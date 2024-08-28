HUAWEI придумала, как еще лучше следить за здоровьем. О чем речь

Технологии все глубже проникают в нашу повседневную жизнь. Смарт-часы, трекеры, умные кольца и прочие гаджеты постоянно собирают данные о нас, анализируют их и выдают в виде, которых заставляет задуматься о своей здоровье. Сейчас мы стоим на пороге еще одного комплексного решения от HUAWEI, которое должно изменить многое и направлено на улучшение качества жизни пользователей. Суть в комплексном мониторинге здоровья. Давайте подробно разберемся в том, что это такое.

Что такое HUAWEI TruSense

Представленная сегодня HUAWEI TruSense представляет собой комплексную систему мониторинга состояния организма и физической формы. Она анализирует более 60 физических показателей, охватывая шесть основных систем организма: сердечно-сосудистую, респираторную, нервную, эндокринную, репродуктивную и двигательную. Кроме того, система способна оценивать эмоциональное состояние пользователя.

Система использует датчики в носимых устройствах для отслеживания пульса и работы вегетативной нервной системы. Полученные данные анализируются с использованием специального алгоритма, который оценивает эмоциональное состояние и уровень стресса пользователя. Это позволяет следить не только за физическим, но и за психологическим здоровьем.

Достижение высокой точности и скорости измерений стало возможным благодаря научным разработкам Huawei в области материалов, оптических и электрических систем. Система даже учитывает такие факторы, как разный цвет кожи, обхват запястья и влияние погодных условий на показатели. Да, такое тоже есть, хотя об этом мало кто задумывается.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Принципы работы HUAWEI TruSense

При создании HUAWEI TruSense основной упор делался на точность, скорость, гибкость, универсальность и прозрачность. Именно так и должен вестись контроль за показателями здоровья. Вот только полнота показателей здоровья у разных производителей отличается.

HUAWEI сделала новую систему не в одиночку. По заявлениям представителей компании, она активно сотрудничала с партнерами по всему миру при работе над проектом TruSense. В рамках развития нового подхода к здоровью проводились исследования в различных областях, от дистанционного медицинского контроля до мониторинга здоровья всех членов семьи, взаимодействуя с более чем 150 партнерами.

По заявлениям HUAWEI в ближайшем будущем она планирует уделять большое внимание дальнейшему совершенствованию системы HUAWEI TruSense и созданию инноваций в области цифрового здоровья. Это отражает стремление компании оставаться в авангарде технических инноваций в сфере носимых устройств. Тем более, что и сейчас у нее неплохо получается.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Когда выйдут устройство с HUAWEI TruSense

Первые носимые устройства, оснащенные системой HUAWEI TruSense, должны появиться на рынке уже в сентябре этого года. Это событие может стать значимым шагом в развитии технологий мониторинга здоровья и физической активности. А заодно явит миру комплексное решение для мониторинга здоровья, которое объединяет передовые технологии и научные достижения. Приятнее всего то, что за китайской компанией потянутся остальные, а мы получим еще больше интересных гаджетов. Может быть даже вести здоровый образ жизни и поддерживать хорошую физическую форму будет проще.

Точность носимой эдектроники

Любой прибор, предлагающий чуть больше, чем просто контроль пульса, должен получать специальные медицинские сертификаты, которые часто выдаются для каждого рынка по отдельности. Поэтому многие гаджеты просто не появляются в том или ином регионе.

Точность измерения базовых показателей в новой методике HUAWEI подтверждена сертификатами авторитетных отраслевых регуляторов. В теории это должно обеспечивать надежность и достоверность данных, получаемых пользователями. Как все будет на самом деле нам только предстоит узнать, но анонс получился громким.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

В целом, HUAWEI можно поверить, ведь она вышла на рынок носимых устройств больше 10 лет назад и выпустила уже много интересных устройств. Более того, по данным агентства IDC, в первом квартале 2024 года Huawei стала мировым лидером по поставкам носимых устройств. Так что, посмотрим, что из этого получится.