О какой компании вы вспоминаете, когда речь заходит о различных не программных продуктах? Ну уж точно не Google. Большинство даже не знает, что у американского гиганта и монополиста на рынке поисковых систем существует немало различных устройств, которые могут заинтересовать не только фанатов, но и обычных обывателей. В данном материале мы рассмотрим самые популярные продукты Google, здесь вы встретите и умные колонки, и хабы с экраном, и Wi-Fi роутеры со встроенным помощником и колонкой с подсветкой — продуктов у американского гиганта немало, скажем прямо.

Google Pixel 4 — лучший смартфон на чистом Android

Google представила аппарат в октябре прошлого года. Он получился довольно интересным, предлагает потребителям флагманское железо и технологию Motion Sense, с помощью которой можно управлять устройством жестами. Проблема заключается в низких продажах, если верить коллегам из profile.ru. Устройство не оправдало ожиданий руководства компании, между тем отмечаются неплохие продажи бюджетного Pixel 3a. Впрочем, о нём мы и поговорим прямо сейчас.

Google Pixel 3a — лучший бюджетный телефон на чистом Android

Кто бы мог подумать, что Google сможет выпустить бюджетный телефон. Компания ранее ориентировалась лишь на рынок флагманов, поэтому такой шаг в 2019 году стал абсолютным открытием. Телефон был представлен в мае на конференции Google I/O 2019 (в этом году её отменили из-за коронавируса). Его основным плюсом стала камера, по качеству не уступающая камере Pixel 3, к тому же стоил он всего 400 долларов, что сделало 3a, вероятно, самым успешным продуктом компании за последнее время. Ранее CEO Google Сундар Пичаи заявил о двукратном увеличении продаж телефонов Pixel во втором квартале 2019 года. И несомненно, помог им в этом бюджетный 3a.

В настоящее время смартфон можно приобрести на eBay примерно за 15-20 тысяч рублей. Учитывая его фотовозможности, интересный дизайн и качественный AMOLED-дисплей, он может стать идеальным вариантом для тех, кто часто что-то публикует в Instagram.

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Google Nest Hub Max — это планшет?

Когда я только увидел сие чудо, подумал «А зачем оно нужно?». И до сих пор эта мысль меня не покидает. Google Nest Hub Max — умный дисплей со встроенными динамиками. Простыми словами, Яндекс.Станция, но с 10-дюймовым дисплеем, который может отображать различную полезную информацию. На передней панели расположена камера, она может выполнять роль камеры слежения для большей безопасности дома. Кроме того, Nest Hub Max может выступать в качестве фоторамки и с помощью него можно легко управлять всей умной техникой в доме, а также совершать звонки через Google Duo, например. Это, к моему удивлению, функциональный и удобный аппарат, который станет интересным дополнением к вашему дому. На Amazon хаб можно купить за 300 долларов.

Google Nest Learning Thermostat — самый умный термостат для вашего дома

Это умный термостат для дома. Первое время вы будете вручную регулировать нужную вам температуру, однако спустя какое-то время он распознает ваши предпочтения и начнет автоматически адаптировать температуру, простыми словами, он постоянно обучается на основе ваших действий. Благодаря умному дому Google он может получать информацию с камеры наблюдения о том, что вы выехали из дома. В этот момент термостат автоматически отключится, что позволит экономить немало средств на электричестве.

Им можно управлять с помощью приложения на смартфоне, через сайт, имеется даже виджет для MacOS. Кроме того, так как термостат подключен к Интернету, он анализирует погоду на улице и в зависимости от этого в реальном времени корректирует температуру в доме. Это, вероятно, самое лучшее решение для тех, чьи дома оснащены системой кондиционирования.

Планшет Google Pixel Slate на Chrome OS

Chrome OS — это операционная система от Google, которая пришла на замену Android на рынке планшетов. Система поддерживает Android-приложения, и не исключено, что в будущем можно будет устанавливать на неё Linux-пакеты. Pixel Slate — это отличная альтернатива планшету iPad Pro. Он мощный (доступна даже версия на процессоре Intel Core i7).

Любителям чего-то попроще Google предлагает версию на Intel Core m3, что тоже неплохо. Многие жалуются на слишком медленную работу операционной системы и не очень плавные анимации. Возможно, компания исправит ситуацию с обновлениями. Стоит понимать , что Chrome OS пока не идеальна.

Google Chromecast Ultra — 4K-стриминг на TV

Многие наверняка слышали о Chromecast — это небольшое устройство, по размеру напоминающее флешку, его можно подключить к TV и управлять им через смартфон, передавая различный контент. Ultra-версия отличается поддержкой 4K-стриминга. Кроме того, Chromecast Ultra поддерживает игровой стриминговый сервис Google Stadia, HDR10, Dolby Vision, а также улучшенную производительность в сравнении с обычным Chromecast.

Google Nest Mini — аналог Яндекс.Станции за меньшую сумму

Это маленькая умная колонка за 49 долларов на Amazon. Она позволит с помощью Ассистента Google управлять умной техникой в доме голосом и узнавать другую полезную информацию из Интернета. В России существует аналог под названием Яндекс.Станция Мини за 4490 рублей. На мой взгляд, решение от Яндекс кажется неоправданно дорогим. Почему бы не продавать колонку за 3490 рублей, что соответствовало бы стоимости Nest Mini?

Google Nest Cam IQ Outdoor — когда безопаность на первом месте

Это отличная камера слежения для вашего дома. Она способна реагировать на любой шум и движение в кадре. Если камера заметит что-либо подозрительное, она автоматически отправит уведомление на смартфон и электронное письмо с изображением с камеры.

Nest Cam IQ Outdoor способна снимать видео при FHD-качестве и с углом обзора в 130 градусов даже в плохую погоду, так как защищена по стандарту IP66. На Amazon её можно приобрести за 399 долларов, что не так уж и много за такой полезный гаджет.

Google Pixelbook Go — дешевый ноутбук для работы и учебы

Это самый свежий Pixelbook от Google. Он имеет привлекательную внешность, неплохое железо и довольно низкую стоимость. Аппарат в США можно приобрести за смешные 649 долларов в версии с процессором Intel Core m3. Доступны модификации на Core i7 с 16 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти за 1399 долларов.

Неплохой бюджетный ноутбук для учебы и работы на Chrome OS.

Google Nest Wi-Fi — красивый усилитель Wi-Fi сигнала

Вы наверняка часто сталкивались с ситуацией, когда в какой-либо комнате дома плохой Wi-Fi, так вот, Nest Wi-Fi исправит эту проблему навсегда. Это роутер и одновременно усилитель сигнала Wi-Fi с красивым дизайном для вашего дома стоимостью в 149 долларов. Но это еще не всё. В роутер Nest Wi-Fi встроена колонка с подсветкой и Ассистентом Google. Это, вероятно, самый красивый роутер, который я когда-либо видел. Комплект из двух устройств оценен в 270 долларов. Дорого, но оно того стоит.

Стоит сделать ряд выводов на тему продуктов Google. Мне очевидно, что компания движется в сторону умного дома, и это очень правильно и перспективно. Не стоит ограничиваться лишь смартфонами, ноутбуками и компьютерами, ведь будущее именно за умными городами. К тому же уже сейчас вы можете сделать свой дом современным с помощью продуктов американского гиганта.

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По материалам androidauthority