Недорогие и полезные товары с AliExpress. Некоторые очень необычные

Хорошая подборка товаров с AliExpress никогда не будет лишней. Именно поэтому каждую неделю мы собираем лучшие товары по всей площадке, чтобы вы были в курсе всех новинок и не пропускали ни одного достойного товара. В этой подборке мы приведем примеры в основном недорогих гаджетов и аксессуаров. Самый дешевый из них стоит всего 15 рублей с бесплатной доставкой. Но будут и более дорогие вещи для дома, пикника и других сценариев использования. Выбирайте то, что вам больше понравится.

Аккумуляторы для дома

Использовать аккумуляторы вместо батареек — это не только просто и удобно, но еще и выгодно. Там, где вы потратите 8-10 обычных батареек, вы обойдетесь одной аккумуляторной. А еще и природа вам будет благодарна.

Особенностью таких аккумуляторов является их возможность зарядки обычным проводом. На корпусе есть разъем microUSB, а в комплекте, если выбрать такой вариант, есть провод. Для набора из четырех аккумуляторов есть специальный провод на 4 разъема

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Держатель для телефона на шею

Помните, как лет 20 назад было важно иметь в телефоне держатель для шнурка, чтобы его можно было повесить на шею? Не так давно мы обсуждали это в нашем Telegram-чате. Сейчас все большей популярностью пользуются чехлы с такой возможностью.

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Этот, наверное, самый необычный. При минимальной цене он натягивается на телефон по углам и надежно держит его на веревке. Это удобно не только для ношения на шее, но и, например, на пикнике, когда телефон удобнее повесить, чем положить.

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Светодиодный прожектор с датчиком движения

Такой прожектор не только не занимает места и имеет минимальное потребление, но еще не шумит и не греется из-за металлического рассеивателя на задней стенке. А еще у него есть две версии — с датчиком движения и без него. Каждая модель предлагается в черном и белом цвете.

Мощность можно выбрать от 10 до 100 Вт, а свечение — теплое или холодное. Многие модели есть в наличии в России с очень быстрой доставкой. Выбирайте то, что вам нужно, и смотрите, готовы ли вы подождать или лучше пойти на компромисс.

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Набор отверток для техники

Такой набор отверток едва ли подойдет вам, если вы строите дом, но точно пригодится, если часто надо менять батарейки в игрушках, работать с мелкими деталями, ремонтировать технику или заниматься другими подобными вещами. Я, например, использую его для моделизма. Есть почти все, что нужно.

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Все сложено в удобный аллюминиевый кейс, а в наборе есть все самое необходимое — от обычных отверток разного размера до нестандартных решений самой разной формы. Всего 24 биты и ручка-отвертка.

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Лампа против комаров

Это гаджет из категории 2 в 1. В обычных условиях это светодиодная лампа с довольно ярким светом. Но внутри у нее есть сюрприз для комаров.

Они залетают туда и их убивает током. Внутренняя часть защищена от случайных попаданий пальцев и опасна только для насекомых. Такой лампой можно пользоваться дома или на природе, сидя с семьей и/или друзьями в беседке на даче.

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Чехол для пульта

Есть такая шутка, что сейчас поколение тех, кто клеит пленки на телефон и смеется над теми, кто прятал пульт в полиэтилен. Но эта штука примирит всех.

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Пульт в пакете это действительно ужасно, но такая термоусадочная пленка будет отличным компромиссом. Она подойдет почти для всех пультов, а усаживается феном. Нагреваем и она садится по форме. В наборе 10 пакетов. Для всех пультов я бы пользоваться не стал, но на кухне это очень правильный вариант. Ведь достаточно один-два раза схватить грязными или мокрыми руками пульт, и он может выйти их строя.

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Часто ломается кабель. Что делать

Кабель чаще всего ломается в месте крепления к коннектору. Именно это место и надо защитить от перегиба. Тогда будет реже ломаться.

Для этого производятся такие насадки-пружинки. Они есть самого разного вида — от обычных до фигурных. Тут есть большой выбор с ценой от 15 рублей и бесплатной доставкой.

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