Xiaomi выпустила свою нейросеть. Как работает конкурент ChatGPT и Nano Banana 2

Cамое неожиданное в мире технологий прямо сейчас это не очередной складной смартфон без складок на экарне и не новый электромобиль, а то, что Xiaomi вдруг сделала собственную нейросеть. Компания, которая извстна недорогими телефонами и умными весами вышла на новый уровень. И это не какая-нибудь декоративная нейронка для галочки, а серьёзный инструмент, который во многом лучше Google и приближается к лучшим моделям от OpenAI и Anthropic. Я разобрался в ней и понял как она работает. Давайте разберёмся, что именно сделала Xiaomi, зачем ей это нужно и стоит ли вам вообще об этом знать.

Нейросеть Xiaomi MiMo-V2. Что это такое простыми словами

18 марта 2026 года Xiaomi официально представила сразу три модели искусственного интеллекта под общим названием MiMo-V2. Главная из них, MiMo-V2-Pro, позиционируется как флагманская нейросеть компании. Если совсем просто, то это что-то вроде ChatGPT или Claude, только от Xiaomi. Вы можете задавать ей вопросы, просить написать текст, помочь с кодом, проанализировать документ и так далее.

Но есть важный нюанс. Xiaomi делает упор не на обычное общение в чат-боте, а на так называемые «агентные» задачи. Это когда нейросеть не просто отвечает на вопрос, а самостоятельно планирует цепочку действий и выполняет их. Например, может сама искать информацию, работать с файлами и инструментами, не дёргая вас каждые пять секунд для уточнений. Звучит амбициозно, но на практике реализация таких сценариев пока только набирает обороты во всей индустрии. Впрочем, вектор правильный.

Что такое Hunter Alpha и когда Xiaomi выпустила нейросеть

За неделю до официального анонса на платформе OpenRouter, где разработчики могут тестировать разные нейросети через единый интерфейс, появилась анонимная модель под кодовым названием Hunter Alpha. Никто не знал, кто её создал. Многие были уверены, что это новая разработка от DeepSeek, которая в свое время наделала шуму на рынке. Hunter Alpha быстро поднялась на первые строчки рейтинга по количеству использований и обработала больше триллиона запросов за неделю.

А потом Xiaomi раскрыла карты. Команда MiMo во главе с Ло Фули, бывшей исследовательницей из DeepSeek, подтвердила, что Hunter Alpha была ранней тестовой версией MiMo-V2-Pro. По сути, компания устроила «слепое тестирование» своей нейросети на реальных пользователях, чтобы получить честную обратную связь без ассоциаций с брендом.

Что умеет нейросеть Xiaomi и чем отличается от ChatGPT

Если отбросить технический жаргон, главное отличие MiMo-V2-Pro от привычных чат-ботов в том, что она заточена под выполнение сложных многоступенчатых задач. Обычный чат-бот работает по принципу «спросил — получил ответ». MiMo-V2-Pro задумана как мозг для целых рабочих процессов, когда нужно спланировать последовательность действий, вызвать нужные инструменты и довести дело до результата с минимальным вмешательством человека.

По техническим характеристикам модель выглядит внушительно. Общее число параметров превышает триллион, но хитрость в том, что одновременно активны в двадцать раз меньше, а остальные подключаются по необходимости. Такая архитектура позволяет модели быть мощной и при этом не тормозить. Окно контекста, то есть объём информации, который модель может удерживать «в голове» за один раз, в пересчете на понятные значения составляет примерно 3-4 полноразмерных романа одновременно.

На глобальном рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index модель заняла восьмое место в мире и второе среди китайских нейросетей, а она только появилась. По навыкам написания кода она обходит Claude Sonnet 4.6 от Anthropic, а по «агентным» задачам приближается к Claude Opus 4.6, одной из самых продвинутых моделей на сегодня. И при этом стоит заметно дешевле — ценник примерно в пять раз ниже, чем у западных конкурентов аналогичного уровня, и есть бесплатный пробный период.

