — часы. Раньше для погружений покупали отдельный дайв-компьютер, а часы оставляли на берегу. Сегодня границы размылись.

Большинство флагманских смарт-часов выдерживают погружение на несколько метров. Apple Watch Series 11 работают до 6 метров и показывают глубину и температуру воды через встроенное приложение. Samsung Galaxy Watch 8 имеют рейтинг 5ATM и IP68, что позволяет плавать в бассейне, но для серьёзного дайвинга их никто не рекомендует. Это скорее защита от случайного контакта с водой, чем полноценная подводная функциональность.

Совсем другая история — часы, которые проектировались именно для глубины. Например HUAWEI Watch Ultimate 2 рассчитаны на погружение до 150 метров с сертификацией 20 ATM и IP69. Для сравнения, большинство рекреационных дайверов не опускаются глубже 40 метров. Но главная фишка не в глубине, а в сонарной связи. Часы умеют обмениваться короткими сообщениями с другим Watch Ultimate 2 под водой, используя звуковые волны. Радио и Bluetooth на глубине не работают, а сонар — работает. Для дайвинга в паре это по-настоящему полезная функция, которой, честно говоря, я не встречал больше ни в одних гражданских смарт-часах, которые после погружения можно надеть, чтобы пойти на ужин.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Кроме того, часы работают как дайв-компьютер с декомпрессионной моделью Бюльмана ZHL-16C, показывают глубину, время погружения и данные о декомпрессии. Корпус из жидкого металла на основе циркония с сапфировым стеклом и нанокерамическим безелем, так что за царапины на глубине можно не переживать. Не так давно я купил себе зелёную версию Watch Ultimate 2 и для дайвинга их пока не исползьовал, так как не фанат этой активности. Но теперь мне захотелось попробовать.

Apple Watch Ultra 3 тоже заслуживают упоминания. Глубина до 40 метров по стандарту EN 13319, встроенный глубиномер и приложение Oceanic+ для дайвинга. Это серьёзный инструмент, но сонарной связи у них нет, и экосистема ограничена iPhone. В отличии от HUAWEI Watch Ultimate 2, которые стоят примерно столько же, но работают с любым смартфоном, включая iPhone.

Водонепроницаемые аксессуары для смартфона

Современные флагманы имеют рейтинг IP68 и формально выдерживают погружение на 1–6 метров. На практике я бы не рекомендовал целенаправленно нырять с телефоном. IP68 — это лабораторный тест в пресной воде при контролируемых условиях. Солёная вода, хлорка, перепады давления — всё это в стандарт не входит. А гарантия на «утопленников» не распространяется ни у одного производителя. Тем более, смартфон после падения или перегрева мог потерять герметичность.

Для подводной съёмки на телефон есть специальные кейсы с уплотнительными кольцами на глубину 15–40 метров. Но по моему опыту, проще и надёжнее взять GoPro за 35–40 тысяч рублей, чем рисковать смартфоном за 100 тысяч. Тем более, хороший чехол тоже стоит под 10 тысяч рублей, а плохой покупать слишком рискованно. Другое дело — поверхностные сценарии: поплавать в бассейне, ответить на звонок мокрыми руками, попасть под дождь. Для этого IP68 работает отлично, но помните про стопроцентный отказ в ремонте при попадании воды внутрь.

Подводные фонари и освещение. Зачем нужны и какие бывают

О подводном свете часто забывают, а зря. Уже на глубине 5 метров красные и оранжевые цвета практически исчезают, и без дополнительного освещения подводные фото будут выглядеть как кадры в синих тонах.

Для снорклинга достаточно компактного фонаря на 500–1000 люмен за 3–10 тысяч рублей. Для серьёзной подводной съёмки нужен свет от 2000 люмен с широким углом рассеивания и индексом цветопередачи (CRI) не ниже 80. Такие фонари стоят от 15 до 50 тысяч, но разница в качестве кадров колоссальная. Если снимаете на экшн-камеру, обратите внимание на видеосвет с креплением на GoPro-маунты — удобнее, чем держать фонарь отдельно.

Какие гаджеты взять на отдых у воды. Итоговые рекомендации

Набор зависит от того, насколько глубоко вы готовы нырнуть — и в прямом, и в переносном смысле. Для пляжного отдыха и снорклинга хватит экшн-камеры и недорогого фонаря. Для рекреационного дайвинга стоит задуматься о часах с реальной подводной функциональностью вроде HUAWEI Watch Ultimate 2, хорошем свете и, возможно, подводном дроне. Для профессионалов есть ROV-дроны, боксы для камер на 100+ метров и серьёзное осветительное оборудование.

Главное правило — не переоценивать водозащиту бытовых гаджетов. IP68 в смартфоне и 20 ATM в дайверских часах — это разные вселенные. Если устройство не проектировалось для воды, лучше оставить его на берегу. Благо в 2026 году выбор широкий, и на любой бюджет найдётся гаджет, который сделает подводные приключения ярче. И не забывайте о пределе своих возможностей, чтоб отдых у воды ничего не омрачало.