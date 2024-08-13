Не покупайте Яндекс Станцию по подписке! У нее много недостатков, а еще это жутко невыгодно

Чтобы получить доступ ко всем функциям Яндекс Станции, необходимо оформить подписку Яндекс Плюс. Без нее вы, к примеру, не сможете включать аудиоконтент (в том числе музыку) через голосового ассистента. Поэтому пару лет назад российская компания разработала интересное предложение: Яндекс Станция по подписке. Покупая ее, вы сразу получаете не только умную колонку, но и доступ к премиум-функциям. Причем нет необходимости оплачивать всю сумму целиком, и вам требуется лишь своевременно платить за подписку, в стоимость которой уже включена цена устройства.

Изначально предложение может показаться удобным и выгодным. Но на деле Яндекс Станция по подписке — это устройство с ограниченными возможностями, за которое вы будете вынуждены серьезно переплатить. Подробно обо всех проблемах — в нашем материале.

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Для чего покупают Яндекс Станцию по подписке

Что вынуждает людей покупать Яндекс Станцию по подписке? Во-первых, нежелание или отсутствие возможности оплатить стоимость устройства целиком. В этом смысле Яндекс Станция по подписке представляется покупкой колонки в рассрочку.

Во-вторых, это предложение Яндекса кажется более удобным. Ведь не нужно отдельно покупать Станцию, а потом еще искать инструкцию, как оформить подписку. Жмешь кнопку заказа — получаешь сразу и то, и другое.

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Наконец, покупатели невольно думают, будто Яндекс Станция по подписке — более выгодное предложение, этакое комбо. В этом кроется главное заблуждение относительно продукта российской компании, но главная его проблема — куча ограничений, делающих Яндекс Станцию неполноценным устройством.

Ограничения Яндекс Станции по подписке

Оформление Яндекс Станции по подписке де-факто не является покупкой устройства. По сути, вам предоставляют колонку в аренду на 1 или 3 года, только по истечение которых (при условии совершения всех необходимых платежей) она переходит в собственность клиента.

Купить Яндекс Станцию

Пока не будет выплачена вся сумма, вы сможете использовать Яндекс Станцию только на одном аккаунте. То есть колонку не получится передать другому человеку. Точнее, получится, но без доступа к вашей учетной записи в руках постороннего человека умное устройство превратится в кирпич.

Впрочем, в ваших руках колонка по подписке тоже будет неполноценной. В частности, до перехода устройства в собственность вы не сможете использовать Яндекс Станцию как блютуз-колонку без интернета, выводя на нее музыку с телефона. Без Wi-Fi она становится совершенно бесполезным устройством.

А что будет, если перестать оплачивать Яндекс Станцию по подписке? Она заблокируется и, как говорится, превратится в тыкву. В отличие от обычной Станции, вы не сможете разговаривать с голосовым ассистентом, слушать радио или использовать колонку в качестве радионяни. Это будет просто кусок бесполезного металла и пластика.

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Цена Яндекс Станции по подписке

Теперь поговорим о ценах и в качестве примера рассмотрим стоимость Яндекс Станции Лайт — самой ходовой колонки. Без учета скидок ее продают за 5 490 ₽, но сейчас на Яндекс Маркете она доступа за 4 499 ₽, а еще можно применить промокод.

Стоимость подписки Яндекс Плюс — 299 ₽/мес. Но можно оформить пробный доступ на 30, 60 и 90 дней, а также с целью экономии взять подписку на длительный срок.

Оформить Яндекс Плюс со скидкой

Если умудриться обойти стороной скидки и брать все по фулпрайсу, то за устройство и 12 месяцев подписки вы заплатите 9 078 ₽, а за колонку 3 года доступа к ее премиум-функциям — 16 254 ₽. Запомните эти цифры, поскольку далее мы поговорим о стоимости Яндекс Станции по подписке.

Одновременно оформляя Яндекс Станцию с подпиской, вы будете вынуждены платить 849 ₽/мес и потратите за год 10 188 ₽. При покупке колонки по подписке сроком на 3 года ежемесячная плата составит 529 ₽/мес, а общая стоимость устройства за 36 месяцев использования — 19 044 ₽. То есть на 1 и 3 тысячи рублей больше, чем при покупке умной колонки и самостоятельном подключении Яндекс Плюс!

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Почему не стоит покупать Яндекс Станцию по подписке

Если принять во внимание тот факт, что с учетом скидок можно купить Яндекс Станцию Лайт примерно за 4 000 ₽, а при подключении подписки сроком на 1 год порой удается потратить не более 1 400 ₽, разница становится двукратной!

При этом Яндекс Станция по подписке не только дороже, но и хуже с точки зрения функций и ваших прав как ее владельца. А в случае, если вы откажетесь от Яндекс Плюс, то лишитесь даже базовых возможностей умной колонки. Нужна вам после этого Станция по подписке?