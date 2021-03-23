Несмотря на санкции, Huawei все равно вызывает интерес. Чем именно?

Huawei делает классные смартфоны. Это видно не только по их характеристикам, но и по тому, как о них отзываются наши читатели. Более того, лишним доказательством популярности этих устройств является статистика продаж, которая была до введения основных санкций. Смартфоны китайского бренда уже давно вошли в ТОП-3 по миру, а в последние годы находились в зоне ТОП-2, периодически отдавая пальму первенства Samsung. Естественно, серьезные ограничения не могли не повлиять на продажи, но лично у меня смартфоны бренда до сих пор вызывают интерес. Часто даже не сами по себе, а как отражение того, что происходит с компанией и с миром электроники в целом. Они являются своего рода символом. Я бы сейчас не стал ее смартфоны покупать, но уверен, что по многим пунктам моего рассуждения большинство из вас меня поддержит.

Как санкции влияют на Huawei

Если вернуться к статистике того, что запрет США на работу с американскими компаниями и использование американских технологий при производстве нанес серьезный удар по бизнесу Huawei, можно отметить следующее. Бывший второй (а иногда и первый) по величине производитель телефонов в мире потерял значительную часть своей доли на мировом рынке. Даже в Китае, где он был лидером продаж до конца 2020 года, теперь он уступил Oppo.

Сервисы Huawei начнут устанавливать на другие Android-смартфоны

Кроме самих продаж, санкции повлияли на выход новых устройстов. Например, в этом году все производители стараются представить свои новинки пораньше, а Huawei до сих пор не назвала дату презентации серии P50. Пока, по слухам, она должна состояться во второй половине апреля. Это уже на месяц позже, чем в предыдущие годы. Даже Huawei Mate 40 в прошлом году представили с существенным отклонением относительно графика, задержав его выход на пару месяцев.

Новый процессор Huawei

Смартфоны компании сейчас просто не могут показывать такие продажи, даже если пользователи будут готовы купить их. Все из-за того, что компоненты теперь на вес золота. Несмотря на слухи о том, что Huawei нашла способ делать топовые 5-нм чипы в обход санкций, пока ей тяжело прожить на запасах, которые она создала до введения запрета на производство в сентябре прошлого года.

Несмотря на санкции, Huawei может представить новый процессор

Если говорить о том, почему Huawei все равно вызывает интерес, то в первую очередь нельзя не отметить, что это компания-интрига. Согласитесь, в мире электроники сейчас мало тех, кто вызывает столько интереса, сколько привлекает к себе Huawei. Выход новых смартфонов? Очередная раскладушка? Рекорды продаж iPhone 12 или Galaxy S21? Все это ерунда в сравнении с тем, сколько интереса вызывает борьба технологичного гиганта с целым государством, против которого не могут пойти его бывшие партнеры.

Кто делает процессоры для смартфонов

Интересно не только то, где компания возьмет компоненты для смартфонов, но и распределение ее ресурсов. В том числе и денежных, особенно после продажи бренда Honor. Про него пока свежих новостей мало, но понаблюдать за тем, как он проявит себя без огромной научно-исследовательской базы Huawei, тоже очень занятно. О том, что разработки Huawei — это действительно что-то очень мощное, говорит хотя бы тот факт, что только у трех компаний в мобильном мире есть свои процессоры — Apple, Samsung и Huawei. Все остальные компания закупают их в основном у Qualcomm и MadiaTek.

Магазин приложений AppGallery

Магазин приложений AppGallery тоже не так прост, как кажется. Если бы компания начала ”прокачивать” его чуть раньше — в хорошие времена — сейчас он был бы намного мощнее. Хотя, и без того в нем есть уже процентов восемьдесят (по ощущениям) того, что нужно среднему пользователю. Даже HMS более-менее справляются с задачей замены сервисов Google. Конечно, еще есть над чем работать, но ведь никто другой даже к такому не смог приблизиться. А почти с нуля создать свой магазин и сервисы, когда есть такой мощный конкурент, отнюдь не так просто. Пока еще есть куда стремиться, но ситуация интересная.

Готовы ли вы купить настольный компьютер Huawei?

Даже Harmony OS, которая в очередной раз, по слухам, должна вот-вот появиться, тоже привлекает немало внимания. Пусть в ее основе и лежит Android, но тем интереснее посмотреть, что получится из такой ”заплатки”.

Все это очень интересно и приятно, что компания не сдается. Я сейчас не стараюсь сказать о Huawei излишне хорошо, как-то похвалить, переоценить или прорекламировать ее. Понятно, что и у нее хватает минусов. Я просто задумался над тем, что, наверное, это единственный производитель смартфонов, продукцию которого я сейчас не стал бы покупать, но который при этом мне все равно интересен.

Что хорошего в Huawei

Интересно смотреть за ее борьбой, за тем, как она преодолевает трудности и за тем, как не бросает делать хорошие разработки. Например, камера Huawei — это что-то фантастическое. В последнее время ее инженеры добились нереальных высот, и Huawei Mate 40 Pro, которым я пользовался в течение пары недель, лишний раз доказывает это.

Справится ли Huawei с санкциями

Только представьте, как будет круто, если из всей этой ситуации Huawei выйдет ”со щитом”, а не ”на щите”. Если она не повторит того, что произошло с ZTE, которая тоже была под санкциями. Если у нас появится еще одна операционная система и магазин приложений. Все это будет настоящим зрелищем, по которому потом могут написать много книг и снять не один фильм. Такой воли к победе еще надо поискать.

Еще интереснее ситуация с Huawei становится на фоне того, сколько гаджетов она начала выпускать кроме смартфонов.

”А если не получится?” — спросите вы. Ну, тогда это просто будет предсказуемое падение одного из столпов современной мобильной индустрии. Будет грустно потерять такого игрока, который, как и другие лидеры, подталкивал смартфоны к дальнейшему развитию, но чему быть, того не миновать.

Я с большим интересом слежу за ситуацией и, не кривя душой, могу сказать, что мне действительно до сих пор очень интересны смартфоны бренда. Вот только развязка все ближе. Долго оставаться сильными под давлением сложно. Рано или поздно надо или преодолеть его, или сдаться. Вот и посмотрим, что выберет Huawei. А пока расскажите, что вы думаете о ситуации и чего ждете от компании.