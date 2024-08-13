Не покупайте Яндекс Станцию по подписке! У нее много недостатков, а еще это жутко невыгодно

Чтобы получить доступ ко всем функциям Яндекс Станции, необходимо оформить подписку Яндекс Плюс. Без нее вы, к примеру, не сможете включать аудиоконтент (в том числе музыку) через голосового ассистента. Поэтому пару лет назад российская компания разработала интересное предложение: Яндекс Станция по подписке. Покупая ее, вы сразу получаете не только умную колонку, но и доступ к премиум-функциям. Причем нет необходимости оплачивать всю сумму целиком, и вам требуется лишь своевременно платить за подписку, в стоимость которой уже включена цена устройства.
Изначально предложение может показаться удобным и выгодным. Но на деле Яндекс Станция по подписке — это устройство с ограниченными возможностями, за которое вы будете вынуждены серьезно переплатить. Подробно обо всех проблемах — в нашем материале.
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Содержание
Для чего покупают Яндекс Станцию по подписке
Что вынуждает людей покупать Яндекс Станцию по подписке? Во-первых, нежелание или отсутствие возможности оплатить стоимость устройства целиком. В этом смысле Яндекс Станция по подписке представляется покупкой колонки в рассрочку.
Во-вторых, это предложение Яндекса кажется более удобным. Ведь не нужно отдельно покупать Станцию, а потом еще искать инструкцию, как оформить подписку. Жмешь кнопку заказа — получаешь сразу и то, и другое.
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Наконец, покупатели невольно думают, будто Яндекс Станция по подписке — более выгодное предложение, этакое комбо. В этом кроется главное заблуждение относительно продукта российской компании, но главная его проблема — куча ограничений, делающих Яндекс Станцию неполноценным устройством.
Ограничения Яндекс Станции по подписке
Оформление Яндекс Станции по подписке де-факто не является покупкой устройства. По сути, вам предоставляют колонку в аренду на 1 или 3 года, только по истечение которых (при условии совершения всех необходимых платежей) она переходит в собственность клиента.
Пока не будет выплачена вся сумма, вы сможете использовать Яндекс Станцию только на одном аккаунте. То есть колонку не получится передать другому человеку. Точнее, получится, но без доступа к вашей учетной записи в руках постороннего человека умное устройство превратится в кирпич.
Впрочем, в ваших руках колонка по подписке тоже будет неполноценной. В частности, до перехода устройства в собственность вы не сможете использовать Яндекс Станцию как блютуз-колонку без интернета, выводя на нее музыку с телефона. Без Wi-Fi она становится совершенно бесполезным устройством.
А что будет, если перестать оплачивать Яндекс Станцию по подписке? Она заблокируется и, как говорится, превратится в тыкву. В отличие от обычной Станции, вы не сможете разговаривать с голосовым ассистентом, слушать радио или использовать колонку в качестве радионяни. Это будет просто кусок бесполезного металла и пластика.
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Цена Яндекс Станции по подписке
Теперь поговорим о ценах и в качестве примера рассмотрим стоимость Яндекс Станции Лайт — самой ходовой колонки. Без учета скидок ее продают за 5 490 ₽, но сейчас на Яндекс Маркете она доступа за 4 499 ₽, а еще можно применить промокод.
Стоимость подписки Яндекс Плюс — 299 ₽/мес. Но можно оформить пробный доступ на 30, 60 и 90 дней, а также с целью экономии взять подписку на длительный срок.
Оформить Яндекс Плюс со скидкой
Если умудриться обойти стороной скидки и брать все по фулпрайсу, то за устройство и 12 месяцев подписки вы заплатите 9 078 ₽, а за колонку 3 года доступа к ее премиум-функциям — 16 254 ₽. Запомните эти цифры, поскольку далее мы поговорим о стоимости Яндекс Станции по подписке.
Одновременно оформляя Яндекс Станцию с подпиской, вы будете вынуждены платить 849 ₽/мес и потратите за год 10 188 ₽. При покупке колонки по подписке сроком на 3 года ежемесячная плата составит 529 ₽/мес, а общая стоимость устройства за 36 месяцев использования — 19 044 ₽. То есть на 1 и 3 тысячи рублей больше, чем при покупке умной колонки и самостоятельном подключении Яндекс Плюс!
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Почему не стоит покупать Яндекс Станцию по подписке
Если принять во внимание тот факт, что с учетом скидок можно купить Яндекс Станцию Лайт примерно за 4 000 ₽, а при подключении подписки сроком на 1 год порой удается потратить не более 1 400 ₽, разница становится двукратной!
При этом Яндекс Станция по подписке не только дороже, но и хуже с точки зрения функций и ваших прав как ее владельца. А в случае, если вы откажетесь от Яндекс Плюс, то лишитесь даже базовых возможностей умной колонки. Нужна вам после этого Станция по подписке?