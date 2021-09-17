Мощный робот-пылесос с влажной уборкой. Какой выбрать

Несмотря на то что многие по-прежнему скептически относятся к системе «умный дом», надо признать, что существуют безоговорочно удачные изобретения. Если голосовое управление освещением или кондиционером – штука весьма сомнительная, то вот оспаривать удобство роботов-пылесосов, пожалуй, не решится никто. Потому что реально удобно, когда маленькая штуковина как по разнарядке каждое утро выезжает на уборку, оставляя после себя тотальную чистоту. Правда, чтобы всё было именно так, нужно выбрать правильный робот-пылесос.

Кто выпускает лучшие роботы-пылесосы? На рынке представлено множество производителей, но позиция безоговорочного лидера, бесспорно, остаётся за Xiaomi. Правда, не все знают, что работает компания не только от своего имени, но и, так сказать, под псевдонимами. Поэтому многие намеренно ограничивают себя в выборе, не обращая внимания на продукцию суббрендов Xiaomi. А зря.

Какой робот-пылесос выбрать

Dreame D9 Max – это один из лучших роботов-пылесосов Xiaomi, представленных сегодня на рынке. Несмотря на то что эта штука выпускается под суббрендом, по факту здесь применяются самые передовые наработки головного предприятия:

Dreame D9 Max обладает функцией влажной уборки , благодаря которой пылесос не только подметает, но и протирает за собой. Это очень актуально для семей с детьми, для астматиков, да и просто для тех, кто не хочет дышать пылью.

, благодаря которой пылесос не только подметает, но и протирает за собой. Это очень актуально для семей с детьми, для астматиков, да и просто для тех, кто не хочет дышать пылью. В пылесос встроен лидар совсем как в iPhone 13 Pro Max или электрокары Tesla. Благодаря им он строит карту помещения и не тратит время на бесполезное катание по квартире – пылесос чётко знает, где он уже убрался, а где – ещё нет.

совсем как в iPhone 13 Pro Max или электрокары Tesla. Благодаря им он строит карту помещения и не тратит время на бесполезное катание по квартире – пылесос чётко знает, где он уже убрался, а где – ещё нет. Автономность Dreame D9 Max – 150 минут. За это время он может убраться в помещении площадью до 250 квадратных метров. То есть вашу хрущёвку он пропылесосит и не потратит даже половины своей зарядки.

– 150 минут. За это время он может убраться в помещении площадью до 250 квадратных метров. То есть вашу хрущёвку он пропылесосит и не потратит даже половины своей зарядки. Dreame D9 Max имеет 4 режима с силой всасывания до 4000 Па . Когда он заезжает на ковёр, он автоматически увеличивает мощность и снижает её, когда съезжает на ламинат, линолеум или плитку.

. Когда он заезжает на ковёр, он автоматически увеличивает мощность и снижает её, когда съезжает на ламинат, линолеум или плитку. В Dreame D9 Max встроена продвинутая система шумоподавления . Благодаря ей уровень громкости пылесоса во время работы не превышает 65 дБ. Это громче уборки тряпкой, но тише, чем работа обычного пылесоса.

. Благодаря ей уровень громкости пылесоса во время работы не превышает 65 дБ. Это громче уборки тряпкой, но тише, чем работа обычного пылесоса. Dreame D9 Max входит в экосистему Xiaomi, поэтому управляется через приложение Mi Home, а также с помощью Google Ассистента либо Алисы или Маруси.

Как пользоваться роботом-пылесосом Xiaomi

Робот-пылесос Dreame D9 Max предельно универсален. Вы можете набрать в ёмкость воду, и он «отгенералит» всю квартиру, а можете просто отправить его на быструю уборку, например, перед приходом гостей. Благодаря интеллектуальной системе управления можно просто поручить ему убрать конкретную комнату, где особенно пыльно, а потом вернуться на базу. Ждать, пока он уберёт всю жилплощадь, для этого нет никакой нужды.

Чтобы пользоваться роботом-пылесосом Dreame D9 Max необязательно быть обладателем квартиры с идеально ровными полами. Пылесос сам отлично преодолевает небольшие препятствия в виде порогов, перепадов уровней и тем более ковров. Заезжает под кровати и шкафы он тоже довольно резво. Главное, чтобы пространство позволяло. Впрочем, позволяет оно или нет, пылесос поймёт сам, отсканировав конструкцию предмета мебели.

Купить Dreame D9 Max

Стоит Dreame D9 Max несколько дороже китайских ноунеймов. Но и техническое оснащение здесь – моё почтение. Впрочем, у вас есть возможность не переплачивать, и я знаю, как:

Перейдите по этой ссылке на страницу товара;

На странице товара под ценой возьмите купоны на скидку;

Добавьте товар в корзину и введите промокод DREAME1500 ;

; Оплатите заказ с новой ценой – она составит 255 долларов США.

Учитывайте, что такая цена будет действовать только первые сутки: с 10:00 20 сентября до 10:00 21 сентября по московскому времени. Помимо скидки на сам робот-пылесос первые 50 покупателей получат электрическую зубную щётку Oclean X, которая сама по себе стоит 40 долларов. А 5 счастливчиков из числа купивших Dreame D9 Max, которые будут отобраны случайным образом, получат купон на следующую покупку в размере 270 долларов. Поэтому не откладывайте покупку на потом, чтобы получить максимальную выгоду. Потом спасибо скажете.