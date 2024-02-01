Лучшие недорогие телевизоры со Смарт ТВ, которые можно смело купить в 2024 году

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Иван Герасимов

В 2024 году сложно представить свою жизнь без Смарт-телевизора: операционная система отлично дополняет устройство, позволяя скоротать свободное время за просмотром сериала или шоу на YouTube. Основная проблема заключается в том, что пользователи не могут разобраться в их многообразии и характеристиках, поэтому зачастую переплачивают за не самое продвинутое устройство, просто придя в магазин электроники и послушав консультанта. Чтобы вы никогда не повторяли подобных ошибок, собрали для вас лучшие телевизоры со Смарт ТВ, которые можно смело покупать в 2024 году, не боясь выкинуть деньги впустую.

Лучшие недорогие телевизоры со Смарт ТВ, которые можно смело купить в 2024 году. Это лучшие телевизоры, которые можно купить в 2024. Фото.

Это лучшие телевизоры, которые можно купить в 2024

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Маленький телевизор на кухню со Смарт ТВ

Нашли крутой телевизор на 24 дюйма от Tuvio, который подойдет для любой кухни — даже для самой маленькой. Он имеет качественную IPS-матрицу с яркостью свыше 200 нит, а также комфортный угол обзора в 178 градусов — это значит, что вы сможете видеть изображение без искажения, пока готовите ужин! Главные достоинства — 10-ваттные динамики с Dolby Digital Plus, 1 Гб оперативной памяти и поддержка Яндекс ТВ с Алисой, благодаря чему можно управлять телевизором голосом!

Маленький телевизор на кухню со Смарт ТВ. Телевизор Tuvio идеально впишется в любую кухню. Фото.

Телевизор Tuvio идеально впишется в любую кухню

Есть поддержка Wi-Fi 6, благодаря чему недорогой телевизор со Смарт ТВ будет работать быстрее, а также 8 Гб встроенной памяти для приложений и других данных. Модель вышла в 2023 году и уже успела зарекомендовать себя среди покупателей!

Недорогой телевизор Tuvio

Стоит ли покупать телевизор Сбер

Телевизор от Сбера на 32 дюйма — то, что нужно для небольшой комнаты. Вопреки расхожему мнению, фирменные устройства бренда стоят не так дорого как кажется, а еще они выгодно отличаются от аналогов на Андроиде хорошей начинкой. Эта модель SDX-32F2123 имеет подсветку Dual LED, которая обычно используется в дорогих телевизорах Samsung. Вдобавок здесь сразу 1,5 Гб оперативной памяти, благодаря чему Салют ТВ будет летать на фоне обычного Андроида или Гугл ТВ.

Стоит ли покупать телевизор Сбер. Небольшой телевизор Сбера не стыдно поставить в небольшую комнату. Фото.

Небольшой телевизор Сбера не стыдно поставить в небольшую комнату

За счет прошивки здесь также есть и голосовое управление на русском языке в виде Сбер Салют, что намного практичнее, чем Гугл Ассистент. Ну, и не забывайте про поддержку других умных устройств, которые объединяются в единую экосистему. В общем, не просто умный телевизор, а настоящий медиацентр для управления всем и сразу.

Телевизор Сбер

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Какой телевизор на Андроид ТВ купить

Если 32 дюйма вам мало, в комнате есть место, а в кармане деньги, рекомендуем хороший телевизор с Андроидом на 43 дюйма от KIVI. Товары этого производителя высоко ценятся среди покупателей, поэтому мы не имеем права их не посоветовать. Тут вам и высокое качество сборки, и достойное железо, и нормально работающий Андроид ТВ без надстроек.

Какой телевизор на Андроид ТВ купить. Телевизор KIVI с Андроидом — отличное дополнение к вашей спальной. Фото.

Телевизор KIVI с Андроидом — отличное дополнение к вашей спальной

Модель 43F750NB имеет IPS-экран с поддержкой HDR10, что позволит насладиться сочной картинкой, а также динамики с поддержкой Dolby Audio мощностью до 16 Вт. Телевизор KIVI отлично работает даже с 1 Гб оперативной памяти, а чтобы не возникало глюков с загрузкой видео, есть Wi-Fi 5.

Телевизор KIVI

Хороший Смарт-телевизор на 55 дюймов

На мой взгляд, телевизор с Андроидом на 55 дюймов — идеальная покупка вообще для любых целей. С одной стороны, это достаточно большое устройство. С другой — вам этого будет хватать и для игр, и просто для просмотра контента, и в качестве элемента интерьера. Точно не ошибетесь с выбором, если выберете Яндекс Телевизор с Алисой, который проще в управлении и доступнее аналогов с Андроидом.

Хороший Смарт-телевизор на 55 дюймов. Яндекс Телевизор на 55 дюймов — отличное устройство для просмотра контента и игр. Фото.

Яндекс Телевизор на 55 дюймов — отличное устройство для просмотра контента и игр

Внутри вас ждет голосовой ассистент на русском языке, качественная матрица с высокой контрастностью, поддержка 4K Ultra HD и HDR10. 1,5 Гб оперативки более чем достаточно для работы функций, а установка приложений производится в хранилище на 16 Гб. Суммарная мощность колонок с Dolby Audio составляет 24 Вт, поэтому вы раскачаете домашнюю вечеринку без саундбара. Прямо сейчас Яндекс Телевизор подешевел, поэтому поторопитесь!

Яндекс Телевизор 55 дюймов

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Недорогой большой телевизор на 65 дюймов

С детства мечтали купить телевизор с большой диагональю, чтобы вам все обзавидовались? Мечту можно воплотить по цене Айфона, если выбрать модель TCL P635 на 65 дюймов. Это проверенная модель, у которой вообще нет никаких изъянов и компромиссов — производитель сделал все для пользователя! Отличная матрица, высокое разрешение и контрастность — характеристики располагают к комфортному просмотру.

Недорогой большой телевизор на 65 дюймов. Телевизор с огромной диагональю можно взять по цене хорошего смартфона! Фото.

Телевизор с огромной диагональю можно взять по цене хорошего смартфона!

Вдобавок в этот большой телевизор TCL встроили чип AIPQ 2.0, которого не встретить в моделях других производителей. Он не только увеличивает быстродействие, но и оптимизирует изображение со звуком, благодаря чему контент воспроизводится в шикарном качестве!

Купить телевизор TCL

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