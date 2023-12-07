Как выбрать умную колонку для дома: сравнение Яндекса, Сбера и VK

Умные колонки в России пользуются большой популярностью, и уже начинает казаться, что через пару лет они будут в каждом втором доме. Если вы задумываетесь о покупке такого устройства, но никак не можете разобраться в большом количестве моделей и до конца не понимаете, нужно ли оно вообще, то пришли по адресу. Мы подскажем, как выбрать умную колонку, и на что обязательно стоит обратить внимание.

Какие бывают умные колонки

Умная колонка — это устройство, состоящее из динамиков и микрофонов, необходимых для общения с голосовым ассистентом. Гаджет выполняет разные команды, но в основном его используют для получения информации (например, о погоде и пробках), воспроизведения музыки и управления компонентами умного дома от лампочек до карнизов. При этом можно выделить несколько видов умных колонок:

Самым распространенным является первый тип. Покупать мультимедийную модель нужно только в том случае, если у вас нет телевизора со Smart TV, или вы хотите объединить его со смарт-колонкой для более комфортного взаимодействия. Умные колонки с экраном хорошо подходят для размещения на кухне, где владелец может не только давать команды голосовому ассистенту, но и смотреть YouTube или фильмы через онлайн-кинотеатр.

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Голосовой помощник в умной колонке

Сейчас на нашем рынке представлены колонки трех брендов: Яндекс, Сбер и VK. Да, при желании найти условный Apple HomePod, но он существенно дороже, а Siri не идет ни в какое сравнение с российскими голосовыми ассистентами:

Алиса (Яндекс) . Пожалуй, лучший голосовой ассистент на русском языке, озвученный актрисой Татьяной Шитовой.

. Пожалуй, лучший голосовой ассистент на русском языке, озвученный актрисой Татьяной Шитовой. Маруся (VK) . Чуть менее функциональный помощник, озвученный Еленой Соловьевой.

. Чуть менее функциональный помощник, озвученный Еленой Соловьевой. Сбер, Джой, Афина (Sber). В отличие от конкурентов, умные колонки Сбера позволяют общаться с тремя разными ассистентами, у которых свой характер. Но на данный момент каждый из них в чем-то да уступает Алисе от Яндекса.

Базовые функции у голосовых ассистентов одинаковые. Они расскажут вам о погоде и пробках, включат музыку или поставят кипятится умный чайник. Но есть некоторые отличия, в первую очередь связанные с экосистемами Яндекса, VK и Сбера.

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Что умеет умная колонка

Умные колонки Яндекса имеют массу дополнительных возможностей. Алиса поддерживает несколько сотен навыков, созданных сторонними разработчиками, а еще она имеет встроенную нейросеть YandexGPT и способна вызвать такси через фирменный сервис Яндекс Go.

У Маруси навыков намного меньше. Но, поскольку этот голосовой ассистент входит в экосистему VK, его возможности можно использовать для звонков и отправки сообщений друзьям через самую популярную социальную сеть в России. Машину к дому она тоже вызовет при помощи сервиса VK Такси.

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Семейство ассистентов Сбера закажет такси, но не сможет похвастать интеграцией с какой-либо из социальных сетей. Зато у колонок этого бренда есть свой аналог YandexGPT — GigaChat.

Обратите внимание, что для доступа ко всем возможностям умного устройства необходимо подключить платную подписку. У каждой колонки она своя:

Яндекс Плюс за 299 ₽/мес;

СберПрайм за 199 ₽/мес;

VK Музыка за 169 ₽/мес.

Помимо того, что подписки Яндекса и Сбера самые дорогие, эти компании сильнее всего ограничивает пользователей, лишенных премиум-доступа. В частности, нельзя слушать музыку, подкасты и сказки. Пользователи экосистемы VK могут включить подкаст или сказку даже без подписки. Впрочем, ситуация постоянно меняется, а высокая цена Яндекс Плюса с лихвой компенсируется возможностями Алисы.

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Как выбрать умную колонку с хорошим звуком

Один из ключевых аспектов при выборе умной колонки для дома — качество звука. Оно напрямую зависит от мощности устройства, а также его компоновки. Модели на 5-10 Вт даже с натяжкой нельзя назвать музыкальными. Да, компактные колонки могут заполнить спальню довольно громким звуком, но из-за маленьких динамиков и отсутствия вуфера он будет плоским, то есть без какого-либо намека на глубину и басы.

Впрочем, маленькая мощность компенсируется возможностью подключения умной колонки к внешней акустике через AUX (есть далеко не у каждой модели). Но все это костыли, а потому меломанам рекомендуется брать устройства на 20 Вт и больше.

Какую умную колонку купить

В любом случае главный критерий выбора умной колонки — экосистема. Если вы активно пользуетесь сервисами VK, то нет особого смысла переходить на Яндекс и наоборот. Однако это рекомендация, которую можно смело проигнорировать. Тогда свой выбор нужно строить, опираясь на сценарий использования устройства.

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Если вы не особо требовательны к громкости и качеству звучания, а в ваших планах лишь общение с голосовым ассистентом и управление устройствами умного дома, можно купить маленькую смарт-колонку:

Дальше — все на ваше усмотрение. Более-менее хорошее качество звука можно получить от:

Из всех российских умных колонок лучше всего звучит Яндекс Станция Макс. Также ее наряду со SberBox Time можно использовать в качестве смарт-приставки для телевизора. Если вам нужна умная колонка с экраном, то на выбор есть только Яндекс Станции Дуо Макс и SberPortal.