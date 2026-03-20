Что заказать на Алиэкспресс. Полезные штуки от 150 до 5 000 рублей

Алиэкспресс — это такой бесконечный базар, где между откровенным хламом и сомнительными копиями иногда попадаются по-настоящему дельные вещи. Проблема в том, что найти их самому — задача со звёздочкой: нужно перелопатить тонну карточек, почитать отзывы на ломаном русском и понять, что реально стоит денег, а что развалится на третий день. Мы сделали это за вас и собрали десять штук, которые решают конкретные бытовые задачи — от уборки до хранения данных — и стоят при этом от 150 до 5100 рублей.

Удобная лампа для монитора, которая не слепит

Если глаза к вечеру напоминают два помидора после марафона за компом — пора задуматься о подсветке монитора. Baseus i-wok3 крепится на верхнюю грань дисплея с помощью магнита и не занимает ни сантиметра на столе. Светит строго на рабочую поверхность, а не в глаза — ровно то, что нужно для долгих сессий за клавиатурой.

Светильник работает от USB, так что воткнуть можно хоть в монитор, хоть в зарядку. Есть регулировка яркости и цветовой температуры — настроить под себя не проблема. Корпус из алюминия, выглядит строго и минималистично. Топовое решение для тех, кто проводит за экраном больше времени, чем на свежем воздухе.

Цена: 2200 рублей

Мультитул с трещеткой для велосипеда

Колесо спустило, седло разболталось, а до дома ещё километров десять — знакомая ситуация для любого велосипедиста. Набор West Biking с храповым механизмом решает эту боль: тут и шестигранники, и рычаг для шин, и отвертки в компактном корпусе.

Всё складывается в одну портативную штуку, которая влезет в любую подседельную сумку. Храповой ключ — это отдельный кайф, потому что крутить болты обычным мультитулом на морозе то ещё удовольствие. Качество сборки на уровне — почти 1100 человек уже взяли и не жалуются. Штука из разряда «взял один раз и забыл, пока не понадобится», а когда понадобится — скажешь себе спасибо.

Цена: 1250 рублей

Фонарь трансформер на каждый день

Карманный фонарь, который умеет больше, чем просто светить в темноту. Wurkkos HD02 — это четыре луча в одном корпусе и режим трансформации из обычного EDC-фонаря в мини-прожектор или настольную лампу. Мощность 30 Вт, дальность свыше 500 метров, а диапазон цветовой температуры от теплых 3000K до холодных 6000K. Корпус из алюминиевого сплава, есть защита от влаги.

Длинное нажатие переключает режимы от слабых 5 люмен до ядерных 300. Пригодится и в походе, и в гараже, и когда пробки в подъезде выбило. По сути, это швейцарский нож среди фонарей — только вместо штопора тут дополнительные лучи.

Цена: 5100 рублей

Удобная подставка для ноутбука из алюминия

Шея затекла, спина ноет, а монитор ноутбука где-то внизу — классика удалёнки. Алюминиевая подставка UGREEN поднимает ноутбук на комфортную высоту и при этом вращается на 360 градусов. Совместима с ноутбуками до 17.3 дюймов — то есть подойдёт практически под любой лэптоп.

Материал — алюминиевый сплав, конструкция крепкая и увесистая, не ёрзает по столу. Регулировка угла наклона позволяет подстроить экран под любую позу. Бонусом — улучшенная вентиляция, потому что ноутбук больше не лежит пузом на столе и не греется как утюг. Для рабочего места — мастхэв уровня хорошего кресла.

Цена: 2150 рублей

Очиститель для семечек

Кто хоть раз чистил семечки ногтями для применения в кулинарии, тот знает цену этой маленькой железке. RLJLIVES — щипцы для очистки семечек из металла с пластиковой накладкой, которые справляются с семечками, мелкими орехами и прочими твёрдыми оболочками без ущерба для маникюра и нервной системы.

