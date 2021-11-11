Что купить на распродаже 11.11: только лучшие товары Xiaomi

За что я люблю Xiaomi, так это за доступные цены на её товары. Если не брать в расчёт флагманские смартфоны, рассчитанные на вполне конкретную аудиторию, всё остальное по-прежнему можно назвать топом за свои деньги, который может быть интересен самому широкому кругу покупателей. Хоть смартфоны, многие из которых продаются за вполне вменяемые деньги, хоть наушники, которые не уступают по своим характеристикам более дорогим решениям, хоть электротранспорт, у которого — давайте будем честны — почти нет аналогов на рынке.

Лучший дешёвый смартфон 2021

Хорошие смартфоны на Android могут стоить недорого. Xiaomi уже неоднократно доказывала это в прошлом и продолжает доказывать по сей день. Ведь именно благодаря ей мы имеем возможность покупать хоть и не флагманские, но вполне продвинутые аппараты за вполне вменяемый прайс. Взять хотя бы Poco X3 Pro.

Это один из самых выгодных смартфонов с точки зрения цена-характеристики. За 14 с небольшим тысяч рублей вы получите следующий набор спецификаций:

Процессор — Snapdragon 860

Память — 6/128, 8/256 ГБ

Дисплей — 6,67 дюйма, 120 Гц

Аккумулятор — 5160 мА*ч, 33 Вт

Камера — 48/8/2/2 Мп

Несмотря на цену, у этого аппарата очень хороший потенциал. В его основе — третий по мощности процессор из тех, что сегодня выпускает Qualcomm. Его дисплей имеет высокую частоту обновления. А аккумулятор позволит ему спокойно вытянуть два дня без подзарядки под ощутимой нагрузкой. Короче, кайф.

Цена: 14160 рублей

Промокод: RUC2000

Купон продавца: 147 рублей

Poсo X3 Pro

Первые 300 покупателей, оформивших заказ в течение 2 часов, получат в подарок коробочку с сюрпризом, в которых рандомном может содержаться робот-пылесос Xiaomi Mijia, наушники Earbuds 2S, браслет Mi Band 6, часы Mi Watch или батарейка Mi Powerbank.

Xiaomi 11 Lite NE купить

Xiaomi 11 Lite NE — это смартфон, который по несколько выше, чем Poco — как по статусу, так и по цене. Он относится к флагманской линейке Xiaomi, хоть и является в ней самой простой моделью: большой дисплей диагональю 6,55 дюйма и частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 778G, 6/8 ГБ оперативки и батарея на 4250 мА*ч.

По ряду параметров Xiaomi 11 Lite NE уступает Poco X3 Pro, который при этом стоит дешевле. Но принадлежность к флагманскому модельному ряду гарантирует смартфону ряд существенных привилегий:

Во-первых, у него ощутимо лучше камера — целых 64 Мп против 48 у Poco;

Во-вторых, флагманская линейка всегда получает обновления раньше других;

В-третьих, смартфоны флагманской линейки обычно обновляются дольше;

В-четвёртых, дизайн смартфонов флагманской линейки куда привлекательнее.

Цена: 19 851 рубль

Промокод: RUC2000 / RUD2600

Купон продавца: 221 рубль

Xiaomi 11 Lite NE

Стоит ли покупать Xiaomi 11T

Xiaomi 11T — ещё более продвинутый смартфон, чем два предыдущих. Это видно по спецификациям, характерным для устройств если не самого высокого сегмента, то по крайней мере предваряющего его. Посмотрите на ключевые фишки этого смартфона:

Основная камера — 108 Мп

Процессор — Dimensity 1200

Оперативка — 8 ГБ

Зарядка — 67 Вт, 100% — за 36 минут

Дисплей — 120 Гц, 1000 нит

Защитное стекло — Gorilla Glass Victus

Этот аппарат является ответвлением флагманской линейки смартфонов Xiaomi с сопутствующими привилегиями. Тут и более быстрая зарядка, и топовая камера, которой нет даже у классического Xiaomi Mi 11. Что уж там, Xiaomi 11T даже поддерживаться будет дольше, чем оригинальный Mi 11 — целых 3 года против 2. Причём это будет три полноценных версии Android, а не лишний год обновлений безопасности.

Цена: 29 511 рублей

Промокод: 1111BUY / 1111FORU

Купон продавца: 295 рублей

Xiaomi 11T

Наушники с шумоподавлением до 5000 рублей

Xiaomi делает не только классные смартфоны, но и недорогие и классные наушники. Например, Redmi Buds 3 Pro. Несмотря на то что это TWS-модель, их уместнее сравнивать не с AirPods, а с Galaxy Buds — в первую очередь из-за форм-фактора. Если AirPods имеют дужку, которая выглядывает из уха, то Redmi Buds 3 Pro целиком размещаются в ушной раковине, удерживаясь в ней за счёт хрящевых выступов.

