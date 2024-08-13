Не покупайте Яндекс Станцию по подписке! У нее много недостатков, а еще это жутко невыгодно

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Чтобы получить доступ ко всем функциям Яндекс Станции, необходимо оформить подписку Яндекс Плюс. Без нее вы, к примеру, не сможете включать аудиоконтент (в том числе музыку) через голосового ассистента. Поэтому пару лет назад российская компания разработала интересное предложение: Яндекс Станция по подписке. Покупая ее, вы сразу получаете не только умную колонку, но и доступ к премиум-функциям. Причем нет необходимости оплачивать всю сумму целиком, и вам требуется лишь своевременно платить за подписку, в стоимость которой уже включена цена устройства.

Не покупайте Яндекс Станцию по подписке! У нее много недостатков, а еще это жутко невыгодно. Яндекс Станция по подписке — самое невыгодное предложение, которое только можно встретить. Фото.

Яндекс Станция по подписке — самое невыгодное предложение, которое только можно встретить

Изначально предложение может показаться удобным и выгодным. Но на деле Яндекс Станция по подписке — это устройство с ограниченными возможностями, за которое вы будете вынуждены серьезно переплатить. Подробно обо всех проблемах — в нашем материале.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Для чего покупают Яндекс Станцию по подписке

Что вынуждает людей покупать Яндекс Станцию по подписке? Во-первых, нежелание или отсутствие возможности оплатить стоимость устройства целиком. В этом смысле Яндекс Станция по подписке представляется покупкой колонки в рассрочку.

Для чего покупают Яндекс Станцию по подписке. Многие люди отучились оплачивать полную сумму. Фото.

Многие люди отучились оплачивать полную сумму

Во-вторых, это предложение Яндекса кажется более удобным. Ведь не нужно отдельно покупать Станцию, а потом еще искать инструкцию, как оформить подписку. Жмешь кнопку заказа — получаешь сразу и то, и другое.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Наконец, покупатели невольно думают, будто Яндекс Станция по подписке — более выгодное предложение, этакое комбо. В этом кроется главное заблуждение относительно продукта российской компании, но главная его проблема — куча ограничений, делающих Яндекс Станцию неполноценным устройством.

Ограничения Яндекс Станции по подписке

Оформление Яндекс Станции по подписке де-факто не является покупкой устройства. По сути, вам предоставляют колонку в аренду на 1 или 3 года, только по истечение которых (при условии совершения всех необходимых платежей) она переходит в собственность клиента.

Купить Яндекс Станцию

Пока не будет выплачена вся сумма, вы сможете использовать Яндекс Станцию только на одном аккаунте. То есть колонку не получится передать другому человеку. Точнее, получится, но без доступа к вашей учетной записи в руках постороннего человека умное устройство превратится в кирпич.

Ограничения Яндекс Станции по подписке. Яндекс предупреждает, что Станция по подписке работает только на одном аккаунте. Фото.

Яндекс предупреждает, что Станция по подписке работает только на одном аккаунте

Впрочем, в ваших руках колонка по подписке тоже будет неполноценной. В частности, до перехода устройства в собственность вы не сможете использовать Яндекс Станцию как блютуз-колонку без интернета, выводя на нее музыку с телефона. Без Wi-Fi она становится совершенно бесполезным устройством.

Ограничения Яндекс Станции по подписке. Еще одно предупреждение: Яндекс Станция работает как блютуз-колонка только при подключении к Wi-Fi. Фото.

Еще одно предупреждение: Яндекс Станция работает как блютуз-колонка только при подключении к Wi-Fi

А что будет, если перестать оплачивать Яндекс Станцию по подписке? Она заблокируется и, как говорится, превратится в тыкву. В отличие от обычной Станции, вы не сможете разговаривать с голосовым ассистентом, слушать радио или использовать колонку в качестве радионяни. Это будет просто кусок бесполезного металла и пластика.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Цена Яндекс Станции по подписке

Теперь поговорим о ценах и в качестве примера рассмотрим стоимость Яндекс Станции Лайт — самой ходовой колонки. Без учета скидок ее продают за 5 490 ₽, но сейчас на Яндекс Маркете она доступа за 4 499 ₽, а еще можно применить промокод.

