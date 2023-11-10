Пылесосы Redkey сливают с хорошей скидкой на OZON. Какой купить на распродаже 11.11 и не пожалеть

Распродажа 11.11 — это прекрасное время, чтобы купить желаемые гаджеты по сниженной цене. Учитывая, что за окном осень и у вас наверняка нет особого желания лишний раз выходить на улицу, сейчас лучший момент, чтобы сделать свой дом немного уютнее и не переплатить. Например, рекомендуем присмотреться к технике для уборки, которая сейчас как раз продается по аппетитной цене! Мы нашли отличные вертикальные пылесосы Redkey — эти модели с высоким рейтингом проверены временем и по достоинству оценены пользователями, а теперь могут стать и вашими! Осталось только определиться.

Вы можете купить вертикальный пылесос со скидкой и другую технику бренда в фирменном магазине Redkey на OZON. В нем вы найдете еще больше моделей по самым выгодным ценам нежели в офлайн-рознице!

Мощный вертикальный пылесос

Redkey P9 — удобный беспроводной пылесос, которые сделает вашу уборку эффективной и быстрой. Как минимум, вам в этом поможет щетка с подсветкой и поворотным механизмом, чтобы убираться в труднодоступных местах. Мощный движок на 30 000 Па в этой модели позволит собрать весь мусор под ногами, начиная с шерсти животных и заканчивая детальками от детского конструктора. В пылесборнике окажется все, что «неправильно» лежит!

Redkey P9 идеально подойдет даже для аллергиков, так как в него установлена продуманная пятиступенчатая система очистки. В ее основе лежит НЕРА-фильтр, который блокирует не только частицы пыли, но и свойственные ей неприятные запахи. Можно без проблем промыть его после использования, чтобы сделать следующую уборку такой же эффективной.

Вертикальный пылесос Redkey P9 имеет съемный аккумулятор: мало того, что он мощный и автономности хватит от 30 минут до часа в зависимости от режима, так еще и съёмный! Это значит, что можно докупить вторую батарею и заменять ее прямо по ходу уборки!

Redkey P9 со скидкой

Redkey P9 стоит чуть больше 14 000 рублей при оплате OZON-картой — это дешевле, чем когда-либо! Модель проверена временем и проста в управлении, а также имеет богатый комплект поставки. У вас есть совсем немного времени, чтобы купить пылесос дешево — потом его цена будет уже не такой привлекательной!

Какой недорогой беспроводной пылесос купить

Если характеристики предыдущей модели вам кажутся избыточными, вы всегда можете выбрать вариант попроще и сэкономить. Одна из таких моделей — Redkey F10, о котором слышали, наверное, все любители техники. Он имеет продуманную конструкцию со встроенным мусоросборником, который можно опорожнять, не отделяя от основной части корпуса! Резервуар защищен двумя НЕРА-фильтрами тонкой очистки, чтобы содержимое не просачивалось наружу.

Сила всасывания 23 000 Па в Redkey F10 позволяет собирать с пола мусор любого размера — в этом с ним уж точно не сравнится ни один робот-пылесос. Основная щетка подходит для ковров и других покрытий, а для большего удобства здесь есть подсветка. Вдобавок она имеет встроенный датчик загрязнения и автоматически меняет мощность всасывания, экономя заряд батареи.

В комплекте также есть и другие насадки, которые превращают Redkey F10 в многофункциональный гаджет для уборки. Купить недорогой вертикальный пылесос можно с хорошей скидкой — всего за 15 200 рублей, что крайне дешево для такого крутого устройства. Заказывайте прямо сейчас на OZON, так как акция может завершиться в любой момент!

Купить Redkey F10

Пылесос для шерсти животных — высокий рейтинг

Наверняка вы ожидали здесь увидеть еще одну модель для уборки дома, но мы нашли кое-что получше — машинка-пылесос для стрижки животных 2-в-1 Redkey C100! Необычная модель позволит не устранить последствия пыли на полу, а их предотвратить: при помощи насадок вы сможете расчесать шерсть у своей собаки, избавив ее от колтунов, после чего все моментально попадет в бак с мусором, а не разлетится по полу.

Пылесос с машинкой для груминга абсолютно безопасен в использовании, так как для стрижки используются специальные насадки четырех размеров 3, 6, 9 и 12 мм. Вдобавок вы вручную регулируете мощность всасывания в диапазоне от 5000 Па до 17 500 Па, а на максимальных оборотах Redkey C100 будет работать достаточно тихо и не напугает животное.

В комплекте с Redkey C100 для стрижки животных поставляется 5 насадок, включая щелевую, поэтому вы сможете почистить от шерсти ковры, диваны и одеяла. Такой универсальный пылесос для груминга стоит всего 9183 рубля при оплате OZON-картой, хотя его обычная цена колеблется в пределах 28 000 рублей. Забирайте без раздумий прямо сейчас, чтобы порадовать своего питомца и сэкономить на посещении груминг-салона!

Пылесос для животных