Лучшие недорогие телевизоры со Смарт ТВ, которые можно смело купить в 2024 году

В 2024 году сложно представить свою жизнь без Смарт-телевизора: операционная система отлично дополняет устройство, позволяя скоротать свободное время за просмотром сериала или шоу на YouTube. Основная проблема заключается в том, что пользователи не могут разобраться в их многообразии и характеристиках, поэтому зачастую переплачивают за не самое продвинутое устройство, просто придя в магазин электроники и послушав консультанта. Чтобы вы никогда не повторяли подобных ошибок, собрали для вас лучшие телевизоры со Смарт ТВ, которые можно смело покупать в 2024 году, не боясь выкинуть деньги впустую.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ О КРУТЫХ ТОВАРАХ СО СКИДКОЙ

Маленький телевизор на кухню со Смарт ТВ

Нашли крутой телевизор на 24 дюйма от Tuvio, который подойдет для любой кухни — даже для самой маленькой. Он имеет качественную IPS-матрицу с яркостью свыше 200 нит, а также комфортный угол обзора в 178 градусов — это значит, что вы сможете видеть изображение без искажения, пока готовите ужин! Главные достоинства — 10-ваттные динамики с Dolby Digital Plus, 1 Гб оперативной памяти и поддержка Яндекс ТВ с Алисой, благодаря чему можно управлять телевизором голосом!

Есть поддержка Wi-Fi 6, благодаря чему недорогой телевизор со Смарт ТВ будет работать быстрее, а также 8 Гб встроенной памяти для приложений и других данных. Модель вышла в 2023 году и уже успела зарекомендовать себя среди покупателей!

Недорогой телевизор Tuvio

Стоит ли покупать телевизор Сбер

Телевизор от Сбера на 32 дюйма — то, что нужно для небольшой комнаты. Вопреки расхожему мнению, фирменные устройства бренда стоят не так дорого как кажется, а еще они выгодно отличаются от аналогов на Андроиде хорошей начинкой. Эта модель SDX-32F2123 имеет подсветку Dual LED, которая обычно используется в дорогих телевизорах Samsung. Вдобавок здесь сразу 1,5 Гб оперативной памяти, благодаря чему Салют ТВ будет летать на фоне обычного Андроида или Гугл ТВ.

За счет прошивки здесь также есть и голосовое управление на русском языке в виде Сбер Салют, что намного практичнее, чем Гугл Ассистент. Ну, и не забывайте про поддержку других умных устройств, которые объединяются в единую экосистему. В общем, не просто умный телевизор, а настоящий медиацентр для управления всем и сразу.

Телевизор Сбер

Добавить Андроид Авто можно в любой автомобиль. Вот что для этого нужно

Какой телевизор на Андроид ТВ купить

Если 32 дюйма вам мало, в комнате есть место, а в кармане деньги, рекомендуем хороший телевизор с Андроидом на 43 дюйма от KIVI. Товары этого производителя высоко ценятся среди покупателей, поэтому мы не имеем права их не посоветовать. Тут вам и высокое качество сборки, и достойное железо, и нормально работающий Андроид ТВ без надстроек.

Модель 43F750NB имеет IPS-экран с поддержкой HDR10, что позволит насладиться сочной картинкой, а также динамики с поддержкой Dolby Audio мощностью до 16 Вт. Телевизор KIVI отлично работает даже с 1 Гб оперативной памяти, а чтобы не возникало глюков с загрузкой видео, есть Wi-Fi 5.

Телевизор KIVI

Хороший Смарт-телевизор на 55 дюймов

На мой взгляд, телевизор с Андроидом на 55 дюймов — идеальная покупка вообще для любых целей. С одной стороны, это достаточно большое устройство. С другой — вам этого будет хватать и для игр, и просто для просмотра контента, и в качестве элемента интерьера. Точно не ошибетесь с выбором, если выберете Яндекс Телевизор с Алисой, который проще в управлении и доступнее аналогов с Андроидом.

Внутри вас ждет голосовой ассистент на русском языке, качественная матрица с высокой контрастностью, поддержка 4K Ultra HD и HDR10. 1,5 Гб оперативки более чем достаточно для работы функций, а установка приложений производится в хранилище на 16 Гб. Суммарная мощность колонок с Dolby Audio составляет 24 Вт, поэтому вы раскачаете домашнюю вечеринку без саундбара. Прямо сейчас Яндекс Телевизор подешевел, поэтому поторопитесь!

Яндекс Телевизор 55 дюймов

Почему я не переношу данные со старого смартфона на новый и вам не советую

Недорогой большой телевизор на 65 дюймов

С детства мечтали купить телевизор с большой диагональю, чтобы вам все обзавидовались? Мечту можно воплотить по цене Айфона, если выбрать модель TCL P635 на 65 дюймов. Это проверенная модель, у которой вообще нет никаких изъянов и компромиссов — производитель сделал все для пользователя! Отличная матрица, высокое разрешение и контрастность — характеристики располагают к комфортному просмотру.

Вдобавок в этот большой телевизор TCL встроили чип AIPQ 2.0, которого не встретить в моделях других производителей. Он не только увеличивает быстродействие, но и оптимизирует изображение со звуком, благодаря чему контент воспроизводится в шикарном качестве!

Купить телевизор TCL