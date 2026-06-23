Знакомое чувство: листаешь галерею, хочешь показать другу кадр с прошлого лета, а его нет. Удалил по ошибке, корзину вычистил, в облако скинуть поленился. Вроде мелочь, а обидно, особенно когда снимок был единственный и переснять его уже никак. Раньше в такой ситуации оставалось только махнуть рукой, но сегодня потерянное чаще всего реально вернуть. Выручает программа, которая умеет восстановить удалённые фото на Android, и я прогнал её через живой тест, чтобы рассказать без прикрас, на что она годится. Кстати, если любите доставать из техники максимум, гляньте, как я недавно оживил старый Android-планшет без перепрошивки.

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Stellar Data Recovery for Android — что это

Зовут спасителя Stellar Data Recovery for Android, и сразу уточню главное: это софт для компьютера, а не приложение из Google Play. Смартфон цепляется к ПК кабелем, программа прочёсывает его память и возвращает удаленные файлы. Источников у неё сразу четыре: сам телефон, WhatsApp, WhatsApp Business и резервная копия в Google Drive.

Работает все просто. Удалённый файл в телефоне лежит до тех пор, пока поверх него не записали что-то новое, поэтому ковыряться разумнее с компьютера, чтобы ненароком не затереть то, что ещё спасается. Рут при этом не нужен, и это жирный плюс: рисковать прошивкой ради пары снимков охотников мало.

Stellar Data Recovery for Android

Как установить программу на компьютер с Windows

Сразу приятная новость: утилита Stellar Data Recovery for Android доступна бесплатно, и без всякой оплаты можно вернуть до 10 фото или видео размером до 10 МБ каждое. Для знакомства с программой тратиться не придётся. А установка тут без танцев с бубном, и это приятно. Чтобы поставить программу для восстановления данных Android, просто загрузите установочный файл со страницы Stellar и установите на ПК. После этого важно включить отладку по USB, делается это так.

Откройте настройки телефона и зайдите в раздел «О телефоне».

Несколько раз тапните по номеру сборки, пока не выскочит сообщение, что вы стали разработчиком.

Вернитесь назад, откройте появившийся раздел «Для разработчиков» и включите пункт «Отладка по USB».

Подключите смартфон к ПК кабелем и выберите режим передачи файлов.

Промахнётесь с настройкой, ничего страшного: программа сама покажет экран с инструкцией, чего ей не хватает для связи, так что вслепую настраивать не придётся.

Stellar Data Recovery for Android

Как восстановить удалённые данные на Android

Интерфейс Stellar Data Recovery for Android прост. На старте программа спрашивает, откуда доставать данные, и даёт четыре варианта: сам телефон, WhatsApp, WhatsApp Business и бэкап в Google Drive. Чтобы восстановить фото на Андроид, выбираем пункт с телефоном и указываем, что именно ищем. В арсенале фото, видео, музыка, контакты, журнал вызовов, сообщения и документы, поэтому восстановить удалённые файлы получится почти любого формата. Порядок действий короткий:

Отметьте нужные типы файлов или доверьте программе искать всё подряд.

Запустите сканирование и дайте разрешения при появлении уведомления на экране телефона.

Затем просто выберите типы найденных файлов и нажмите Save, чтобы сохранить их на ПК.

Вот так и удаётся вернуть фото на Андроид буквально за несколько минут. Я подцепил к ноутбуку смартфон с парой десятков гигабайт занятой памяти и запустил поиск. Минуты три, и передо мной аккуратные папки с находками, разложенные по типам. А еще достал с полки электронную книгу на старой версии Android — тоже сработало!

Только имейте в виду. Если поверх удалённого уже внесли свежие данные, утилита Stellar Data Recovery for Android будет бессильна. Отсюда золотое правило: заметили, что снесли лишнее, сразу откладывайте телефон в сторону и беритесь за восстановление.

Как восстановить чаты и медиа WhatsApp

А вот за что Stellar Data Recovery for Android хочется похвалить отдельно — так это поддержку WhatsApp. Программа достаёт не только переписку, но и всё добро внутри неё: фото, видео, голосовые, вложения. Причём для мессенджера есть сразу два режима, обычный WhatsApp и WhatsApp Business, а ещё программа умеет восстановить Ватсап из резервной копии.

Сменили телефон и забыли перенести историю чатов, как раз тот случай, когда функция выручает. Полезно держать её в уме тем, кто хочет восстановить WhatsApp после переезда на новый смартфон. По такой же схеме можно вернуть удаленные данные из Гугл Диска, просто авторизуетесь в учетке и начинаете сканирование.

В общем, Stellar Data Recovery for Android подойдет для всех: и тех, кто теряет файлы локально, и для пользователей Гугл Диска с WhatsApp. Так или иначе, но держать ее на ПК точно стоит, на всякий случай.

Stellar Data Recovery for Android

Сколько стоит и что можно сделать бесплатно

Тем, кто не любит платить за софт, есть отличная новость. Можно попробовать Stellar Data Recovery for Android бесплатно: ставите её, сканируете телефон, и можете бесплатно восстановить до 10 фото или видео весом до 10 МБ каждое. Пару нечаянно стёртых снимков или роликов реально вытащить, не отдав ни рубля, заодно проверив, потянет ли софт именно вашу ситуацию.

Понадобится больше, придётся платить за программу. Полная версия начинается от 30 евро, работает на 3 устройствах и снимает лимит на число файлов. Когда случайно удалил фото с телефона или рабочие документы, такая цена за их спасение выглядит честной. Ну и без недостатков не обошлось: нужен компьютер на Windows плюс интерфейс только на английском, хоть заблудиться в нём и негде.

Скачать Stellar Data Recovery for Android

И помните, что железобетонной гарантии не даст ни одна такая программа, слишком многое зависит от того, перезаписались данные или ещё нет. В остальном, ставлю Stellar Data Recovery for Android честные 9 баллов из 10 за простоту, надежность и функциональность.