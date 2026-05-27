Пока для китайского рынка готовили Xiaomi 17 Max с огромной батареей, в Россию привезли кое-что поинтереснее. С 27 мая в DNS открылся предзаказ на Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — первые официальные субфлагманы Xiaomi в 2026 году. Старт продаж и выдача по предзаказам — 14 июня. Но главная интрига не в дате, а в ценах. Разбираю по порядку, и к концу станет понятно, почему я назвал их круче дорогих флагманов.

Когда можно купить Xiaomi 17T в России

Дата выхода Xiaomi 17T в России — 14 июня 2026 года. Именно тогда начнутся продажи и выдача смартфонов по предзаказам. Предзаказ уже открыт на сайте DNS с сегодняшнего дня, 27 мая — можно зафиксировать покупку прямо сейчас.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Выход Xiaomi 17T в мае — нетипичная история. T-серия традиционно выходила в сентябре, но в этот раз Xiaomi сдвинула релиз на четыре месяца вперед. Это означает, что смартфоны выходят еще до того, как летний сезон закончился, и для тех, кто давно ждал официальный Xiaomi с гарантией DNS, это хороший момент. Следить за новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Чем Xiaomi 17T отличается от обычного Xiaomi 17

Xiaomi 17T vs Xiaomi 17 — первое и самое важное сравнение для тех, кто выбирает между моделями:

процессор: Dimensity 8500 у 17T против Snapdragon 8 Elite Gen 5 у Xiaomi 17: чип слабее, но свежее по архитектуре;

батарея: 6500 мАч у 17T против 6330 мАч у Xiaomi 17 (разница скромная);

экран: 6.59 дюйма 120 Гц у 17T против компактного 6.3 дюйма у Xiaomi 17;

камера: тройная система Leica с 5x перископным зумом у Xiaomi 17T и более слабый 3.2-кратный зум у Xiaomi 17;

зарядка: 67 Вт у 17T, беспроводной зарядки нет.

Если для вас главный приоритет — автономность и экран побольше, смартфон Xiaomi 17T выигрывает. Если важна максимальная производительность и компактность — Xiaomi 17. Про то, чем Xiaomi 17 отличается от Xiaomi 17 Ultra и как выбрать между моделями линейки, читайте отдельно.

Чем Xiaomi 17T Pro лучше Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17T Pro vs Xiaomi 17 Ultra — неочевидное сравнение, которое заслуживает отдельного разговора. Смартфон Xiaomi 17T Pro использует Dimensity 9500 — тот же чип, что стоит в моем смартфоне vivo X300. По производительности он вплотную приближается к Snapdragon 8 Elite Gen 5 из Xiaomi 17 Ultra. Батарея 7000 мАч с зарядкой 100 Вт и 50 Вт беспроводной — это больше и мощнее, чем у Xiaomi 17 Ultra с его 6530 мАч.

Где 17T Pro уступает: камерная система. Xiaomi 17 Ultra имеет более продвинутые сенсоры Leica и 5x перископ с лучшей оптикой. Если камера — главный критерий, Ultra выигрывает. Если важнее батарея и цена, то 17T Pro смотрится убедительнее.

Цены на Xiaomi 17T и 17T Pro в России

Теперь переходим к самому главному. Официальные цены Xiaomi 17T в DNS:

12/256 ГБ — 49 999 рублей;

12/512 ГБ — 54 999 рублей.

Цена Xiaomi 17T Pro:

12/256 ГБ — 67 999 рублей;

12/512 ГБ — 72 999 рублей;

16/1024 ГБ — 82 999 рублей.

Теперь сравните с AliExpress. Xiaomi 17 там стоит 58 000 рублей — то есть купить Xiaomi 17T в России официально дешевле, чем взять Xiaomi 17 с AliExpress. За 49 999 рублей вы получаете официальную гарантию DNS, более мощную батарею и актуальный Leica-телевик.

Купить Xiaomi 17

Купить Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra на AliExpress — 84 000 рублей. Купить Xiaomi 17T Pro в базовой конфигурации за 67 999 рублей — это на 16 000 дешевле при сопоставимых характеристиках процессора и лучшей батарее.

Xiaomi 17T на AliExpress — когда и сколько

Xiaomi 17T в России через DNS — это официальный путь с гарантией и поддержкой. Однако оба смартфона появятся на AliExpress, где традиционно будут стоить заметно дешевле. Ориентировочно — на 5 000-10 000 рублей ниже цен DNS в зависимости от конфигурации и курса доллара на момент появления.

Когда ждать на AliExpress — скорее всего, через 2-4 недели. Глобальные версии начинают поступать на площадку именно в этот период. Актуальные цены и ссылки опубликуем сразу после появления в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Стоит ли покупать Xiaomi 17T или подождать

Купить Xiaomi 17T в России прямо сейчас имеет смысл если:

нужна официальная гарантия и поддержка DNS (это реальное преимущество при возникновении проблем);

не хотите ждать появления на AliExpress и разбираться с доставкой;

49 999 рублей — комфортная цена, и вы уже смотрели на Xiaomi 17 за 58 000 с AliExpress.

Подождите AliExpress если:

хотите сэкономить дополнительные 5 000-10 000 рублей и готовы подождать пару недель;

гарантия от производителя через сервисный центр вас устраивает.

И еще один момент: скоро на горизонте появится следующее поколение — про то, что известно о Xiaomi 18 и когда его ждать, — читайте в отдельном материале. Но до его выхода Xiaomi 17T по цене 49 999 рублей с официальной гарантией выглядит одним из лучших предложений на российском рынке прямо сейчас.