Но я бы не торопился с восторгами. Значительная часть тестов проводилась на бенчмарках, которые связаны с собственной экосистемой Xiaomi. Независимая верификация за пределами Artificial Analysis пока ограничена. Так что реальную картину мы увидим, когда модель пройдёт проверку временем и тысячами независимых пользователей.

Нейросеть для голоса и видео

Помимо флагманской Pro-модели, Xiaomi представила ещё две. MiMo-V2-Omni работает сразу с несколькими типами информации: текстом, картинками, видео и аудио. Это так называемая мультимодальная модель. На практике это означает, что ей можно скормить видеоролик и попросить рассказать, что там происходит, или дать аудиозапись и получить анализ содержания. По заявлениям Xiaomi, модель способна обрабатывать непрерывные аудиозаписи длительностью более 10 часов за один проход.

MiMo-V2-TTS занимается синтезом речи. Это модель, которая превращает текст в живую человеческую речь. Причём не в привычную монотонную озвучку, а с эмоциями, интонациями и даже умением петь.

Можно ли попробовать нейросеть Xiaomi MiMo в России

Вот тут самое интересное. Некоторые интеграции MiMo-V2 в приложения вроде Xiaomi Browser и Kingsoft Office работают только в Китае. Но сами модели доступны через веб-интерфейс MiMo Studio и через API на сайте platform.xiaomimimo.com — и работают по всему миру. Для разработчиков предусмотрена бесплатная неделя доступа через несколько партнёрских платформ.

На практике, если вам нужен чат-бот для повседневных задач на русском языке, я бы пока не бежал менять привычный ChatGPT или Claude. MiMo-V2-Pro заточена под работу с кодом и агентные сценарии, а поддержка русского языка на уровне повседневного общения пока вызывает вопросы. Но если вы разработчик или просто любите пробовать всё новое, посмотреть точно стоит.

Зачем Xiaomi собственная нейросеть и что это значит для рынка

Если взглянуть на картину шире, Xiaomi делает то же самое, что уже сделали Google, Apple, Samsung и другие крупные компании: строит собственную экосистему искусственного интеллекта. Компания больше не относится к ИИ как к побочному проекту, а строит серьёзную модельную инфраструктуру. Сначала были смартфоны, потом электромобили, теперь нейросети. Логика понятна: чем больше своих технологий внутри, тем меньше зависимость от чужих.

Для обычного пользователя это значит вот что. В ближайшие годы ИИ-функции в смартфонах и устройствах Xiaomi будут работать на собственных мозгах компании. Теоретически это может сделать их быстрее, дешевле и лучше интегрированными в экосистему. Но теория и практика, как вы понимаете, не всегда совпадают.

Стоит ли следить за нейросетью Xiaomi MiMo-V2

Честно говоря, впечатление двоякое. С одной стороны, результаты действительно впечатляют. Xiaomi за короткое время прошла путь от небольшой модели MiMo-7B до триллионного гиганта, который не стесняется конкурировать с лучшими в мире. Запуск через анонимную модель показал, что продукт способен привлечь внимание без опоры на бренд. И цены, которые в разы ниже западных аналогов, делают модель привлекательной для разработчиков.

С другой стороны, пока рано делать далеко идущие выводы. Независимых тестов немного, русскоязычных пользовательских сценариев практически нет, а агентные возможности, на которые делается главная ставка, находятся на раннем этапе развития у всех компаний без исключения. Если вы технический энтузиаст или разработчик, попробовать MiMo-V2-Pro определённо стоит — тем более что доступ пока бесплатный. Если же вы просто ищете удобный ИИ-помощник на каждый день, спешить пока некуда. Но запомнить название MiMo точно стоит. У Xiaomi хватает ресурсов и упрямства, чтобы довести дело до конца.