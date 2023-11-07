Умные часы могут быть лучше, но это запрещено законом. Рассказываем на примере Apple и Samsung

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Артем Сутягин

Поговаривают, что Apple может добавить в часы Apple Watch Series 10 «революционные» функции мониторинга артериального давления и определения апноэ во сне. На самом деле Samsung уже использует аналогичную и, возможно, более надежную технологию в своих часах Galaxy Watch. Однако, в отличие от многих «новых» функций Apple, которые первыми появились в Android, Samsung оставила дверь открытой для Apple, не распространив свою технологию мониторинга артериального давления по всему миру. Осталось только разобраться, что это такое, почему это хорошо и что это даст простым пользователям.

Умные часы могут быть лучше, но это запрещено законом. Рассказываем на примере Apple и Samsung. Умные часы сильно развились в последнее время, но могут развиться еще больше. Источник: РИА Новости. Фото.

Умные часы сильно развились в последнее время, но могут развиться еще больше. Источник: РИА Новости

Могут ли умные часы измерять давление

Согласно сообщению Bloomberg , следующие часы Apple Watch будут «сообщать пользователю о тенденции к повышению артериального давления и предлагать ему дневник, в котором он сможет записывать, что происходило в момент повышения давления». После этого пользователю будет предложено измерить артериальное давление с помощью медицинского прибора или записаться на прием к врачу.

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В отчете Марка Гурмана говорится о том, что компания Apple разрабатывает более точную систему, позволяющую получать точные диастолические показатели, но до ее появления «еще далеко”. В то же время при мониторинге артериального давления Samsung предлагает трижды измерить давление с помощью традиционной манжеты, одновременно снимая показания на Galaxy Watch 6, а затем ввести результаты, соответствующие медицинским стандартам, в приложение Health Monitor.

В этот момент, теоретически, часы знают достаточно, чтобы интерпретировать свои показания так же, как это делает медицинский аппарат, и предоставить правильные данные об артериальном давлении, когда у вас нет под рукой аппарата. При этом часы действительно дают оценку артериального давления, а не только общую тенденцию. В этом смысле устройство может быть более полезным, чем то, что собирается сделать Apple. Оно будет показывать данные, которым действительно можно верить. Правда, показатели все равно будут отличаться от реальных, и это может стать проблемой.

Могут ли умные часы измерять давление. Многие думают, что умные часы это только про время и уведомления, но они могут собирать много показателей здоровья. Источник: Гаджет Уфа. Фото.

Многие думают, что умные часы это только про время и уведомления, но они могут собирать много показателей здоровья. Источник: Гаджет Уфа

Измерение давления в Samsung Galaxy Watch

Компания Samsung предлагает функцию измерения артериального давления еще со времен выпуска Galaxy Watch Active 2 и Watch 3. Функция работает не во всех странах из-за того, что во многих из них есть серьезные законодательные ограничения на подобные измерения. Все упирается в то, что любой гаджет, который в рекламе показывает возможности медицинской техники, должен быть сертифицирован, а это довольно сложная процедура. Пройти ее очень сложно и именно это сдерживает распространение функции. Но на самом деле это даже хорошо, ведь купить прибор, который что-то измеряет, но не дает гарантии точности показаний, — сомнительное преимущество.

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У компании Samsung, второго по величине бренда носимых устройств в мире, было несколько поколений часов, чтобы усовершенствовать эту технологию и сделать ее достаточно точной для получения сертификатов, но она этого не сделала. Сложно сказать, изменится ли ситуация с Galaxy Watch 7 в этой области или Samsung не сможет сделать часы более точными с помощью текущей технологии, но возможность такая есть.

Обнаружение остановок дыхания во сне

Аналогичным образом в октябре этого года компания Samsung объявила о получении разрешения Министерства продовольствия и безопасности лекарств Южной Кореи на обнаружение апноэ во сне, которое «в начале следующего года» будет распространено на часы Galaxy Watch в Южной Корее. Однако в пресс-релизе не сообщается о сроках внедрения в других регионах.

Логично, что если Samsung не может выпустить эти обновления в других странах, то это означает, что Apple либо намерена получить полноценное разрешение в разных регионах, либо сделает мониторинг артериального давления и/или обнаружение апноэ во сне доступными независимо от этого. Просто часы будут сопровождаться оговоркой, что они не являются медицински точными.

Обнаружение остановок дыхания во сне. Выбор умных часов намного шире, чем Apple и Samsung. Источник:. Фото.

Выбор умных часов намного шире, чем Apple и Samsung. Источник:

В любом случае Apple может с уверенностью сказать, что Apple Watch — это первое устройство для мониторинга повышенного кровяного давления и апноэ во сне в мире, если Samsung не сделает этого раньше. Ведь новинка от южнокорейской компании увидит свет раньше.

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Могут ли умные часы спасти жизнь

Это естественный ход развития компании Apple, которая рассматривает свои устройства, как технологию спасения жизни с их функциями SOS, обнаружения дорожно-транспортных происшествий, обнаружения синдрома мерцательной аритмии и так далее. Выявление гипертонии и апноэ во сне вполне вписывается в эту маркетинговую стратегию.

В заключение сообщается, что компания Apple якобы планирует в будущем добавить в часы Apple «неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови», но до готовности этой технологии пройдет «как минимум несколько лет». Сама компания Samsung в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом разработала «неинвазивную» систему диагностики диабета еще в 2020 г., но до сих пор не добавила эту функцию в существующие часы Galaxy Watch. Остается дождаться релиза и понять, опередит ли Samsung Apple в этом вопросе или ей тоже потребуется время.

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Помимо прочего, часы Galaxy Watch обычно возглавляют списки лучших Android-часов благодаря наличию в них надежных датчиков здоровья. Но теперь, когда часы Apple и Pixel Watch 2 предлагают аналогичные данные о состоянии здоровья, единственными «эксклюзивными» фишками Samsung стали датчики артериального давления и состава тела. Теперь, когда Apple, как утверждается, делает все возможное, чтобы догнать или перегнать Samsung, Samsung предстоит многое доказать с помощью Galaxy Watch 7. От этого их выход летом следующего года становится достойным того, чтобы с нетерпением ждать его уже сейчас.

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