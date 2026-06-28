Свой ноутбук на Винде я знаю как облупленный, но одну болячку проглядел на целых шесть лет. Он постоянно шумел и грелся, будто тащит тяжёлую задачу, хотя я не запускал ничего серьёзного: пара вкладок да текстовый редактор. Грешил на возраст, на пыль, на что угодно, только не на настоящего виновника, мой любимый браузер. А ведь софт умеет незаметно сжирать ресурсы, взять хотя бы баг с YouTube, который съедал по 7 ГБ оперативной памяти. Расскажу, как вычислил свою проблему и чем она лечится буквально за минуту. Если ваш ноутбук шумит и греется на ровном месте, причина может оказаться той же.

Как браузер убивал мой ноутбук, а я и не знал. Фото.

Как браузер убивал мой ноутбук, а я и не знал

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Ноутбук шумит и сильно греется без видимой причины

Сразу признаюсь: Firefox я пользуюсь больше десяти лет, и на компьютере, и на телефоне, и это реально удобно. Но вот какая вылезла проблемка. Картина была абсурдной: открыты Claude, ChatGPT и текстовый редактор, плюс по привычке зашёл на свою страницу ВКонтакте, больше ничего.

Обычно держу не более 10 вкладок открытыми. Фото.

Обычно держу не более 10 вкладок открытыми

Тяжёлых программ нет, обновления не качаются, тем более что моя Windows 10 их официально уже не получает. И при этом ноутбук шумит и сильно греется так, будто рендерит видео: кулеры воют, корпус горячий. Причем настолько, что реально приходилось подносить ноут к кондиционеру. Уже грешил на то, что мой D14 постарел и присмотрел ему замену в виде Honor MagicBook X16. Но все оказалось проще.

MagicBook X16

Открыл диспетчер задач Windows и развернул фоновые процессы. Сюрприз: под Firefox там пряталось больше двадцати процессов, хотя ни одной лишней вкладки на экране не висело. Браузер просто не закрывался целиком и продолжал крутить весь старый сеанс.

Диспетчер задач показал неладное: Firefox работал с 19 вкладками и поедал 2 ГБ ОЗУ. Фото.

Диспетчер задач показал неладное: Firefox работал с 19 вкладками и поедал 2 ГБ ОЗУ

Firefox многопроцессный: каждая группа вкладок живёт отдельным процессом, и пока они открыты, Firefox грузит процессор и ест память, даже когда вы на них не смотрите. Кстати, Chrome ведёт себя так же, а с ним на Android приключилась отдельная история с российскими сайтами.

Почему тормозит ноутбук из-за браузера и гибернации

Теперь главное, почему тормозит ноутбук из-за браузера, а не из-за чего-то ещё. Дело в моей привычке не выключать ноут, а отправлять его в гибернацию. Удобно: закрыл крышку, открыл, всё на месте. Но гибернация сохраняет состояние памяти на диск и при включении поднимает его обратно.

Гибернация — штука удобная, но опасная. Фото.

Гибернация — штука удобная, но опасная

То есть раздутый сеанс браузера, накопленные утечки и десятки процессов переезжают из одного дня в другой. Без полного выключения система неделями не получает чистого старта, мусор копится, а процессор разгребает всё это в фоне. Да уж, после такого понимаешь, что Windows — это вам не Андроид, где приложения можно не закрывать.

Лечится до смешного просто. Я полностью закрываю браузер, не сворачиваю окно и не чищу вкладки по одной, а выхожу из Firefox целиком. Затем перезагружаю ноутбук, чтобы оперативка очистилась начисто. Включаю заново, и машина как подменённая: ни воя кулеров, ни жара, ни тормозов. Без этой минутной процедуры можно месяцами страдать, списывая всё на старость ноутбука.

Что я делаю, когда ноутбук тормозит на Windows

Следите за тем, чтобы браузер не жил своей жизнью. Фото.

Следите за тем, чтобы браузер не жил своей жизнью

Вывод простой: гибернация удобна, но выключение тоже производить нужно почаще. Вдобавок браузер надо закрывать целиком, а не только вкладки, и почаще перезагружать ноутбук. Раз в неделю полный выход из тяжёлых программ и перезапуск системы творят чудеса. Не помешает и периодически почистить ноутбук от мусора утилитой вроде Glary Utilities: временные файлы и кэш тоже тормозят систему. Соблюдаю это не первый год, и мой Huawei MateBook D14 из 2020-го до сих пор держится молодцом.

В целом, не считая этого момента, я даже не смотрю в сторону MacBook Neo, хотя его многие знакомые хвалят. Обязательно почитайте отзывы. А вы замечали за своим ноутбуком такой беспричинный нагрев? Расскажите в нашем Телеграм-чате, как ухаживаете за своим ноутом, чтобы он служил дольше.