Стоит ли покупать дорогие умные часы. Рассмотрим на конкретном примере

Несмотря на то, что современные смарт-часы довольно стандартны на вид и очень близки по функциям, выбрать что-то для себя довольно сложно. Я уже успел попробовать и Apple Watch, и Samsung Galaxy Watch, и Huawei Watch, и даже (не думал, что признаюсь в этом) Xiaomi Watch S1. Но я так и не определился с моделью, которой готов пользоваться в течение долгого времени. Поэтому я продолжаю свои поиски и купил уже третьи умные часы в этом году, чтобы понять, подойдут ли они мне. Пока мне кажется, что мой выбор скорее правильный, чем нет, но окончательного решения, оставлять или нет, я пока не принял. Давайте расскажу об этом более подробно.

Новые смарт-часы

Несколько недель назад, продав купленные ранее Samsung Galaxy Watch 5, старый смартфон iPhone X и GoPro Hero 4, я купил себе Huawei Watch 4 Pro, представленные примерно полтора месяца назад. Хорошо, что я успешно продал модели, которые купил ранее, ведь новинка стоит недешево. Многие авторы обзоров писали, что это лучшие часы, которые есть на рынке, но полностью с ними согласиться я не могу. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Обзор Huawei Watch 4 Pro

Часы выпускаются в нескольких версиях. Если бы я покупал их зимой, то, скорее всего, выбрал бы кожаный ремешок, ведь я люблю сочетание технологичности и классики. Но сейчас на дворе довольно жаркое лето, и титановая версия оказалась для меня более предпочтительной. Как минимум из-за того, что за ними проще ухаживать, когда рука потеет.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Сразу скажу, что часы большие! Они имеют 48 мм размер, что в сочетании с металлическим корпусом делает их вес очень значительным. Я люблю большие часы и для меня это не проблема, но если вы имеете иное мнение, лучше перед покупкой зайдите в магазин, примерьте или просто посмотрите на эти часы вживую.

Умные часы, похожие на обычные

Когда я достал часы из коробки, сразу бросился в глаза стильный ремешок, который имеет более законченный дизайн, чем у предыдущих часов Huawei, среди которых модели Ultimate или 3 Pro. Наличие сапфирового стекла сверху не ново, но оно сферическое, что выделяет устройство. С одной стороны, это не очень практично, ведь оно может поцарапаться, но не забываем, что оно очень прочное. А еще это часы для ежедневного ношения, а не для экстремальных условий. Значит страдать они будут не так сильно. У меня за три недели активного ношения стекло сохранило свой первозданный внешний вид.

Экран имеет диагональ 1,5 дюйма и сделан по технологии LTPO AMOLED. Мы уже видели это в Huawei Watch Ultimate. Однако новый дизайн куполообразного стекла и ненавязчивая рамка делают часы намного более приятными для восприятия. Разрешение составляет 466×466 пикселей, а плотность — 310 точек на дюйм.

Поскольку стекло имеет куполообразную форму, оно немного увеличивает площадь поверхности, что также немного упрощает навигацию по меню. Также есть вращающаяся кнопка, выполненная в виде заводной головки для быстрой навигации по меню. Это самое лучшее решение, которые применено в единицах часов от Apple и Huawei. Оно позволяет листать интерфейс, не перекрывая его пальцами и не оставляя на нем отпечатков. А еще так можно пользоваться часами, например, в перчатках.

С правой стороны также есть вторая программируемая кнопка, и она сделана из токопроводящего материала для функций, связанных со здоровьем.

Как установить YouTube, WhatsApp и Google на Huawei в два клика.

Часы с титановым ремешком

Титановый ремешок — единственный в семействе Watch 4 с раскладывающейся застежкой. Кожаный ремешок застегивается при помощи классического язычка. Так как регулировки браслета нет, изменить его размер можно только путем вставки или удаления звеньев. Мне пришлось их доставлять, а сделал я это сам буквально за 2-3 минуты. Надо только поддеть фиксаторы чем-то вроде скрепки и скорректировать количество звеньев.

В обычной версии часов доступен только фторэластомеровый ремешок с классическим замком с отверстиями. В версии Pro можно выбрать как раз между кожаным ремешком или титановым браслетом.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Huawei на Harmony OS

Huawei из коробки устанавливает на Watch 4 собственную операционную систему Harmony OS 3.0. Есть несколько новых функций, которые делают этот гаджет действительно интересными часами. Циферблаты могут отображать больше деталей, есть более 100 виджетов и даже предусмотрена базовая многозадачность.

