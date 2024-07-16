J-образный перкуссионный массажер Deerma DEM-M103G достает до любой части тела. Это лучшее, что есть для спины

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За последний год перкуссионные массажеры обрели невероятную популярность, но почти все они имеют существенный недостаток. Подавляющее большинство моделей выполнено в форме пистолета, что ограничивает зону воздействия лишь передней частью тела. Дотянуться до спины подобным прибором практически невозможно, и даже в случае, если вы обладаете гибкими руками, они быстро устанут, а вместо расслабления одних мышц вы получите неприятное напряжение других.

Чтобы модель стала массажером для всего тела, она должна иметь специальную форму. Например, J-образную, когда прибор как бы изогнут. Именно таким электрическим массажером является новый Deerma DEM-M103G. Сейчас он продается на OZON, где его цена составляет 5 650 ₽, а по промокоду TPSRSNG34500 можно получить дополнительную скидку в размере 500 ₽.

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Для чего нужен J-образный массажер

До появления J-образного перкуссионного массажера Deerma DEM-M103G владельцам обычных «пистолетов», которые хотели расслабить мышцы спины, приходилось реализовывать самые удивительные идеи, чтобы достать до укромных уголков своего тела. Так, на YouTube-канале одного из производителей экипировки для фитнеса пару лет назад появился ролик с лайфхаками. Посмотрите, он очень смешной.

Пока за океаном придумывали не более чем забавные аксессуары для электрических массажеров-пистолетов, компания Deerma просто взяла и выпустила модель удачной формы, которая способна воздействовать на все тело: хоть спереди, хоть сзади, с легкостью доставая до плечей, спины и поясницы.

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Причем, в отличие от дополнительных аксессуаров, J-образный перкуссионного массажер Deerma DEM-M103G сделан очень грамотно. Центр его тяжести смещен во фронтальную часть, благодаря чему его удобно держать как молодым людям, отдыхающим после тренировки в зале, так и пенсионерам.

Насадки для массажера Deerma DEM-M103G

Комплект поставки Deerma DEM-M103G включает в себя набор из нескольких типовых насадок для перкуссионного массажера:

Сферическая насадка . Предназначена для воздействия на крупные мышцы (спина, грудь, руки, бедра, икры).

. Предназначена для воздействия на крупные мышцы (спина, грудь, руки, бедра, икры). U-образная насадка . Отлично подходит для массажа шеи и ахилл.

. Отлично подходит для массажа шеи и ахилл. Насадка-пуля . Хорошо воздействует на конкретные болевые точки.

. Хорошо воздействует на конкретные болевые точки. Плоская насадка. Может воздействовать на самые разные группы мышц, но лучше всего подходит для массажа спины и бедер.

Получается, что с помощью J-образного перкуссионного массажера Deerma DEM-M103G можно не только дотянуться до любого участка тела, но и максимально эффективно воздействовать на него.

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Мощный перкуссионный массажер

Как бы то ни было, удобная форма и функциональные насадки — это лишь половина дела. Важную роль в работе любого электрического перкуссионного массажера играет его моторчик. В случае с Deerma DEM-M103G мы получаем мощный двигатель, создающий поступательные движения со скоростью до 2600 оборотов в минуту.

Причем мощность перкуссионного массажера можно регулировать. Deerma DEM-M103G предлагает сразу 5 скоростей, которые переключаются нажатием всего одной кнопки. Очень удобно.

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Время работы беспроводного массажера

Наконец, стоит заметить, что Deerma DEM-M103G — это беспроводной массажер для тела. То есть он работает от встроенного аккумулятора и не требует постоянного подключения к внешнему источнику питания. Одного заряда хватит на 270 минут непрерывного массажа, что эквивалентно десятку полноценных сеансов. А зарядиться всегда можно от розетки, подключив прибор через порт USB-C.

Купить Deerma DEM-M103G

Таким образом, при цене на уровне базовых моделей-пистолетов J-образный перкуссионный массажер Deerma DEM-M103G показывает себя лучше почти во всех сценариях. Он позволяет достать до любого участка тела, эффективно воздействуя на него за счет функциональных насадок, а еще прибор отличается солидной мощностью, которая, на удивление, соседствует с непревзойденной автономностью для такого типа устройств.

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