Samsung решила отказаться от выпуска Exynos и окончательно всех запутала

Иногда производители смартфонов принимают решения, которые кажутся странными на первый взгляд, но становятся просто гениальными, если взглянуть на них через призму прошлого. Спустя несколько лет они становятся не просто понятными, но вызывают уважение к стратегическому мышлению людей, которые их принимали. Одним из таких решений был отказ от линейки Note и плавное ее совмещение с линейкой Galaxy. На подходе еще одно подобное решение, но на этот раз оно касается производства процессоров. Samsung хочет перестать производить процессоры, чтобы не производить процессоры, когда она производит процессоры. Сложно? Давайте разбираться.

Какие процессоры будут в Galaxy S23

Ожидается, что серия Samsung Galaxy S23 будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 2 по всему миру. То есть не будет локальных зон, где смартфоны имеют процессор собственного производства. Если слухи верны, то принцип будет очень простым: одна модель — один процессор. Тем не менее, похоже, что благодаря новой разработке компания не отказывается от собственных разработок, а, наоборот, удваивает ставку на собственный кремний для смартфонов.

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Кто делает процессоры Samsung

The Elec сообщает, что Samsung сформировала группу разработчиков чипсетов в рамках своего подразделения Mobile Experience (MX). Это подразделение отвечает за управление операциями компании со смартфонами.

Предполагается, что команду разработчиков возглавит исполнительный вице-президент Чхве Вон Чжун. Он пришел в Samsung из дружественной ей сейчас компании Qualcomm в 2016 году.

Стало известно, когда выйдет Samsung Galaxy S23 и каким он будет.

Та огромная часть Samsung, которая занималась производством смартфонов, долгое время полагалась на подразделение Samsung System LSI. Оно-то и занималось разработкой собственных процессоров Exynos. При этом подразделение LSI на протяжении многих лет также разрабатывало и производило чипы Exynos для других клиентов. Самыми крупными из них являются Meizu и Vivo.

Почему Samsung открыла новое подразделение

Источники Elec предполагают, что наиболее вероятной причиной формирования команды разработчиков чипсетов в самом мобильном подразделении будет разработка собственных процессоров для смартфонов Galaxy. То есть речь идет об отдельных процессорах, а не о дальнейшем доведении до ума уже существующих моделей Exynos, дальнейшее развитие которых источники издания считают маловероятным по целому ряду причин.

Кажется, нет причин создавать в подразделении MX группу разработки решений только для оптимизации текущей продукции. Подразделение MX — это недавно созданная организация, которая самостоятельно создает необходимые ей продукты. — сказал один из источников издания.

Это не первый раз, когда мы слышим об амбициозных планах Samsung в отношении собственных чипсетов. Компанию много лет не покидают планы по созданию собственного процессора для достижения самых высоких результатов в ее отличных смартфонах. Возможно, ей не дает покоя слава Apple, которой она добилась с процессорами серии A. Может быть это попытка экономить на производстве и больше зарабатывать, но факт остается фактом — Samsung хочет иметь собственный хороший процессор.

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Что изменится в новых телефонах Samsung

Еще в мае появились сообщения о том, что корейская компания работает над амбициозным «эксклюзивным чипсетом Galaxy». По слухам, они должны появиться к 2025 году. Также в примерно в то же время появились разговоры о том, что Samsung пропустит процессоры Exynos в моделях 2023 и 2024 годов. Конечно, с тех пор компания подписала соглашение с Qualcomm об использовании процессоров Snapdragon «глобально» во флагманских телефонах Galaxy, начиная с Galaxy S23, выходящего уже через пару месяцев.

Надлежащая внутренняя команда разработчиков чипсета вызывает множество вопросов. Будут ли эти чипсеты по-прежнему производиться Samsung Semiconductor или их может производить TSMC? Будут ли новые процессоры предлагать графику AMD? Что это означает для процессоров Samsung LSI Exynos? Нам просто нужно подождать и посмотреть, поскольку Samsung отказалась комментировать этот вопрос, когда представители издания задали ей его.

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Пока все указывает на то, появившиеся слухи верны и нас ждет большой передел рынка процессоров. Samsung и так лидирует на рынке смартфонов, а собственный чипсет высокого класса сделает это лидирование еще более интересным.