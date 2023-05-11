Вертикальный беспроводной пылесос Redroad V17 отдают за копейки. Заказывайте, пока все не разобрали

  2. Темы
  3. Гаджеты
Кирилл Пироженко

Представить себе современную квартиру без робота-пылесоса стало уже практически невозможно. Вот только доверить ему любую уборку не получится. Во-первых, в каждом доме есть труднодоступные места, куда робот просто не заедет. А во-вторых, чтобы получить нормальную мощность всасывания, необходимо как следует потратиться. Ведь далеко не каждый робот оснащается мощным движком. Именно поэтому стоит сразу задуматься о покупке хорошего вертикального беспроводного пылесоса.

Вертикальный беспроводной пылесос Redroad V17 отдают за копейки. Заказывайте, пока все не разобрали. Redroad V17 — не только мощный, но и очень стильный пылесос. Фото.

Redroad V17 — не только мощный, но и очень стильный пылесос

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТЕ

Как раз сейчас отличную модель от дочерней компании Xiaomi Redroad V17 отдают по очень хорошей цене, еще и с быстрой доставкой из России. Поэтому вам не придется непонятно, сколько ждать ваш заказ. В этом материале рассказываем, почему стоит купить Redroad V17 и не переплачивать за Dyson.

Мощный беспроводной пылесос

Самое главное в любом пылесосе, неважно, какой у него форм-фактор — это мощность всасывания. Ведь если он толком не будет тянуть, то и мусор с пола не соберешь. А какой тогда смысл от такого устройства. Если уж платить, то за качественную вещь. В этом плане в Redroad V17 все очень круто. Производитель оснастил его движком с мощностью всасывания до 26 500 Па в самом производительном режиме. Это флагманские цифры, благодаря которым можно навести порядок даже в самой большой квартире. Если вы не любите тратить много времени на уборку, то гарантированно оцените движок в пылесосе. Вместо того чтобы катать пылесос по одному месту туда-обратно, вам будет достаточно всего одного раза.

Мощный беспроводной пылесос. С таким пылесосом вы легко наведете порядок даже в большом доме. Фото.

С таким пылесосом вы легко наведете порядок даже в большом доме

Но что бы вы сказали про мощный пылесос, если бы он разряжался через пять минут после запуска? Скорее всего, вы бы пошли сдавать его обратно в магазин. Но эта история точно не про Redroad V17. Производитель установил в него аккумулятор на 4000 мАч. Благодаря такой батарее вы сможете получить до 60 минут непрерывной работы. Этого будет более чем достаточно, чтобы навести порядок даже в самой большое квартире. Если вам кажется, что этого времени мало, то просто задумайтесь о том, что вы никогда не пылесосите без остановок. То одно надо поднять с пола, то другое. Поэтому время работы — это реально сильная сторона Redroad V17.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

Знаете, какой минус есть у большинства вертикальных беспроводных пылесосов? Это маленький контейнер для сбора мусора. Но это не относится к Redroad V17. Производитель сразу подумал о вашем удобстве и установил в него контейнер на 600 мл. Благодаря такому объему вам не придется постоянно бегать к мусорному ведру. Ну а если загрязнения будут серьезными, то достаточно будет однократно опорожнить контейнер за всю уборку и практически не отвлекаться от процесса.

Купить Redroad V17

Беспроводной пылесос для дома

С мощностью и временем работы Redroad V17 мы разобрались. Давайте теперь поговорим про систему фильтрации. Ведь недостаточно просто собирать пыль и мусор с пола. Необходимо, чтобы из контейнера мелкие частицы не попадали обратно в квартиру. Для этого в пылесосе установлена пятиступенчатая система фильтрации:

Беспроводной пылесос для дома. Redroad V17 не только чистит пол, но и воздух. Фото.

Redroad V17 не только чистит пол, но и воздух

  • Первичный фильтр отделяет мусор от воздуха;
  • Сетчатый металлический фильтра задерживает пыль;
  • Циклонный фильтр вторично сепарирует воздух и пыль;
  • Мельчайшие частицы попадают в HEPA-фильтр и задерживаются там;
  • Угольный фильтр задерживает летучие соединения и запахи.

