Какие Xiaomi больше не будут обновляться. Чем это грозит пользователям

У каждого смартфона есть свой срок годности — и речь не про батарею или экран, а про софт. В марте 2026 года этот момент наступил для одной из серий Xiaomi — когда-то одной из самых популярных линеек компании. Xiaomi официально прекратила поддержку не только некоторых номерных моделей под собственной маркой, но и сателлитных смартфонов Redmi. Больше никаких обновлений HyperOS, никаких патчей безопасности — ничего. Разбираемся, что это значит на практике и стоит ли бежать за новым смартфоном.

Какие Xiaomi перестали получать обновления в 2026 году

Вся серия Xiaomi 12 целиком перестала получать поддержку. Компания подтвердила информацию на официальной странице центра безопасности: цикл обновлений для этих устройств завершён окончательно. Статус EOL (End of Life — конец жизненного цикла) присвоен четырём моделям.

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro завершили свой путь на HyperOS 3.0 с Android 15. Честно говоря, для телефонов, вышедших с Android 12, это достойный результат — три крупных обновления операционной системы. Xiaomi 12 Lite повезло меньше: он остановился на HyperOS 1.0 с Android 14, получив всего два апдейта ОС. Логика понятная — Lite-версия изначально была более доступной моделью, и политика обновлений для неё оказалась скромнее.

Вместе с серией Xiaomi 12 в «отставку» отправился и Redmi Note 12 5G. Он тоже стартовал с Android 12 и после двух обновлений остановился на Android 14 с HyperOS 2.0. На практике ни один из перечисленных аппаратов больше не получит ни новых функций, ни исправлений уязвимостей.

На какой версии Android остановились Xiaomi 12 и 12 Pro

Здесь важно понимать разницу. Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro — флагманы 2022 года — прошли путь от Android 12 до Android 15, от MIUI до HyperOS 3.0. По меркам Android-мира образца 2022 года это прямо хороший показатель.

А вот Xiaomi 12 Lite жил по другим правилам. Его потолок — Android 14 и HyperOS 1.0. Разрыв между «старшими братьями» и Lite-версией составил целое поколение ОС. Пока Xiaomi 12 Pro получал свежие фишки HyperOS 3, владельцы Lite сидели на первой сборке оболочки без перспектив.

Опасно ли пользоваться Xiaomi без обновлений безопасности

Давайте честно: ваш Xiaomi 12 не превратится в кирпич. Он будет работать ровно так же, как и вчера — звонки, мессенджеры, камера, всё на месте. Приложения из Google Play продолжат обновляться ещё долго, потому что разработчики обычно поддерживают Android 14–15 на протяжении нескольких лет.

Но есть нюанс. Без патчей безопасности смартфон постепенно становится всё более уязвимым. Каждый месяц Google находит новые дыры в Android, и если телефон не получает заплатки — эти дыры остаются открытыми. Повышается риск взлома, утечки данных и прочих неприятностей. Особенно если вы пользуетесь мобильным банком или храните на телефоне конфиденциальную информацию.

Ещё один момент: некоторые банковские и корпоративные приложения со временем начинают требовать определённый уровень патчей безопасности. Если ваш последний патч датирован мартом 2026 года, через год-полтора приложение банка может просто отказаться запускаться. Это не фантастика — такие случаи уже были.

Сколько лет обновлений получают новые смартфоны Xiaomi

Здесь кроется главное утешение. Ситуация с обновлениями в Android за последние пару лет изменилась радикально. Если в 2022 году три обновления ОС для Xiaomi 12 Pro считались щедростью, то сейчас это уже минимальный порог.

Современные флагманы Xiaomi обещают пять и более лет обновлений ОС и до семи лет патчей безопасности. Google и Samsung задали эту планку, Xiaomi пришлось подтянуться. Купите смартфон Xiaomi сегодня — и вопрос с обновлениями не будет беспокоить до начала 2030-х. Честно говоря, именно увеличение сроков поддержки — один из главных аргументов в пользу обновления устройства.

Стоит ли менять Xiaomi 12 на новый смартфон

Зависит от ситуации. Если вы пользуетесь Xiaomi 12 Pro и вас всё устраивает — острой необходимости бежать в магазин прямо сейчас нет. Смартфон продолжит работать, Android 15 вполне современная версия ОС, и большинство приложений будут поддерживать её ещё минимум пару лет. Но помните про безопасность: чем дальше, тем больше рисков.

Если же у вас Xiaomi 12 Lite с Android 14 и HyperOS 1.0 — ситуация менее комфортная. Модель и так получила минимум обновлений, а железо заметно скромнее. В повседневных задачах вы наверняка уже замечаете подтормаживания.

На практике разумная стратегия такая: если телефон работает нормально, пользуйтесь им ещё полгода-год. Но за это время присмотрите замену — благо выбор смартфонов Xiaomi с длительной поддержкой сейчас огромный. Серии Xiaomi 15, Redmi Note 14 Pro, Poco X7 — все получат обновления минимум до 2029–2030 года.