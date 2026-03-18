Какой смартфон купить вместо Xiaomi в 2026 году

Компания Xiaomi на протяжении всех последних лет является самым популярным производителем смартфонов в России. Я и сам был постоянным пользователем их устройств с 2020 года. Однако полное игнорирование проблем со стороны китайцев вынудило меня в конце 2025-го отказаться от Xiaomi в пользу другого бренда. Не призываю вас следовать моему примеру, но предлагаю осознать: у смартфонов сверхпопулярной компании действительно есть много недостатков, а потому стоит взглянуть на рынок чуть шире. И в конечном выяснить, что купить вместо Xiaomi, если вам надоела реклама в прошивке и другие косяки.

Смартфоны realme, OPPO и OnePlus

OPPO, realme и OnePlus — это как Xiaomi, POCO и REDMI. Вроде бы, разные бренды, а все с одного конвейера и похожие друг на друга. Даже разное название оболочек не отменяет того факта, что OPPO, realme и OnePlus — одно и то же, пускай у каждого из них свой соус.

О сходствах и отличиях OPPO, realme и OnePlus я рассказывал в отдельном материале, поэтому сейчас не буду повторяться, а лишь расскажу о нескольких моделях, к которым стоит присмотреться:

realme 15. Самый сбалансированный смартфон до 20000 рублей с оптимальным соотношением качества экрана и камеры, а также производительности и автономности.

с оптимальным соотношением качества экрана и камеры, а также производительности и автономности. OPPO Reno15. Сравнительно недорогой камерофон с камерой-перископом для портретов и приближения, дополненный большим объемом памяти.

с камерой-перископом для портретов и приближения, дополненный большим объемом памяти. OnePlus 15. Оптимальный флагман 2026 года с лучшей автономностью на рынке и по вполне доступной цене.

Конечно, это лишь малая часть смартфонов, на которые можно обратить внимание. Но эти модели ярче всего демонстрируют, что топ за свои деньги делает не только Xiaomi.

Смартфоны vivo и суббренда iQOO

vivo и iQOO — это тоже близнецы-братья, но у каждого из них свой характер. vivo больше про камеры и ощущение премиума, а iQOO — про автономность и производительность. Прямо как Xiaomi и POCO.

Смартфоны обоих брендов официально продаются в России, но я бы сосредоточил внимание мобильных фотографов на устройства vivo, поскольку сам перешел с Xiaomi 12T Pro на vivo X300 — однозначно лучший компактный смартфон 2026 года.

Смартфон полностью оправдал мои ожидания, пускай и оставил определенный осадок из-за агрессивной работы искусственного интеллекта в камере. А помимо него я бы рекомендовал вам присмотреться к vivo X300 FE (упрощенной версии vivo X300) и vivo X300 Pro (продвинутой версии в корпусе лопаты).

Смартфоны компании HONOR

Как ни странно, очень уверенно на фоне Xiaomi смотрятся и смартфоны HONOR. Правда, не на старте продаж, когда их продают по оверпрайсу, а спустя время. Так, сейчас на AliExpress можно приобрести:

Эти модели сильно подешевели, как и другие смартфоны с Великой Китайской Распродажи. И, в отличие от Xiaomi, они не имеют встроенной рекламы и зачастую предлагают даже более привлекательные характеристики.

Лучшие смартфоны Samsung

Наконец, вместо Xiaomi, конечно же, можно взять смартфон Samsung. Но только не на старте продаж и не бюджетник. Я бы рекомендовал смотреть в сторону флагманов, которые по аналогии с HONOR успели сильно подешеветь. Так, сейчас можно приобрести:

На Samsung нет рекламы, зато есть встроенный искусственный интеллект Galaxy AI, который на голову выше того недоразумения Xiaomi. Оболочка работает стабильно, а с учетом скидок цена Samsung зачастую оказывается даже ниже, чем стоимость устройств китайского топа за свои деньги.