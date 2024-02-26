Xiaomi выпустила топовые смарт-часы 2024 года: 3 модели на любой вкус

В конце прошлой недели состоялась большая презентация Xiaomi, главными героями которой стали смартфоны Xiaomi 14. Вместе с тем на мероприятии были показаны и другие устройства компании. В частности, умные часы Xiaomi. Причем каждая модель получилась на редкость уникальной. Тут и продвинутый фитнес-браслет, и часы с функцией звонка, и даже смарт-часы, поддерживающие бесконтактные платежи. Посмотрим по порядку, какие деньги и за что просят китайцы.

Глобальная версия Xiaomi Smart Band 8 Pro

Китайская версия Xiaomi Smart Band 8 Pro была представлена еще в августе 2023 года. По непонятным причинам выход модели на мировой рынок задержался, но уже с 27 февраля на AliExpress станет доступна глобальная версия Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Купить Xiaomi Smart Band 8 Pro

Она имеет мало отличий от китайской версии, но таковые есть, пускай и в небольшом количестве. Глобалка Xiaomi Smart Band 8 Pro без труда подключается к смартфону через приложение Mi Fitness, где в качестве региона можно смело выбирать Россию, в то время как вариант для КНР работал только с регионом Китай. Также Глобальная версия фитнес-браслета получила фирменную прошивку HyperOS.

В остальном это все тот же Xiaomi Smart Band 8 Pro, то есть фитнес-браслет с GPS, позволяющий отслеживать маршрут тренировок на карте, который обладает следующими особенностями:

1.74-дюймовый AMOLED-экран с частотой 60 Гц и автояркостью до 600 нит;

более 100 циферблатов;

свыше 150 тренировочных режимов;

измерение пульса, SpO2 и других показателей здоровья;

14 дней автономной работы.

Официальная цена Xiaomi Smart Band 8 Pro — $69 (~ 6 400 ₽). На старте продаж обещают внушительную скидку, однако ее размер станет известен только после релиза.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Новые смарт-часы Xiaomi Watch S3

Еще одной новой моделью для глобального рынка являются часы Xiaomi Watch S3, представленные в Китае несколько месяцев назад. Они выполнены в круглом форм-факторе, по аналогии с фитнес-браслетом базируются на прошивке HyperOS, но имеют одно значительное преимущество в функциональном плане.

Xiaomi Watch S3 — часы с функцией звонка. Они оснащены микрофоном и динамиком, благодаря чему входящие вызовы можно переводить на носимый аксессуар. Совершение исходящих без использования смартфона тоже допускается.

Купить Xiaomi Watch S3

Также классная фишка Xiaomi Watch S3 — поворотный безель, который при желании можно поменять. Также для умных часов Xiaomi заявлены:

1.43-дюймовый AMOLED-экран с автояркостью до 600 нит и частотой обновления 60 Гц;

всесторонний мониторинг здоровья;

GPS для определения геолокации;

более 150 тренировочных режимов;

15 дней работы без подзарядки.

Разумеется, есть полноценная влагозащита 5АТМ (погружение на глубину до 50 метров), а цена Xiaomi Watch S3 — $149 (~ 13 800 ₽). Без скидок тоже не обойдется, но пока без подробностей.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Умные часы Xiaomi Watch 2

Часы Xiaomi Watch 2 единственные из всей линейки работают на операционной системе Wear OS от Google и лишены оболочки HyperOS. Плохо ли это? Совсем нет! Ведь Xiaomi Watch 2 — это по-настоящему умные часы, способные не только принимать звонки по Bluetooth или отслеживать маршрут тренировок при помощи GPS, но и устанавливать самые разные приложения. С этой целью модель предусматривает 2/32 ГБ памяти (как на самом популярном смартфоне 2023 года в России — Redmi 9A).

Еще один важный момент: Xiaomi Watch 2 — часы с поддержкой бесконтактных платежей. Они оснащены NFC-чипом и совместимы с приложением Google Pay. Вот только в России оно не работает, так что о бесконтактной оплате в рамках нашей страны можно забыть. Но не забудем о других характеристиках Xiaomi Watch 2:

1.43-дюймовый экран с частотой 60 Гц и яркостью 600 нит;

более 160 тренировочных режимов;

мониторинг здоровья;

вызов помощи при падении;

управление камерой смартфона с отображением видоискателя на экране часов.

Продвинутая функциональность модели сказывается на автономности, и при умеренном использовании часы работают всего 2.5 дня. Зато есть быстрая зарядка, восстанавливающая энергию за 45 минут, а цена Xiaomi Watch 2 — $199 (~ 18 400 ₽) без учета скидок, о которых ничего неизвестно, так как устройство еще не появилось ни в России, ни на AliExpress.