При цене почти впятеро ниже, чем у AirPods Pro наушники Xiaomi предлагают примерно сопоставимые возможности:

Активное шумоподавление

Автономность — 6/28 часов

Поддержка сразу двух устройств

Беспроводная зарядка

Режим «Прозрачность»

Защита по стандарту IPX4

Обнаружение посадки в ухо

Быстрая синхронизация и поиск

По факту с технической точки зрения Redmi Buds 3 Pro едва ли не полностью копируют AirPods Pro. Другое дело, что стоят они дешевле. А поскольку у них есть специальное приложение, то для Android-смартфонов они будут куда лучшим выбором, чем фирменные наушники Apple. В конце концов, глубокая интеграция и обширный перечень функций — это именно то, что интересно современным пользователям.

Цена: 3188 рублей

Промокод: 1111LOUD

Купон продавца: 221 рубль

Redmi Buds 3 Pro

Электрическая отвёртка Xiaomi

У вас есть отвёртка? Думаю, есть. Другое дело, что скорее всего это классическое решение с крупными битами под крупные саморезы и шурупы, которым раскрутить ноутбук, системный блок или корпус другого устройства не удастся из-за несовместимости. Специально для этого у Xiaomi есть автоматическая отвёртка с большим набором мелких бит, подходящих для сборки и разборки бытовых приборов.

Весь набор Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit поставляется в металлическом кейсе, который в закрытом состоянии очень напоминает пауэрбанк, но это не он. В комплекте идёт сама отвёртка с электроприводом с частотой вращения 170 об/мин и 24 биты из стального сплава. Они имеют разный типоразмер и твёрдость до 60 HRC. Такие биты не сотрутся при первой же эксплуатации, а прослужат вам очень долго.

Поскольку эта отвёртка предназначается для работы с небольшими приборами, она позволяет настроить скорость вращения, чтобы не ничего не повредить. При необходимости автоматический механизм вообще можно выключить, чтобы работать вручную. Достаточно просто отключить подачу питания, и отвёртка превратится в самую обычную ручную.

Автономность отвёртки Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit рассчитывается не в часах или минутах, а сеансах использования. Производитель уверяет, что она проживёт от одной зарядки более 400 циклов. Только после этого её придётся заряжать. Для этого на корпусе отвёртки есть разъём USB-C, через который её можно зарядить как обычный смартфон.

Цена: 2395 рублей

Промокод: 1111LOUD

Купон продавца: 221 рубль

Electric Precision Screwdriver Kit

Такая цена будет действовать только первые 48 часов. Не забудьте взять купон со страницы продавца и применить промокод на этапе оформления заказа. Первые 15 покупателей получат в подарок фитнес-браслет Mi Band 6, а первым 50 будет предоставлена скидка в размере 50%.

Какой электросамокат выбрать

Электросамокаты Xiaomi — это отдельный вид искусства. Кажется, что лучше, чем она, их не делает никто. Xiaomi Mi Electric Scooter 3 — самая новая модель. Ну и что, что зима уже на носу? Ведь сани-то принято готовить летом, а период распродаж — лучшее время, чтобы закупиться всем необходимым. Тем более, что его можно просто сложить и убрать куда-нибудь на хранение — много места он не займёт.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 оснащается мощным двигателем на 300 Вт, который позволяет ему развивать скорость до 25 км/ч при запасе хода 30 км благодаря батарейке на 7650 мА*ч. Самокат обладает довольно широкой декой, на которой поместится даже весьма крупный человек, но при этом довольно лёгок — всего 13 кг. При этом комфорт от езды благодаря прочной конструкции из сплава авиационного алюминия и шинам нового поколения будет на самом высоком уровне.

Самокат работает в трёх режимах, от которых зависит скорость его движения:

Режим следования — скорость до 5 км/ч

Обычный режим — скорость до 20 км/ч

Спортивный режим — скорость до 25 км/ч

В отличие от предыдущей модели, которая и так пользовалась невероятной популярностью, новинка имеет на 20% более мощный двигатель, позволяет взбираться на уклоны под углом до 16% вместо 14%, имеет улучшенный дисплей, интегрированный в приборную панель, а также оснащается более совершенной тормозной системой, которая повышает устойчивость при торможении даже на высоких скоростях.

Цена: 31 775 рублей

Промокод: GSHOPPER320

Купон продавца: 294 рубля

Mi Electric Scooter 3