Остатки крутых товаров с Великой Китайской Распродажи AliExpress, которые еще можно купить

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и Великая Китайская Распродажа, о товарах с которой мы рассказывали на прошлой неделе, подходят к концу. Однако до того момента, как карета превратится в тыкву, еще есть немного времени. Поэтому мы решили сделать еще одну подборку товаров с AliExpress, доступных сейчас по очень низкой цене. Что именно в нее вошло — узнаете далее. А мы начинаем!
Содержание
- 1 Брелок для переноски симки и SIM-ключа
- 2 Угловой кабель USB-C без загибов
- 3 Хлопковая футболка Semir
- 4 Двусторонняя флешка от ORICO
- 5 Беспроводные наушники-клипсы UGREEN
- 6 Беспроводная лампа на магните
- 7 Бесщеточный фен Dreame
- 8 Полноразмерные наушники Onedio
- 9 Спортивные кроссовки Li-Ning
- 10 Домашняя акустика Edifer
Брелок для переноски симки и SIM-ключа
Рейтинг: 4.7
Цена: от 65 ₽
Маленькая и недорогая штуковина, которая пригодится каждому, кто часто переставляет SIM-карты. В этом брелоке с AliExpress есть специальные отсеки как для самой симки, так и для ключа извлечения лотка. Он, к слову, идет внутри, поэтому ничего дополнительно класть не нужно.
Угловой кабель USB-C без загибов
Рейтинг: 4.9
Цена: от 439 ₽
Нужен USB-кабель, который не рвется? Тогда выбирайте этот от компании Baseus. Его штекер повернут в нужном направлении, а сам кабель является плоским, благодаря чему не деформируется, даже если играть на смартфоне при подключении к зарядке. Скорость зарядки — на высшем уровне: до 100 Вт по проводу.
Хлопковая футболка Semir
Рейтинг: 4.9
Цена: от 614 ₽
Во время Великой Китайской Распродажи AliExpress топовые футболки сливает именитый бренд Semir. Есть варианты разных цветов и размеров, и все они выполнены из высококачественного хлопка. Кстати, при заказе нескольких штук действует дополнительная скидка до 10%.
Двусторонняя флешка от ORICO
Рейтинг: 4.8
Цена: от 809 ₽
Это не просто флешка, а флешка 2 в 1 от компании ORICO. Ее можно подключать как через порт USB-A, так и посредством USB-C. То есть она работает даже со смартфоном. Осталось только выбрать подходящий объем. Под конец распродажи в наличии остались варианты от 32 ГБ до 128 ГБ.
Беспроводные наушники-клипсы UGREEN
Рейтинг: 4.9
Цена: от 1 231 ₽
Стильные и очень удобные наушники UGREEN, которые внешне напоминают серьги. Причем дизайн — далеко не единственная их фишка. Эта модель отличается 12-миллиметровым драйвером и стабильным соединением по Bluetooth 6.0, а время автономной работы достигает 30 часов.
Беспроводная лампа на магните
Рейтинг: 4.7
Цена: от 1 314 ₽
Среди гаджетов Baseus нам удалось найти очень интересную штуку — беспроводную лампу на магнитном креплении. Ее можно носить с собой по дому, не переживая о наличии розетки поблизости. Ведь работает она от встроенного аккумулятора, который, впрочем, периодически нужно заряжать.
Бесщеточный фен Dreame
Рейтинг: 4.8
Цена: от 1 729 ₽
Фен Dyson? А, может, лучше бесщеточный фен Dreame mini? Он такой же стильный, компактный и бесшумный, а волосы сушит как здоровенный фен из прошлого. Но главное — это цена. Меньше пары тысячи рублей за такое устройство — настоящий подарок.
Полноразмерные наушники Onedio
Рейтинг: 4.8
Цена: от 2 325 ₽
Компания Onedio завезла на AliExpress топовую модель полноразмерных наушников A70. Она представлена в самых разных вариантах дизайна и привлекает внимание высоким качеством звука, что подтверждается сертификацией Hi-Res Audio. На одном заряде «уши» работают аж 72 часа, а при необходимости можно использовать проводное подключение, как через 3.5 мм, так и посредством 6.35 мм.
Спортивные кроссовки Li-Ning
Рейтинг: 4.8
Цена: от 3 727 ₽
Настоящая находка — классные кроссовки Li-Ning HARE 8 Pro, с которыми ходьба и бег превращаются из рутины в неподдельный кайф. Что интересно, в России пара таких «подкрадуль» стоит 5-10 тысяч рублей, а на AliExpress намного дешевле!
Домашняя акустика Edifer
Рейтинг: 4.9
Цена: от 5 634 ₽
Мощные колонки для меломанов, которые любят наслаждаться музыкой дома. Акустика Edifer выдает 36 Вт чистого звука и отличается встроенным сабвуфером для глубоких басов. Отличная сделка, учитывая цену и качество материалов.