Умные устройства Xiaomi начали сливать на распродаже! Вот 7 самых крутых гаджетов с AliExpress

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Герман Вологжанин

18 марта стартовала самая масштабная распродажа на AliExpress с начала 2024 года. Сотни брендов стараются привлечь внимание аудитории к своим товарам, но мы решили обратиться к продукции исключительно популярной в России компании и выбрали несколько крутых гаджетов Xiaomi, которые могут пригодиться каждому: умная камера, смарт-часы, ТВ-приставка и многое другое ждет вас в этой подборке.

Умные устройства Xiaomi начали сливать на распродаже! Вот 7 самых крутых гаджетов с AliExpress. Отобрали для вас самые интересные гаджеты. Фото.

Отобрали для вас самые интересные гаджеты

Лучший фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro

Широкую известность Xiaomi за пределами рынка смартфонов принесли фитнес-браслеты Mi Band. И в 2024 году, уже в статусе одной из ведущих технологических компаний, она представила Xiaomi Smart Band 8 Pro. Это определенно лучший фитнес-браслет среди всех моделей, доступных на AliExpress.

Лучший фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro. Самый продвинутый фитнес-браслет Xiaomi. Фото.

Самый продвинутый фитнес-браслет Xiaomi

Цена: ~ 5 100 ₽

Купить Xiaomi Smart Band 8 Pro

Новый фитнес-браслет Xiaomi оснащен большим и ярким AMOLED-экраном, работает 14 дней от одного заряда и предлагает целый ряд интересных функций от круглосуточного измерения сатурации до отслеживания маршрута тренировки на карте при помощи GPS-модуля.

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Крутые смарт-часы Xiaomi Watch S3

Также недавно компания представила новые смарт-часыXiaomi Watch S3. Это модель с круглым циферблатом, чей корпус выполнен из алюминия, а на ее лицевой стороне помимо большого и яркого экрана располагается поворотный безель, необходимый в том числе для управления устройством.

Крутые смарт-часы Xiaomi Watch S3. Не только функциональные, но и стильные часы. Фото.

Не только функциональные, но и стильные часы

Цена: ~ 11 000 ₽

Купить Xiaomi Watch S3

В отличие от обычных фитнес-браслетов, умные часы Xiaomi способны принимать и совершать звонки посредством подключения к смартфону по Bluetooth. При этом от одного заряда модель работает аж 15 дней.

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Самый популярный фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8

Несмотря на всю крутость двух предыдущих носимых аксессуаров, самым популярным в 2024 году все равно является базовый Xiaomi Smart Band 8. Это хороший фитнес-браслет с небольшим, но ярким экраном, который способен отображать максимально плавные анимации, так как поддерживает частоту обновления 60 Гц.

Самый популярный фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8. Самый популярный фитнес-браслет Xiaomi. Фото.

Самый популярный фитнес-браслет Xiaomi

Цена: ~ 2 900 ₽

Купить Xiaomi Smart Band 8

Фитнес-браслет Xiaomi умеет определять уровень стресса, круглосуточно следить за содержанием SpO₂, а еще он поддерживает 150 тренировочных режимов и работает без подзарядки 16 дней.

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Новые смарт-часы Redmi Watch 4

В 2024 году новые смарт-часы также представил один из суббрендов Xiaomi. Redmi Watch 4 — отличная модель для тех, кому нравятся квадратные часы. По аналогии с более дорогими устройствами этот носимый аксессуар сделан из алюминия, имеет классный экран и поддерживает функцию Bluetooth-звонков.

Новые смарт-часы Redmi Watch 4. Функционально эти часы не уступают флагманским моделям. Фото.

Функционально эти часы не уступают флагманским моделям

Цена: ~ 6 800 ₽

Купить Redmi Watch 4

Не забыли разработчики и о функции определения местоположения, и о бесчисленном количестве тренировочных режимов. Словом, предусмотрели все самое нужное, но при этом сохранили адекватную стоимость, которая на радость нам опустилась еще ниже в честь распродажи на AliExpress.

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Недорогой фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Active

Но главным фаворитом с точки зрения цены является Xiaomi Smart Band 8 Active. Это самый дешевый фитнес-браслет компании среди актуальных моделей. В то же время носимый аксессуар начального уровня поддерживает почти все функции своих старших братьев.

Недорогой фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Active. Самый дешевый фитнес-браслет Xiaomi, полностью защищенный от воды. Фото.

Самый дешевый фитнес-браслет Xiaomi, полностью защищенный от воды

Цена: ~ 1 900 ₽

Купить Xiaomi Smart Band 8 Active

Xiaomi Smart Band 8 Active измеряет пульс, определяет уровень стресса и SpO₂, а также анализирует качества сна. Как и в случае со старшими моделями, на недорогом фитнес-браслете можно изменить циферблат и отправиться на тренировки, будучи полностью уверенным, что он точно зафиксирует количество гребков в бассейне или пройденных шагов в парке.

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Умная камера Xiaomi C200

Помимо носимых аксессуаров есть среди гаджетов Xiaomi даже умная камера. Она позволяет следить за происходящим в доме и за его пределами, вращаясь на 360°, а также записывая видео высокого разрешения в том числе ночью, благодаря инфракрасным датчикам.

Умная камера Xiaomi C200. Умная камера, которая всегда будет на страже вашего дома. Фото.

Умная камера, которая всегда будет на страже вашего дома

Цена: ~ 2 400 ₽

Купить камеру Xiaomi C200

Умную камеру Xiaomi можно подключить к Android через приложение Google Home и взаимодействовать с нею прямо в Центре управления, если в вашем распоряжении смартфон на HyperOS.

Что такое HyperOS, и чем она отличается от MIUI

Xiaomi Mi TV Box S — новая приставка со Смарт ТВ

Наконец, китайская компания к 2024 года успела выпустить уже второе поколение своей сверхпопулярной приставки Xiaomi Mi TV Box S. Она сделает из любого телевизора устройство с поддержкой Smart TV.

Xiaomi Mi TV Box S — новая приставка со Смарт ТВ. Гаджет, от которого умнеют все телевизоры. Фото.

Гаджет, от которого умнеют все телевизоры

Цена: ~ 4 500 ₽

Купить Xiaomi Mi TV Box S

Приставка со Смарт ТВ отлично справляется с воспроизведением видео в 4K и позволяет скачивать любые приложения через Google Play. Также для нее заявлена поддержка технологий улучшений картинки из звука от Dolby.

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