Недавно рассказывал про 5 лучших смартфонов POCO в 2026 году, и вот хорошая новость: четыре из них сейчас продаются со скидками на AliExpress и OZON. Цены упали до уровня, при котором откладывать покупку уже нет смысла. Разбираю каждую модель и в конце говорю, какую взял бы сам среди смартфонов POCO 2026 года.

4 смартфона POCO на любой вкус и цвет

POCO X8 Pro — лучший смартфон до 20 000 рублей

Смартфон POCO X8 Pro — это главный хит линейки в 2026 году. Dimensity 8500-Ultra, экран AMOLED 1.5K 120 Гц, батарея 6500 мАч на кремниево-углеродной технологии и зарядка 100 Вт. За 19 512 рублей это лучший телефон до 20 000 рублей на сегодняшний день, и других претендентов на этот титул просто нет.

Самый топ до 20 тысяч рублей

Недорогой и мощный смартфон с такими характеристиками раньше стоил значительно дороже. Кремниево-углеродная батарея держит заряд около двух суток при умеренном использовании — это принципиальный апгрейд относительно предшественника X7 Pro. IP68, стереодинамики, HyperOS 3. Про то, что показал обзор POCO X8 Pro в деталях — читайте отдельно. А следить за ценами на POCO удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

POCO X8 Pro Max — лучший смартфон до 30 000 рублей

Смартфон POCO X8 Pro Max создан для тех, кому X8 Pro кажется недостаточно монструозным. Dimensity 9500s — субфлагманский чип MediaTek, который выдает производительность устройств за 40-50 тысяч. Экран 6.83 дюйма AMOLED 1.5K. Батарея 8500 мАч с зарядкой 100 Вт — это рекорд в своей ценовой категории.

Реально лучшая модель до 30 тысяч

За 26 784 рублей это лучший телефон до 30 000 рублей с точки зрения производительности и автономности. Два дня без зарядки при активном использовании — не маркетинговое обещание, а реальный результат. Камера скромная: 50 МП основная плюс 8 МП ультраширик без телевика. Но если главное — батарея и скорость, компромисс оправдан. Подробный разбор читайте в материале про то, что показал обзор POCO X8 Pro Max в тестах автономности. Актуальные новости о смартфонах POCO публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

POCO X7 Pro — недорогой и мощный смартфон

Смартфон POCO X7 Pro вышел в 2025 году и за это время обрел репутацию одного из самых надежных смартфонов в своей нише. Dimensity 8400-Ultra, экран AMOLED 6.67 дюйма, батарея 6000 мАч, зарядка 90 Вт. За 17 208 рублей это устройство с проверенной прошивкой, большим количеством пользовательских отзывов и отсутствием неприятных сюрпризов.

Не новый, но все еще мощный смартфон

Среди лучших смартфонов POCO в 2026 году X7 Pro занимает особое место. Это не самая новая модель, но самая обкатанная. Если важна стабильность, то X7 Pro выигрывает у X8 Pro за счет зрелой прошивки. Если нужна максимальная батарея и самый свежий чип, выбирайте X8 Pro.

POCO M8 — лучший бюджетный смартфон 2026 года

Смартфон POCO M8 подойдет, кому не нужен флагман, но нужен нормальный смартфон без раздражающих компромиссов. Snapdragon 6 Gen 3, AMOLED 6.77 дюйма 120 Гц, батарея 5520 мАч, зарядка 45 Вт. За 15 540 рублей — это честный смартфон 2026 года без Android Go и eMMC.

Оптимальный баланс за свои деньги

Это как раз тот случай из подборки смартфонов для работы, а не для понтов. POCO M8 делает все необходимое (мессенджеры, браузер, видео, навигация) без тормозов и без лишних претензий. NFC есть, HyperOS есть, AMOLED есть. Лучший недорогой и мощный смартфон для тех, кому не нужен зум и кто не играет в тяжелые игры.

Какой POCO взять на распродаже

Все четыре смартфона POCO сейчас стоят дешевле обычного, и у каждого есть своя аудитория.
POCO в 2026 году предлагает честное соотношение цены и характеристик на всех уровнях бюджета. Вот коротко по каждому:

  • POCO M8, если бюджет ограничен и нужен просто нормальный смартфон;
  • POCO X7 Pro, если важна проверенная стабильная прошивка;
  • POCO X8 Pro, если нужна максимально свежая начинка до 20 тысяч;
  • POCO X8 Pro Max, если батарея важнее всего остального.

Какой взял бы сам? Конечно, POCO X8 Pro! 19 512 рублей за мощную батарею, флагманский чип среднего класса и IP68 — это лучшая цена за характеристики прямо сейчас. X8 Pro Max интереснее по батарее, но разница в 7 000 рублей ощутима. Актуальные предложения на всю четверку публикуем в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.