Принцип работы примитивный как валенок — зажал, надавил, готово. Но именно в этой простоте и кроется весь смысл. Весит штука граммов тридцать, стоит как пакет молока, а экономия времени и пальцев — бесценна. Если дома любят пощёлкать семечки перед телеком или нужно много для готовки, это, пожалуй, самая рациональная покупка на Али за сотку.

Цена: 150 рублей

Аккумуляторные батарейки ААА с зарядкой по USB

Пульты, часы, фонарики, детские игрушки — всё это жрёт батарейки как не в себя. Soshine литий-ионные аккумуляторы формата AAA на 1100 мВтч с напряжением 1.5 В заряжаются по USB прямо через встроенный разъём.

Никаких отдельных зарядок — воткнул кабель и забыл. В комплекте четыре штуки с кабелем-разветвителем. Литий-ион держит заряд дольше обычных NiMH, не страдает от эффекта памяти и не разряжается при хранении. За год экономия на одноразовых батарейках отобьёт стоимость раза в три. Экологичнее и выгоднее — редкое сочетание для товара за восемь сотен.

Цена: 800 рублей

Чехол для жёсткого диска 3.5 дюйма

Жёсткие диски формата 3.5 дюйма — штука хрупкая и капризная, а валяться без защиты на полке им вообще противопоказано. Orico PHP35 — пластиковый кейс с мягкой фиксацией внутри, который защищает HDD от пыли, влаги и случайных ударов. Закрывается на защёлку, стакается друг на друга — удобно, если дисков несколько.

Бывает в куче расцветок — можно даже цветовую маркировку устроить: синий для фильмов, зелёный для бэкапов, красный для рабочего. Размер ровно под стандартный 3.5-дюймовый диск, ничего не болтается. Для тех, кто хранит данные на физических носителях, а не только в облаке — мелочь, но архиважная.

Цена: 450 рублей

Складная мини-швабра с отжимом

Ну вот честно — протирать подоконники и полки обычной тряпкой в 2026 году уже как-то не комильфо. Эта складная мини-швабра из микрофибры со встроенным отжимом заточена под мелкую уборку: столешницы, зеркала, плитка в ванной, стёкла.

Механизм squeeze-отжима позволяет не мочить руки вообще. Шест пластиковый, насадка из микрофибры, конструкция складная — в сложенном виде занимает места как пенал. Отдельный плюс — компактность, можно кинуть под раковину и доставать по необходимости. Для генеральной уборки не подойдёт, а вот для быстрого наведения порядка на кухне или в ванной — самое оно.

Цена: 300 рублей

Вакуумная сумка со встроенным насосом для путешествий

Собирать чемодан — отдельный вид спорта, и Flextail Ezypack тут играет за тебя. Это вакуумная сумка на 25 литров со встроенным насосом, который сдувает воздух и превращает гору одежды в компактный блин.

А ещё насос работает как фонарик — три в одном, как в рекламе шампуня, только полезнее. Размеры в сложенном виде — 35 на 11 на 50 см, материал нейлон. Подходит для путешествий, хранения сезонной одежды, да хоть для переезда. Встроенный насос электрический — не надо надувать щёки и пыхтеть, как при ручной откачке. Вещь из категории «а почему я раньше так не делал».

Цена: 2200 рублей

Корпус для жёсткого диска 3.5 с USB 3.0

Старый жёсткий диск пылится на полке, а выкидывать жалко — там же терабайты фоток и сериалов. Orico 3159U3 превращает любой HDD формата 2.5 или 3.5 дюйма во внешний накопитель через USB 3.0. Поддерживает диски до 18 ТБ, есть блок питания 12V2A в комплекте, так что даже прожорливые трёхдюймовые диски заведутся без проблем.

Прозрачный корпус — не просто дизайнерский ход, а ещё и способ мониторить работу диска по индикатору. Вилка в комплекте европейская, что для нас самое то. Подключение без инструментов: вставил диск, закрыл крышку, воткнул кабель. Для домашнего NAS или бэкапа — просто топовое решение по адекватной цене.

Цена: 2150 рублей