Количество виджетов немного вводит в заблуждение, потому что на самом деле вы ограничены количеством карточек, появляющихся при свайпах влево-вправо. У вас может быть до семи различных «универсальных карт», которые можно настроить с помощью различных комбинаций визуализируемых данных. Но если мы добавим сторонние приложения из AppGallery, количество виджетов может начать расти.

Huawei всегда ставила здоровье на первое место в своей экосистеме. Приложение предоставляет подробную информацию о графике сна, температуре кожи, уровне кислорода в крови, частоте сердечных сокращений, ЭКГ и жесткости артерий. Все это всегда звучало очень привлекательно, но было доступно только в приложении для смартфона. К счастью, с Watch 4 Pro и его виджетами все данные можно собрать в одном месте… Ладно, не все, но многие.

Все измерения можно производить в автоматическом режиме или вручную через специальное приложение. Я рекомендую выбрать именно второй вариант. Возможность реализована очень удобно, а заодно вы сэкономите заряд аккумулятора. К этому мы еще вернемся ниже.

Часы предлагают все передовые функции связи, среди которых есть Wi-Fi, GPS, Bluetooth и даже заявлена поддержка eSIM. Естественно, есть ограничения, вызванные подключаемыми устройствами, условиями эксплуатации или операторами связи, но в этом нет ничего нового.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Недостатки часов Хуавей

У часов Huawei есть особенность, когда некоторые уведомления появляются с запозданием. Бывали случаи, когда уведомления приходили повторно, когда уже были прочитаны на телефоне. Такая особенность несколько раз проявлялась при подключении для iPhone. Со смартфонами Huawei картина была намного лучше, но разовые случаи подобного бага все же бывали.

Часы, которые не надо часто заряжать

Huawei давно перестала раскрывать емкость батареи своих носимых устройств. В целом это логично, ведь с той же емкости, что и конкурентов, ее инженеры ”снимают” существенно более долгое время работы. Поэтому компания называет именно его. Естественно, это усредненные данные, полученные в лаборатории, но они довольно близки к истине.

Стандартное время работы Huawei Watch 4 Pro составляет до 4,5 дней в обычном режиме. Есть режим «Ультра», обеспечивающий до 12 дней при стандартном использовании и до 21 дня при определенных условиях. Обычная версия, кстати, работает меньше ровно в полтора раза в каждом режиме. Но и аккумулятор, по слухам, в них тоже в полтора раза меньше.

Разные циферблаты могут разряжать батарею по-разному. Но какие бы я не выбирал, обычно я всегда получал больше 4 дней работы. Это отличный результат на фоне Apple Watch и Samsung Galaxy Watch любых поколений, но он уступает некоторым другим моделям часов Huawei, которые не обладают такими широкими возможностями, но работают намного дольше.

В режиме сверхдлительного времени автономной работы, которым я пользовался несколько дней, по моим расчетам я бы получил около 17-18 дней. Но в этом режиме часы отключают мобильные данные, Wi-Fi и все функции, связанные с Интернетом. Они превращаются просто в электронные часы, не используя все свои возможности.

Подводя итоги, я могу сказать, что новые часы получились довольно дорогими, но цена на них постепенно падает. Актуальную цену можно проверить на Яндекс Маркете по этой ссылке. Я не могу сказать, стоят ли они своих денег, но эта модель, как и Watch Ultimate, выглядит премиально. Это проявляется не только во внешнем виде. Материалы корпуса, функциональность, время работы, качество экрана и многое другое оправдывают высокий ценник.

Как перенести пароли с iPhone на Huawei и включить синхронизацию в Google Chrome.

Стоит ли покупать умные часы Huawei Watch 4 Pro

Стоит ли покупать эти часы, если у вас уже есть другие модели Huawei? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Но если у вас Watch 3, Watch GT 3 или Watch Ultimate, я бы не советовал этого делать. Если вы пользуетесь более старыми моделями или просто заинтересовались новинкой, они могут вам понравиться. Главное, не покупайте их вслепую. Сначала посмотрите, как они выглядят и какой у них размер. Но, увидев их своими глазами, вы с большое долей вероятности захотите купить их еще больше. Со мной было именно так и пока я не пожалел.

Если вам нужны надежные, прочные смарт-часы, которые делают все, предлагают длительное время автономной работы и имеют отличный внешний вид в сочетании с устойчивостью к царапинам, Watch 4 Pro вам подойдут. По крайней мере я планирую пользоваться ими и дальше и на время приостановлю поиски умных часов для себя. Galaxy Watch 6 меня не заинтересовали, но впереди много новинок от других брендов, и кто знает, что меня среди них заинтересует.

Узнать цену Huawei Watch 4 Pro на Яндекс Маркете