Цена Яндекс Станции по подписке. При желании можно оформить беспроцентную рассрочку на 6 месяцев. Фото.

При желании можно оформить беспроцентную рассрочку на 6 месяцев

Стоимость подписки Яндекс Плюс299 ₽/мес. Но можно оформить пробный доступ на 30, 60 и 90 дней, а также с целью экономии взять подписку на длительный срок.

Оформить Яндекс Плюс со скидкой

Если умудриться обойти стороной скидки и брать все по фулпрайсу, то за устройство и 12 месяцев подписки вы заплатите 9 078 ₽, а за колонку 3 года доступа к ее премиум-функциям — 16 254 ₽. Запомните эти цифры, поскольку далее мы поговорим о стоимости Яндекс Станции по подписке.

Цена Яндекс Станции по подписке. При покупке колонки по подписке стоимость списывается в течение 12 или 36 месяцев. Фото.

При покупке колонки по подписке стоимость списывается в течение 12 или 36 месяцев

Одновременно оформляя Яндекс Станцию с подпиской, вы будете вынуждены платить 849 ₽/мес и потратите за год 10 188 ₽. При покупке колонки по подписке сроком на 3 года ежемесячная плата составит 529 ₽/мес, а общая стоимость устройства за 36 месяцев использования — 19 044 ₽. То есть на 1 и 3 тысячи рублей больше, чем при покупке умной колонки и самостоятельном подключении Яндекс Плюс!

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Почему не стоит покупать Яндекс Станцию по подписке

Если принять во внимание тот факт, что с учетом скидок можно купить Яндекс Станцию Лайт примерно за 4 000 ₽, а при подключении подписки сроком на 1 год порой удается потратить не более 1 400 ₽, разница становится двукратной!

Почему не стоит покупать Яндекс Станцию по подписке. Годовую подписку можно оформить менее чем за полторы тысячи рублей. Фото.

Годовую подписку можно оформить менее чем за полторы тысячи рублей

При этом Яндекс Станция по подписке не только дороже, но и хуже с точки зрения функций и ваших прав как ее владельца. А в случае, если вы откажетесь от Яндекс Плюс, то лишитесь даже базовых возможностей умной колонки. Нужна вам после этого Станция по подписке?

Теги
Лонгриды для вас
Шикарные приложения для Андроид ТВ, которые круто прокачают даже дешевый Смарт-телевизор

Платформа Android TV поражает не только практически полным отсутствием ограничений, но и обилием приложений. Причем речь не о программах, совместимых со смартфонами, а о тех, что разработчики специально адаптировали для телевизоров и Смарт-приставок. И если правильно подойти к выбору, то с их помощью можно прокачать даже простенькое недорогое устройство, сделав его максимально удобным и быстрым? Для этого вам даже не придется заглядывать на сторонние ресурсы - все можно достать в Гугл Плей, установив прямо со смартфона. Вот отличные приложения для недорого телевизора, которые сделают его круче.

Читать далее
Как скачать видео с YouTube на телефон Android

Сегодня YouTube — огромный склад контента с веселыми роликами, полезными инструкциями, документальными фильмами и новостями из самых разных сфер. Но вот незадача: чтобы смотреть видео на сервисе, нужно иметь постоянный доступ к интернету, и это — очень неудобно. Из-за региональных ограничений платформы жители России лишены доступа к оффлайн-режиму, а о загрузке контента на свое устройство не может идти и речи. Неужели нет ни одного способа скачать видео с Ютуба на телефон? Есть! Причем не один.

Читать далее
Что делать, если телевизор на Андроиде постоянно перезагружается

Между Android TV и мобильным Android много общего, но разница все-таки есть. Взять хотя бы то, что смартфон можно спокойно отнести в ремонт при появлении неисправностей, тогда как телевизор возьмет на обслуживание не каждый сервисный центр. Таким образом, пользователь фактически остается один на один с проблемой, но при наличии нужных знаний может разобраться с ней самостоятельно. Одна из самых популярных - телевизор на Андроиде перезагружается сам по себе, из-за чего просмотр контента на ровном месте превращается в пытку. Есть несколько простых способов решить ее.

Читать далее