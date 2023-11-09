Выбрали крутые смарт-часы на любой вкус. Наш лайфхак поможет урвать их с секретной скидкой

Глядя на умные часы 2023 года, может сложиться впечатление, будто все они одинаковые. Конечно, в магазинах встречается огромное количество однотипных моделей, о которых просто неинтересно рассказывать. Но вместе с тем существуют исключения, заслуживающие внимания. В частности, смарт-часы Mibro. Недавно компания выпустила две новинки, ориентированные на разные категории пользователей. На их примере выясним, чем отличаются смарт-часы 2023 года, а также расскажем об одном интересном лайфхаке, который позволит урвать обе модели с секретной скидкой.

Круглые смарт-часы Mibro GS Pro для спорта

Mibro GS Pro представляют собой часы для спорта. И это не пустые слова. Сотней тренировочных режимов сегодня никого не удивишь, а потому Mibro берет свое уникальными фишками для спортсменов:

перед нами смарт-часы с GPS , так что с их помощью можно анализировать маршрут тренировки;

, так что с их помощью можно анализировать маршрут тренировки; корпус модели характеризуется водонепроницаемостью по стандарту 5АТМ, то есть с этими часами можно погружаться в воду на глубину до 50 метров;

устройство оснащено продвинутым 9-осевыми датчиком движения BOSCH-BMI270A, точно фиксирующий каждый шаг на беговой дорожке или гребок в бассейне;

наконец, смарт-часы располагают альтиметром и барометром — датчиками, которые измеряют высоту над уровнем моря и атмосферное давление.

Не нужны водонепроницаемые спортивные часы? Ничего страшного, ведь даже в таком случае Mibro GS Pro есть чем удивить. К примеру, своим AMOLED-экраном с автояркостью и стильным корпусом из ювелирной стали 316L, устойчивой к различным повреждениям. Все равно мало? А как насчет сразу двух комплектных ремешков для смарт-часов? Первый выполнен из силикона, а второй — из текстиля, чтобы вы могли адаптировать аксессуар под разные задачи.

Функции смарт-часов полностью соответствуют имиджу. Помимо привычных возможностей вроде измерения ЧСС и мониторинга сна Mibro GS Pro поддерживают звонки. Они позволяют отвечать на входящие, не доставая смартфон их кармана. При этом время автономной работы составляет 20 дней.

Купить Mibro GS Pro

До 11 ноября у вас получится купить Mibro GS Pro по специальной цене, которая действует только на маркетплейсе OZON. Наконец, можно получить дополнительную скидку при помощи секретного лайфхака. Чтобы узнать подробнее, дочитайте материал до конца.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Квадратные смарт-часы Mibro T2 с функцией звонка

Если первая модель оснащена круглым экраном, то Mibro T2 — это квадратные смарт-часы. Они компактные, благодаря чему на руке ощущаются почти невесомыми. В то же время часы Mibro T2 вполне годятся и для занятий спортом, благо поддерживают 105 тренировочных режимов, а еще имеют барометр и альтиметр вместе с GPS-модулем.

Разумеется, это далеко не все, на что способна компактная новинка. Mibro T2 являются смарт-часами с функцией звонка, поскольку они оснащены динамиком и микрофоном, а также сопрягаются со смартфоном по беспроводному протоколу Bluetooth 5.3.

Купить Mibro T2

Еще одна фишка Mibro T2 — NFC. С помощью специальной антенны они могут выступать в качестве пропуска в университет, на работу или домой. Все необходимые функции контроля здоровья тоже на месте, а работают часы 10 дней при активном использовании и 45 дней в режиме ожидания.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Лайфхак: как купить умные часы с дополнительной скидкой

Ну а теперь главное, ради чего мы собрались. Возможно, вы бы узнали о смарт-часах Mibro и без нашей помощи, но такой лайфхак точно бы не встретили. Показываем, как получить обе модели с дополнительной скидкой:

Откройте страницу товара Mibro GS Pro или Mibro T2 на OZON. Нажмите кнопку «Хочу скидку». Выберите «-5%» и нажмите «Запросить скидку». Пока ничего особенного, правда? Но обычно запросы на скидку отклоняются. Чтобы с полной гарантией получить дисконт нужно перейти в раздел «Вопросы о товаре» и написать «Я хочу часы Mibro». Если все сделано верно, вскоре продавец оформит дополнительную скидку, которая будет действовать 24 часа.

Воспользуйтесь этой инструкцией и поделитесь ею со своими друзьями, чтобы каждый из них смог купить смарт-часы со скидкой. Но учтите: лайфхак на 100% работает только с Mibro GS Pro и Mibro T2.