Благодаря такой системе удаляется до 99,97% всех загрязнений. Для еще большей эффективности уборки Redroad V17 укомплектовали турбощеткой с двумя валиками. Если обычный пылесос из-за постоянно вращающейся одинарной щетки может раскидывать грязь в стороны, то в Redroad V17 второй валик не позволяет мусору отлетать непонятно куда и более эффективно засасывает его внутрь.

Купить Redroad V17

Какой беспроводной пылесос лучше

Если говорить про Redroad V17, то нельзя не отметить и шикарный комплект поставки. Просто посмотрите на то, что производитель кладет в коробку:

Какой беспроводной пылесос лучше. Посмотрите, какой шикарный комплект поставки. Фото.

Посмотрите, какой шикарный комплект поставки

  • Док-станция для крепления к стене и удобной зарядке;
  • Щетка для пыли;
  • Сгибаемая труба;
  • Узкая насадка для мебели;
  • Широкая насадка для мебели;
  • Шланг для удобки;
  • Щелевая насадка;
  • Удлинительная труба;
  • Турбощетка с двумя валиками;
  • Дополнительный валик.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Как вам? Впечатлены? Мне тоже кажется, что это идеальный набор, который позволит навести порядок не только дома, но и в автомобиле. С такой-то мощностью, производительностью и комплектацией.

Ну а теперь про самое интересное — цену. Прямо сейчас на Озоне можно заказать Redroad V17 за 14 400 рублей. Если у вас есть Ozon Карта, то сможете сэкономить еще 300 рублей. Так что самое время сделать заказ. Какой смысл переплачивать за Дайсон в три, а то и в четыре раза больше денег, если можно купить ни в чем не уступающий Redroad V17. Кстати, такой вертикальный беспроводной ручной пылесос станет отличным подарком на любой праздник. Так что не упускайте момент и делайте заказ как можно скорее.

Купить Redroad V17

Теги
Лонгриды для вас
HONOR Pad 8 — большой планшет за 25 000 рублей с 8 динамиками. На нем даже играть можно

Все мы знаем HONOR как крутой бренд, выпускающий отличные устройства, которые вызывают очень большой интерес. Например, я сильно удивился, когда увидел огромный планшет HONOR Pad 8. Он показался мне очень большим, но именно такое устройство я и хотел попробовать, так как мне уже надоели мелкие планшеты от других производителей. Забегая вперед, я скажу, что после недели тестирования я так и не определился, пользоваться мне таким большим экраном или вернуться к чему-то более компактному. Раньше я однозначно выбрал бы второй вариант, но теперь у меня есть повод задуматься, и ниже я расскажу почему.

Читать далее
Этот защищенный смартфон держит заряд 48 дней и работает в -45°C. Как его купить дешевле 15 тысяч

Противоударные смартфоны — отдельная категория устройств, обычно рассматриваемая в отрыве от других представителей рынка. Принято считать, что из-за лишних трат производителя на реализацию противоударного корпуса и всевозможных сертификаций такие девайсы в техническом плане уступают обычным моделям по схожей цене. Однако, если вы следите за обновлениями на нашем сайте, то уже неоднократно слышали о смартфонах Blackview, чьи характеристики сопоставимы с начинкой более привычных устройств, но одновременно с этим предлагают защищенный корпус и аккумулятор, способный держать заряд несколько дней.

Читать далее
У POCO появились флагманы, которым нет равных. Здесь все фишки POCO F5 и POCO F5 Pro

Смартфоны POCO — пример того, что далеко не все производители обнаглели и взвинтили цены. Это та компания, которая продолжает выпускать недорогие устройства, оснащая их по-настоящему флагманскими фишками. Яркое тому свидетельство — смартфон POCO F5, а также его старший брат POCO F5 Pro. На днях состоялась презентация этих новинок, и она наделала много шума. Причины ясны: низкая цена и беспрецедентные характеристики. Так чем же так интересна серия POCO F5, и велика ли разница между Pro-версией и базовой моделью?

Читать далее