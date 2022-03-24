ТОП 10 аксессуаров и гаджетов от Baseus

На AliExpress постепенно становится все больше брендов, которые дорожат своим именем. Раньше что-то подобное встречалось редко, и производители просто старались сегодня продать, завтра получить деньги, а послезавтра забыть об этом, выйдя с новым товаром такого же сомнительного качества. Сейчас есть JJC, UGreen и другие бренды, которые дорожат своим именем. К ним относится и Baseus, аксессуары которого часто стоят чуть дороже безымянных конкурентов, но существенно превосходят их по качеству. Именно ему мы посвятили сегодняшнюю подборку и собрали то, что покупается десятками тысяч людей, оставляющих в основном только хорошие отзывы.
Содержание
- 1 Автоматический держатель для телефона в машину
- 2 Кабель для зарядки с дисплеем
- 3 Универсальный переходник для компьютера
- 4 Кабель для зарядки
- 5 Зарядка для телефона
- 6 Bluetooth-адаптер для любого компьютера
- 7 Беспроводной автомобильный пылесос
- 8 Кабель HDMI 8K
- 9 Разветвитель HDMI
- 10 Пусковое устройство для автомобиля
Автоматический держатель для телефона в машину
Главной особенностью такого держателя является его автоматическая составляющая. Вам достаточно поднести телефон к нему, и облокотить на нижнюю часть. После этого он немного просядет и боковые держатели сомкнутся. Чтобы снять телефон надо будет просто поднять его.
Есть версии для крепления не решетку системы вентиляции и в отсек для CD-диска. Нижняя часть сделана с вырезом под провод питания, чтобы можно было заряжать телефон в дороге.
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Кабель для зарядки с дисплеем
По сути, это просто кабель для зарядки телефона или ноутбука (очередной). Но есть в нем одна изюминка — экран для отображения мощности зарядки. Он покажет показатели на каждый конкретный момент. Так вы сможете понять, что зарядка пошла, и как именно. Да и это просто красиво.
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Кабель бывает разного цвета, разной длины и с двумя типами разъемов — USB на USB Type-C и USB Type-C на USB Type-C. Его заказали много раз и отзывы почти сплошь положительные. Жалобы связаны только с потерянным на почте товаром, но от этого не застрахован никто. Впрочем, это случается крайне редко и в этом случае вам вернут деньги.
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Универсальный переходник для компьютера
Многие современные компьютеры почти полностью отказались от разъемов, заменив их на один-два USB Type-C. Это удобно, но непрактично. Переходники решают проблему.
Этот позволит подключить USB, Ethernet, HDMI, карты памяти и даже зарядку с мощностью до 100 Вт. Так можно сделать компьютер более функциональным, подключить к нему аксессуары, или вывести изображение на большой экран. Есть несколько версий, за разную цену.
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Кабель для зарядки
Еще один USB Type-C? Да! Но он имеет усиленные коннекторы, для защиты от перегиба, провод в тканевой оплетке и поддерживает зарядку с мощностью до 100 Вт. Значит, его можно использовать даже для ноутбука.
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На выбор есть пять цветов и три варианта длины. Некоторые их них есть на складах в России, а значит доставка будет максимально быстрой.
Зарядка для телефона
Когда разобрались с кабелем, надо выбрать адаптер питания. Удобнее всего, когда в нем больше одного разъема. Так можно одновременно заряжать, например, телефон и наушники. А если разъемы разные, то и просто иметь выбор для разных кабелей.
Этот адаптер выдает 20 Вт в сумме на оба порта и даже имеет какой-то теплоотводящий слой, чтобы меньше греться. Действительно удобный и универсальный гаджет с хорошими отзывами.
Bluetooth-адаптер для любого компьютера
Если в вашем компьютере нет Bluetooth, решение все равно есть — его можно просто подключить. Тут пригодится гаджет, размеры которого меньше флешки, а возможности просто огромны.
Он позволит компьютеру передавать и получать данные по протоколу Bluetooth 5.1. Например, можно будет подключать беспроводные манипуляторы (клавиатуры, мыши, джойстики), беспроводные колонки, или просто передавать данные.
Беспроводной автомобильный пылесос
Везде должно быть чисто. В машине тоже. Даже если вы не относитесь к любителям похрустеть круасаном в пробке, на сиденьях все равно будет появляться грязь, пыль и прочий тополиный пух.
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Этот пылесос имеет силу всасывания до 15 000 Па, скорость вращения мотора до 80 000 оборотов в минуту, и громкость ниже 75 дБ. При этом, от одного заряда он работает до 50 минут в обычном режиме и до 17 минут в режиме максимального всасывания. Этого хватит не на одну уборку в салоне.
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Кабель HDMI 8K
Как в мире смартфонов недавно появился разъем USB Type-C, сделавший все подключения универсальными, так в мире видеотехники уже давно есть HDMI, выполняющий примерно ту же роль.
Этот позволит передать картинку в высоком качестве на расстояние до 5 метров (есть еще версии на 1, 2 и 3 метра). Есть обычная версия для сигнала до 4K. Но предлагается и версия для передачи 8K сигнала с поддержкой HDMI 2.1.
Разветвитель HDMI
Иногда надо подключить к одному источнику два экрана. Например, если с компьютера требуется выводить сигнал то на монитор, то на телевизор. Для этого и пригодится такой двухканальный разветвитесь. Но это не все его возможности.
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Кроме переключения сигнала с одного экрана на другой нажатием одной кнопки, прибор может работать и в обратную сторону. Можно подключить в него два источника, а на выходе иметь один экран. Например, так можно подключить к телевизору ТВ-приставку и игровую консоль. Иногда в телевизорах не хватает HDMI-разъемов для подключения всего и такой способ решит эту проблему. Естественно, с поддержкой 4K.
Пусковое устройство для автомобиля
Если сел аккумулятор, машину можно завести только ”с толкача” и то не всегда. Чтобы не связываться с этим, лучше иметь пусковое устройство. Тем более это имеет большой набор дополнительных функций.
Для основной задачи его надо просто подключить к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Дальше останется только завести машину. Из прочих возможностей можно отметить фонарик и встроенный Power Bank для зарядки гаджетов. Емкость батареи 20 000 мАч. Для запуска автомобиля этого хватит на 60 раз.