J-образный перкуссионный массажер Deerma DEM-M103G достает до любой части тела. Это лучшее, что есть для спины

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Герман Вологжанин

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За последний год перкуссионные массажеры обрели невероятную популярность, но почти все они имеют существенный недостаток. Подавляющее большинство моделей выполнено в форме пистолета, что ограничивает зону воздействия лишь передней частью тела. Дотянуться до спины подобным прибором практически невозможно, и даже в случае, если вы обладаете гибкими руками, они быстро устанут, а вместо расслабления одних мышц вы получите неприятное напряжение других.

J-образный перкуссионный массажер Deerma DEM-M103G достает до любой части тела. Это лучшее, что есть для спины. Такие массажеры мы покупаем. Фото.

Такие массажеры мы покупаем

Чтобы модель стала массажером для всего тела, она должна иметь специальную форму. Например, J-образную, когда прибор как бы изогнут. Именно таким электрическим массажером является новый Deerma DEM-M103G. Сейчас он продается на OZON, где его цена составляет 5 650 ₽, а по промокоду TPSRSNG34500 можно получить дополнительную скидку в размере 500 ₽.

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Для чего нужен J-образный массажер

До появления J-образного перкуссионного массажера Deerma DEM-M103G владельцам обычных «пистолетов», которые хотели расслабить мышцы спины, приходилось реализовывать самые удивительные идеи, чтобы достать до укромных уголков своего тела. Так, на YouTube-канале одного из производителей экипировки для фитнеса пару лет назад появился ролик с лайфхаками. Посмотрите, он очень смешной.

Пока за океаном придумывали не более чем забавные аксессуары для электрических массажеров-пистолетов, компания Deerma просто взяла и выпустила модель удачной формы, которая способна воздействовать на все тело: хоть спереди, хоть сзади, с легкостью доставая до плечей, спины и поясницы.

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Причем, в отличие от дополнительных аксессуаров, J-образный перкуссионного массажер Deerma DEM-M103G сделан очень грамотно. Центр его тяжести смещен во фронтальную часть, благодаря чему его удобно держать как молодым людям, отдыхающим после тренировки в зале, так и пенсионерам.

Насадки для массажера Deerma DEM-M103G

Насадки для массажера Deerma DEM-M103G. Массажер поставляется с комплектом насадок. Фото.

Массажер поставляется с комплектом насадок

Комплект поставки Deerma DEM-M103G включает в себя набор из нескольких типовых насадок для перкуссионного массажера:

  • Сферическая насадка. Предназначена для воздействия на крупные мышцы (спина, грудь, руки, бедра, икры).
  • U-образная насадка. Отлично подходит для массажа шеи и ахилл.
  • Насадка-пуля. Хорошо воздействует на конкретные болевые точки.
  • Плоская насадка. Может воздействовать на самые разные группы мышц, но лучше всего подходит для массажа спины и бедер.

Получается, что с помощью J-образного перкуссионного массажера Deerma DEM-M103G можно не только дотянуться до любого участка тела, но и максимально эффективно воздействовать на него.

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Мощный перкуссионный массажер

Как бы то ни было, удобная форма и функциональные насадки — это лишь половина дела. Важную роль в работе любого электрического перкуссионного массажера играет его моторчик. В случае с Deerma DEM-M103G мы получаем мощный двигатель, создающий поступательные движения со скоростью до 2600 оборотов в минуту.

Мощный перкуссионный массажер. Амплитуда массажной головки достигает 10 мм, обеспечивая сильное воздействие на мышцы. Фото.

Амплитуда массажной головки достигает 10 мм, обеспечивая сильное воздействие на мышцы

Причем мощность перкуссионного массажера можно регулировать. Deerma DEM-M103G предлагает сразу 5 скоростей, которые переключаются нажатием всего одной кнопки. Очень удобно.

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Время работы беспроводного массажера

Наконец, стоит заметить, что Deerma DEM-M103G — это беспроводной массажер для тела. То есть он работает от встроенного аккумулятора и не требует постоянного подключения к внешнему источнику питания. Одного заряда хватит на 270 минут непрерывного массажа, что эквивалентно десятку полноценных сеансов. А зарядиться всегда можно от розетки, подключив прибор через порт USB-C.

Купить Deerma DEM-M103G

Таким образом, при цене на уровне базовых моделей-пистолетов J-образный перкуссионный массажер Deerma DEM-M103G показывает себя лучше почти во всех сценариях. Он позволяет достать до любого участка тела, эффективно воздействуя на него за счет функциональных насадок, а еще прибор отличается солидной мощностью, которая, на удивление, соседствует с непревзойденной автономностью для такого типа устройств.

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