Остатки крутых товаров с Великой Китайской Распродажи AliExpress, которые еще можно купить

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и Великая Китайская Распродажа, о товарах с которой мы рассказывали на прошлой неделе, подходят к концу. Однако до того момента, как карета превратится в тыкву, еще есть немного времени. Поэтому мы решили сделать еще одну подборку товаров с AliExpress, доступных сейчас по очень низкой цене. Что именно в нее вошло — узнаете далее. А мы начинаем!

Брелок для переноски симки и SIM-ключа

Рейтинг: 4.7

Цена: от 65 ₽

Маленькая и недорогая штуковина, которая пригодится каждому, кто часто переставляет SIM-карты. В этом брелоке с AliExpress есть специальные отсеки как для самой симки, так и для ключа извлечения лотка. Он, к слову, идет внутри, поэтому ничего дополнительно класть не нужно.

Угловой кабель USB-C без загибов

Рейтинг: 4.9

Цена: от 439 ₽

Нужен USB-кабель, который не рвется? Тогда выбирайте этот от компании Baseus. Его штекер повернут в нужном направлении, а сам кабель является плоским, благодаря чему не деформируется, даже если играть на смартфоне при подключении к зарядке. Скорость зарядки — на высшем уровне: до 100 Вт по проводу.

Хлопковая футболка Semir

Рейтинг: 4.9

Цена: от 614 ₽

Во время Великой Китайской Распродажи AliExpress топовые футболки сливает именитый бренд Semir. Есть варианты разных цветов и размеров, и все они выполнены из высококачественного хлопка. Кстати, при заказе нескольких штук действует дополнительная скидка до 10%.

Лучшие товары с AliExpress до 2500 рублей

Двусторонняя флешка от ORICO

Рейтинг: 4.8

Цена: от 809 ₽

Это не просто флешка, а флешка 2 в 1 от компании ORICO. Ее можно подключать как через порт USB-A, так и посредством USB-C. То есть она работает даже со смартфоном. Осталось только выбрать подходящий объем. Под конец распродажи в наличии остались варианты от 32 ГБ до 128 ГБ.

Беспроводные наушники-клипсы UGREEN

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 231 ₽

Стильные и очень удобные наушники UGREEN, которые внешне напоминают серьги. Причем дизайн — далеко не единственная их фишка. Эта модель отличается 12-миллиметровым драйвером и стабильным соединением по Bluetooth 6.0, а время автономной работы достигает 30 часов.

Беспроводная лампа на магните

Рейтинг: 4.7

Цена: от 1 314 ₽

Среди гаджетов Baseus нам удалось найти очень интересную штуку — беспроводную лампу на магнитном креплении. Ее можно носить с собой по дому, не переживая о наличии розетки поблизости. Ведь работает она от встроенного аккумулятора, который, впрочем, периодически нужно заряжать.

Бесщеточный фен Dreame

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 729 ₽

Фен Dyson? А, может, лучше бесщеточный фен Dreame mini? Он такой же стильный, компактный и бесшумный, а волосы сушит как здоровенный фен из прошлого. Но главное — это цена. Меньше пары тысячи рублей за такое устройство — настоящий подарок.

Что обязательно нужно взять на AliExpress весной 2026 года

Полноразмерные наушники Onedio

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 325 ₽

Компания Onedio завезла на AliExpress топовую модель полноразмерных наушников A70. Она представлена в самых разных вариантах дизайна и привлекает внимание высоким качеством звука, что подтверждается сертификацией Hi-Res Audio. На одном заряде «уши» работают аж 72 часа, а при необходимости можно использовать проводное подключение, как через 3.5 мм, так и посредством 6.35 мм.

Спортивные кроссовки Li-Ning

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 727 ₽

Настоящая находка — классные кроссовки Li-Ning HARE 8 Pro, с которыми ходьба и бег превращаются из рутины в неподдельный кайф. Что интересно, в России пара таких «подкрадуль» стоит 5-10 тысяч рублей, а на AliExpress намного дешевле!

Домашняя акустика Edifer

Рейтинг: 4.9

Цена: от 5 634 ₽

Мощные колонки для меломанов, которые любят наслаждаться музыкой дома. Акустика Edifer выдает 36 Вт чистого звука и отличается встроенным сабвуфером для глубоких басов. Отличная сделка, учитывая цену и качество материалов.

