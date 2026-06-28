Свой ноутбук на Винде я знаю как облупленный, но одну болячку проглядел на целых шесть лет. Он постоянно шумел и грелся, будто тащит тяжёлую задачу, хотя я не запускал ничего серьёзного: пара вкладок да текстовый редактор. Грешил на возраст, на пыль, на что угодно, только не на настоящего виновника, мой любимый браузер. А ведь софт умеет незаметно сжирать ресурсы, взять хотя бы баг с YouTube, который съедал по 7 ГБ оперативной памяти. Расскажу, как вычислил свою проблему и чем она лечится буквально за минуту. Если ваш ноутбук шумит и греется на ровном месте, причина может оказаться той же.

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Ноутбук шумит и сильно греется без видимой причины

Сразу признаюсь: Firefox я пользуюсь больше десяти лет, и на компьютере, и на телефоне, и это реально удобно. Но вот какая вылезла проблемка. Картина была абсурдной: открыты Claude, ChatGPT и текстовый редактор, плюс по привычке зашёл на свою страницу ВКонтакте, больше ничего.

Тяжёлых программ нет, обновления не качаются, тем более что моя Windows 10 их официально уже не получает. И при этом ноутбук шумит и сильно греется так, будто рендерит видео: кулеры воют, корпус горячий. Причем настолько, что реально приходилось подносить ноут к кондиционеру. Уже грешил на то, что мой D14 постарел и присмотрел ему замену в виде Honor MagicBook X16. Но все оказалось проще.

MagicBook X16

Открыл диспетчер задач Windows и развернул фоновые процессы. Сюрприз: под Firefox там пряталось больше двадцати процессов, хотя ни одной лишней вкладки на экране не висело. Браузер просто не закрывался целиком и продолжал крутить весь старый сеанс.

Firefox многопроцессный: каждая группа вкладок живёт отдельным процессом, и пока они открыты, Firefox грузит процессор и ест память, даже когда вы на них не смотрите. Кстати, Chrome ведёт себя так же, а с ним на Android приключилась отдельная история с российскими сайтами.

Почему тормозит ноутбук из-за браузера и гибернации

Теперь главное, почему тормозит ноутбук из-за браузера, а не из-за чего-то ещё. Дело в моей привычке не выключать ноут, а отправлять его в гибернацию. Удобно: закрыл крышку, открыл, всё на месте. Но гибернация сохраняет состояние памяти на диск и при включении поднимает его обратно.

То есть раздутый сеанс браузера, накопленные утечки и десятки процессов переезжают из одного дня в другой. Без полного выключения система неделями не получает чистого старта, мусор копится, а процессор разгребает всё это в фоне. Да уж, после такого понимаешь, что Windows — это вам не Андроид, где приложения можно не закрывать.

Лечится до смешного просто. Я полностью закрываю браузер, не сворачиваю окно и не чищу вкладки по одной, а выхожу из Firefox целиком. Затем перезагружаю ноутбук, чтобы оперативка очистилась начисто. Включаю заново, и машина как подменённая: ни воя кулеров, ни жара, ни тормозов. Без этой минутной процедуры можно месяцами страдать, списывая всё на старость ноутбука.

Что я делаю, когда ноутбук тормозит на Windows

Вывод простой: гибернация удобна, но выключение тоже производить нужно почаще. Вдобавок браузер надо закрывать целиком, а не только вкладки, и почаще перезагружать ноутбук. Раз в неделю полный выход из тяжёлых программ и перезапуск системы творят чудеса. Не помешает и периодически почистить ноутбук от мусора утилитой вроде Glary Utilities: временные файлы и кэш тоже тормозят систему. Соблюдаю это не первый год, и мой Huawei MateBook D14 из 2020-го до сих пор держится молодцом.

В целом, не считая этого момента, я даже не смотрю в сторону MacBook Neo, хотя его многие знакомые хвалят. Обязательно почитайте отзывы. А вы замечали за своим ноутбуком такой беспричинный нагрев? Расскажите в нашем Телеграм-чате, как ухаживаете за своим ноутом, чтобы он служил дольше.