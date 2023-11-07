Умные часы могут быть лучше, но это запрещено законом. Рассказываем на примере Apple и Samsung

Поговаривают, что Apple может добавить в часы Apple Watch Series 10 «революционные» функции мониторинга артериального давления и определения апноэ во сне. На самом деле Samsung уже использует аналогичную и, возможно, более надежную технологию в своих часах Galaxy Watch. Однако, в отличие от многих «новых» функций Apple, которые первыми появились в Android, Samsung оставила дверь открытой для Apple, не распространив свою технологию мониторинга артериального давления по всему миру. Осталось только разобраться, что это такое, почему это хорошо и что это даст простым пользователям.

Могут ли умные часы измерять давление

Согласно сообщению Bloomberg , следующие часы Apple Watch будут «сообщать пользователю о тенденции к повышению артериального давления и предлагать ему дневник, в котором он сможет записывать, что происходило в момент повышения давления». После этого пользователю будет предложено измерить артериальное давление с помощью медицинского прибора или записаться на прием к врачу.

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В отчете Марка Гурмана говорится о том, что компания Apple разрабатывает более точную систему, позволяющую получать точные диастолические показатели, но до ее появления «еще далеко”. В то же время при мониторинге артериального давления Samsung предлагает трижды измерить давление с помощью традиционной манжеты, одновременно снимая показания на Galaxy Watch 6, а затем ввести результаты, соответствующие медицинским стандартам, в приложение Health Monitor.

В этот момент, теоретически, часы знают достаточно, чтобы интерпретировать свои показания так же, как это делает медицинский аппарат, и предоставить правильные данные об артериальном давлении, когда у вас нет под рукой аппарата. При этом часы действительно дают оценку артериального давления, а не только общую тенденцию. В этом смысле устройство может быть более полезным, чем то, что собирается сделать Apple. Оно будет показывать данные, которым действительно можно верить. Правда, показатели все равно будут отличаться от реальных, и это может стать проблемой.

Измерение давления в Samsung Galaxy Watch

Компания Samsung предлагает функцию измерения артериального давления еще со времен выпуска Galaxy Watch Active 2 и Watch 3. Функция работает не во всех странах из-за того, что во многих из них есть серьезные законодательные ограничения на подобные измерения. Все упирается в то, что любой гаджет, который в рекламе показывает возможности медицинской техники, должен быть сертифицирован, а это довольно сложная процедура. Пройти ее очень сложно и именно это сдерживает распространение функции. Но на самом деле это даже хорошо, ведь купить прибор, который что-то измеряет, но не дает гарантии точности показаний, — сомнительное преимущество.

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У компании Samsung, второго по величине бренда носимых устройств в мире, было несколько поколений часов, чтобы усовершенствовать эту технологию и сделать ее достаточно точной для получения сертификатов, но она этого не сделала. Сложно сказать, изменится ли ситуация с Galaxy Watch 7 в этой области или Samsung не сможет сделать часы более точными с помощью текущей технологии, но возможность такая есть.

Обнаружение остановок дыхания во сне

Аналогичным образом в октябре этого года компания Samsung объявила о получении разрешения Министерства продовольствия и безопасности лекарств Южной Кореи на обнаружение апноэ во сне, которое «в начале следующего года» будет распространено на часы Galaxy Watch в Южной Корее. Однако в пресс-релизе не сообщается о сроках внедрения в других регионах.

Логично, что если Samsung не может выпустить эти обновления в других странах, то это означает, что Apple либо намерена получить полноценное разрешение в разных регионах, либо сделает мониторинг артериального давления и/или обнаружение апноэ во сне доступными независимо от этого. Просто часы будут сопровождаться оговоркой, что они не являются медицински точными.

В любом случае Apple может с уверенностью сказать, что Apple Watch — это первое устройство для мониторинга повышенного кровяного давления и апноэ во сне в мире, если Samsung не сделает этого раньше. Ведь новинка от южнокорейской компании увидит свет раньше.

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Могут ли умные часы спасти жизнь

Это естественный ход развития компании Apple, которая рассматривает свои устройства, как технологию спасения жизни с их функциями SOS, обнаружения дорожно-транспортных происшествий, обнаружения синдрома мерцательной аритмии и так далее. Выявление гипертонии и апноэ во сне вполне вписывается в эту маркетинговую стратегию.

В заключение сообщается, что компания Apple якобы планирует в будущем добавить в часы Apple «неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови», но до готовности этой технологии пройдет «как минимум несколько лет». Сама компания Samsung в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом разработала «неинвазивную» систему диагностики диабета еще в 2020 г., но до сих пор не добавила эту функцию в существующие часы Galaxy Watch. Остается дождаться релиза и понять, опередит ли Samsung Apple в этом вопросе или ей тоже потребуется время.

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Помимо прочего, часы Galaxy Watch обычно возглавляют списки лучших Android-часов благодаря наличию в них надежных датчиков здоровья. Но теперь, когда часы Apple и Pixel Watch 2 предлагают аналогичные данные о состоянии здоровья, единственными «эксклюзивными» фишками Samsung стали датчики артериального давления и состава тела. Теперь, когда Apple, как утверждается, делает все возможное, чтобы догнать или перегнать Samsung, Samsung предстоит многое доказать с помощью Galaxy Watch 7. От этого их выход летом следующего года становится достойным того, чтобы с нетерпением ждать его уже сейчас.