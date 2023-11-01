6 топовых массажеров для тела на любой кошелек, которые позволят расслабиться после тяжелого дня

На любой работе рано или поздно можно столкнуться с забитыми и уставшими мышцами. Для тех, кто большую часть дня проводит за компьютером в положении сидя, основной проблемой могут стать шея и спина. Если же приходится работать на ногах, то не удивляйтесь их постоянной усталости. Зачастую после тяжелого дня очень сложно найти в себе силы пойти на следующий день на работу, особенно когда усталость ощущается во всем теле. Но эту проблему можно очень легко решить. Для этого вам нужен перкуссионный массажер и немного свободного времени, чтобы привести себя в порядок.

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С помощью интенсивных постукиваний и вибрации вы сможете вернуть своим мышцам прежний тонус и почувствовать себя намного свежее. Чтобы во всем многообразии выбора вы не потерялись, мы поможем вам сделать оптимальный выбор и при этом не разориться.

Массажер электрический перкуссионный

Есть в нашей подборке модель для тех, кто не хочет заморачиваться с зарядкой массажера. А то вдруг приходится каждый день заряжать Apple Watch и подключать к питанию еще одно устройство это выше ваших сил. Yunmai YMFG-B453 оснащен таким же мощным движком, как и предыдущие модели, но при этом может проработать без подзарядки до 84 дней при условии, что вы будете ежедневно пользоваться им по 10 минут. Этого более чем достаточно, чтобы привести ваши мышцы в чувства и подготовиться к следующему рабочему дню и новым свершениям. Воспользуйтесь промокодом TPSRSNG92000 на Озоне и получите дополнительную скидку 2000 рублей.

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Электрический массажер для тела

Если же вы не просто хотите расслабиться после работы, а привести себя в чувства после занятий спортом, то можно вам следует присмотреться к Yunmai YMFG-B563. Три режима работы и четыре насадки позволят подобрать наиболее комфортный массаж именно для вас. А аккумулятор, рассчитанный на 14 часов непрерывной работы, даст возможность не переживать о необходимости зарядить массажер. Бесщеточный двигатель мощностью 60 Вт позволяет массажеру проникать в мышцы на глубину до 12 мм и позволяет без каких-либо сложностей разбивать молочную кислоту после физической нагрузки, убрать дискомфорт и болевые ощущения. А промокод TPSRSNG13000 даст дополнительную скидку 3000 рублей на Озоне.

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Массажер для спины и шеи

Если вы особо не разбираетесь в перкуссионных массажерах и хотите получить универсальное устройство и при этом не переплатить, то следует обратить внимание на Yunmai MVFG-0308. Он оснащен пятью скоростями массажа и четырьмя сменными головками. Вы сможете подобрать оптимальный вариант для себя и привести свои мышцы в порядок. Но самое крутое заключается в комплекте поставки. В коробке с массажером вы найдете удобный кейс для переноски и зарядную док-станцию. Поэтому если вы часто мотаетесь по командировкам, то сможете взять его с собой и в любой момент расслабиться после тяжелого рабочего дня. С промокодом TPSRSNG756E0 на Озоне этот массажер станет дешевле на 1000 рублей.

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Перкуссионный массажер-пистолет

Для тех, кто хочет немного сэкономить, у нас тоже есть отличный вариант. Модель Yunmai MVFG-M281 оснащена движком с максимальной скоростью 3200 оборотов в минуту. Подобной производительности хватит для качественного массажа любой части вашего тела. В дополнение к этому он получил четыре режима работы, а в комплекте с ним вы найдете еще и четыре разные насадки. Так что настроить его под себя вы точно сможете. Для вашего удобства производитель оснастил его разъемом USB-C для зарядки. Только не думайте, что вам придется часто им пользоваться. Массажер может проработать до 48 дней. Так что устройство получилось действительно универсальным и удобным для пользователя. С промокодом TPSRSNG92000 получится сэкономить на нем еще 2000 рублей.

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Какой перкуссионный массажер купить

Иногда зарядная станция в комплекте поставки может быть лишней. Вдруг вам негде ее разместить или просто планируете постоянно таскать массажер с собой. В такой ситуации переплачивать за нее нет никакого смысла, и можно заказать модель Yunmai YMFG-M352. В коробке с этим массажером вы найдете специальный кейс для транспортировки и три насадки. При максимальной производительности движка в 3200 оборотов в минуту уровень шума в пике достигает всего 35 дБ. Так что во время массажа вы никого не потревожите и сможете как следует расслабиться.

Купить Yunmai YMFG-M352

Лучший перкуссионный массажер

Для тех, кому важен внешний вид техники, которая приобретается, мы тоже подготовили один крутой массажер. Yunmai YMFG-M403 выпускается не в скучном сером или черном цвете, а прикольном белом. При этом технические характеристики находятся на высшем уровне. Емкий аккумулятор на 2600 мАч, 46 автономной работы, низкий уровень шума в 43 дБ и высокая производительность позволят добиться отличного результата при массаже. Кстати, такой же массажер можно заказать еще и в прикольном темно-синем цвете. Никакой серости и прочих унылых цветов. Выбирайте тот вариант, который понравился вам больше всего, и скорее заказывайте. А на синюю версию на Озоне действует промокод TPSRSNG04000 дающий дополнительно 4000 рублей скидки.

Купить Yunmai YMFG-M403 белый

Купить Yunmai YMFG-M403 синий