Вертикальный беспроводной пылесос Redroad V17 отдают за копейки. Заказывайте, пока все не разобрали

Представить себе современную квартиру без робота-пылесоса стало уже практически невозможно. Вот только доверить ему любую уборку не получится. Во-первых, в каждом доме есть труднодоступные места, куда робот просто не заедет. А во-вторых, чтобы получить нормальную мощность всасывания, необходимо как следует потратиться. Ведь далеко не каждый робот оснащается мощным движком. Именно поэтому стоит сразу задуматься о покупке хорошего вертикального беспроводного пылесоса.

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Как раз сейчас отличную модель от дочерней компании Xiaomi Redroad V17 отдают по очень хорошей цене, еще и с быстрой доставкой из России. Поэтому вам не придется непонятно, сколько ждать ваш заказ. В этом материале рассказываем, почему стоит купить Redroad V17 и не переплачивать за Dyson.

Мощный беспроводной пылесос

Самое главное в любом пылесосе, неважно, какой у него форм-фактор — это мощность всасывания. Ведь если он толком не будет тянуть, то и мусор с пола не соберешь. А какой тогда смысл от такого устройства. Если уж платить, то за качественную вещь. В этом плане в Redroad V17 все очень круто. Производитель оснастил его движком с мощностью всасывания до 26 500 Па в самом производительном режиме. Это флагманские цифры, благодаря которым можно навести порядок даже в самой большой квартире. Если вы не любите тратить много времени на уборку, то гарантированно оцените движок в пылесосе. Вместо того чтобы катать пылесос по одному месту туда-обратно, вам будет достаточно всего одного раза.

Но что бы вы сказали про мощный пылесос, если бы он разряжался через пять минут после запуска? Скорее всего, вы бы пошли сдавать его обратно в магазин. Но эта история точно не про Redroad V17. Производитель установил в него аккумулятор на 4000 мАч. Благодаря такой батарее вы сможете получить до 60 минут непрерывной работы. Этого будет более чем достаточно, чтобы навести порядок даже в самой большое квартире. Если вам кажется, что этого времени мало, то просто задумайтесь о том, что вы никогда не пылесосите без остановок. То одно надо поднять с пола, то другое. Поэтому время работы — это реально сильная сторона Redroad V17.

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Знаете, какой минус есть у большинства вертикальных беспроводных пылесосов? Это маленький контейнер для сбора мусора. Но это не относится к Redroad V17. Производитель сразу подумал о вашем удобстве и установил в него контейнер на 600 мл. Благодаря такому объему вам не придется постоянно бегать к мусорному ведру. Ну а если загрязнения будут серьезными, то достаточно будет однократно опорожнить контейнер за всю уборку и практически не отвлекаться от процесса.

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Беспроводной пылесос для дома

С мощностью и временем работы Redroad V17 мы разобрались. Давайте теперь поговорим про систему фильтрации. Ведь недостаточно просто собирать пыль и мусор с пола. Необходимо, чтобы из контейнера мелкие частицы не попадали обратно в квартиру. Для этого в пылесосе установлена пятиступенчатая система фильтрации:

Первичный фильтр отделяет мусор от воздуха;

Сетчатый металлический фильтра задерживает пыль;

Циклонный фильтр вторично сепарирует воздух и пыль;

Мельчайшие частицы попадают в HEPA-фильтр и задерживаются там;

Угольный фильтр задерживает летучие соединения и запахи.

Благодаря такой системе удаляется до 99,97% всех загрязнений. Для еще большей эффективности уборки Redroad V17 укомплектовали турбощеткой с двумя валиками. Если обычный пылесос из-за постоянно вращающейся одинарной щетки может раскидывать грязь в стороны, то в Redroad V17 второй валик не позволяет мусору отлетать непонятно куда и более эффективно засасывает его внутрь.

Купить Redroad V17

Какой беспроводной пылесос лучше

Если говорить про Redroad V17, то нельзя не отметить и шикарный комплект поставки. Просто посмотрите на то, что производитель кладет в коробку:

Док-станция для крепления к стене и удобной зарядке;

Щетка для пыли;

Сгибаемая труба;

Узкая насадка для мебели;

Широкая насадка для мебели;

Шланг для удобки;

Щелевая насадка;

Удлинительная труба;

Турбощетка с двумя валиками;

Дополнительный валик.

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Как вам? Впечатлены? Мне тоже кажется, что это идеальный набор, который позволит навести порядок не только дома, но и в автомобиле. С такой-то мощностью, производительностью и комплектацией.

Ну а теперь про самое интересное — цену. Прямо сейчас на Озоне можно заказать Redroad V17 за 14 400 рублей. Если у вас есть Ozon Карта, то сможете сэкономить еще 300 рублей. Так что самое время сделать заказ. Какой смысл переплачивать за Дайсон в три, а то и в четыре раза больше денег, если можно купить ни в чем не уступающий Redroad V17. Кстати, такой вертикальный беспроводной ручной пылесос станет отличным подарком на любой праздник. Так что не упускайте момент и делайте заказ как можно скорее.

Купить Redroad V17