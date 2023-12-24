Тут все что должно быть в новых смарт-часах Самсунг, чтобы их захотелось купить

Samsung Galaxy Watch 6 — одни из лучших смарт-часов, которые вы можете купить, хотя они и не являются принципиальным улучшением по сравнению с предшественником. Хотя до выхода новых часов еще более полугода, у нас уже есть немного слухов и много желаний. Есть даже требования, которые компания обязательно должна выполнить не просто как какие-то безосновательных хотелки, а как то, что должно обеспечить продажи. Мы собрали все это в одном месте и хотим поделиться с вами. Заодно, может быть кто-то из Sasmung это прочитает и поторопит внедрение нововведений. Последнее маловероятно, но является причиной не поговорить об эти часах.

В моем списке желаний относительно Samsung Galaxy Watch 7 не так много вещей, поэтому давайте будем переходить к ним по порядку.

Смарт-часы, которые не надо часто заряжать

Galaxy Watch 6 обеспечивают около 30 часов автономной работы при активном использовании датчиков и остальных функций часов, что позволяет использовать их в течение полутора дней без подзарядки. Если отключить большинство датчиков здоровья и некоторые другие функции, можно продлить время автономной работы до 2-3 дней, но тогда какой смысл в таких навороченных часах. В этом случае лучше сразу купить Huawei Watch 4 Pro и пользоваться ими не меньше недели.

Что еще хуже, так это то, что время автономной работы Samsung Watch 6 даже меньше, чем у предшественника. Я очень хочу, чтобы Samsung сменила направление. Если компания сможет повысить эффективность процессора, это даже не потребует значительного увеличения размера или веса. В итоге, Galaxy Watch будут выгодно отличаться от конкурентов, обеспечивая стабильное время автономной работы не менее 40-50 часов для среднего пользователя без необходимости отключать нужные функции.

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Самые точные смарт-часы

Samsung Galaxy Watch 6 — хорошие смарт-часы, но их функции для здоровья и фитнеса можно было бы немного доработать. В частности, я говорю о точности датчиков. Данные о частоте сердечных сокращений на Watch 6 крайне непоследовательны. То же самое касается точности GPS при беге и других видах активности. Хотя во многих районах он может быть достаточно точным, иногда результаты оказываются крайне неожиданными.

Samsung необходимо сосредоточиться на повышении точности датчиков. Это могло бы привлечь поклонников, которые заинтересованы в часах Samsung, но считают, что их функции здоровья не достаточно по сравнению с часами Garmin, Fitbit или Apple Watch.

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Память в умных часах

Samsung пора выпустить вариант с 32 ГБ памяти или просто увеличить объем памяти во всех моделях. Samsung Galaxy Watch 6 отстают от конкурентов по объему памяти для приложений, музыки, циферблатов и других файлов. Во всех моделях есть только 16 ГБ, и так продолжается уже несколько поколений. Для сравнения, Pixel Watch 2 и Apple Watch Series 9 предлагают 32 ГБ памяти.

Использование часов Samsung с другими телефонами

Samsung отдает предпочтение своим телефонам Galaxy перед другими устройствами на базе Android, что не удивительно, но это надо менять. Часы Galaxy Watch — одни из лучших, если не самые лучшие часы на Android для обычных пользователей, поэтому Samsung не должна ограничивать их функциональность. В этом случае она может серьезно повысить продажи. Apple может позволить себе такой подход, но Samsung делать так не должна.

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Есть три основные функции, которые доступны только владельцам телефонов Samsung: считывание ЭКГ по требованию, определение артериального давления и уведомления о нерегулярном сердечном ритме. Для использования этих дополнительных функций необходимо приложение Samsung Health Monitor, которое недоступно за пределами Galaxy Store на телефонах и планшетах Samsung.

Когда выйдут Samsung Galaxy Watch 7

Чтобы с большой долей вероятности сказать когда выйдут новый часы, достаточно посмотреть на график выхода предыдущих моделей.

Samsung Galaxy Watch 6 — 11 августа 2023 года

Samsung Galaxy Watch 5 — 26 августа 2022 года

Samsung Galaxy Watch 4 — 27 августа 2021 года

Тут все сразу становится понятно — ждем август 2024 года. Вдобавок к ожиданию появились убедительные доказательства того, что Watch 7 находятся в разработке. Октябрьский слух показал, что Watch 7 будут оснащены новым 3-нм чипсетом, что станет улучшением по сравнению с 5-нм Exynos W930, используемым в текущей модели. Конечно, это не совсем достоверный и ранний слух, поэтому слепо верить в него не стоит.

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Если часы нужны вам сейчас, Samsung Galaxy Watch 6 и 6 Classic доступны уже сейчас. Они предлагают хороший набор функций и гарантируют выход обновлений в течение долгого времени. Несмотря на небольшие проблемы с точностью сенсора, в целом они являются отличными смарт-часами.

Кроме них можно присмотреться к Google Pixel Watch 2 или Garmin Venu 3. Можно присмотреться и к Apple Watch, но только в том случае, если к вас iPhone. С другими телефонами они не работают.