4 приложения для просмотра каналов онлайн на Android TV

Современные телевизоры очень сложно представить без разных умных функций. Благодаря таким телекам многие даже не проводят в квартиры привычное кабельное или цифровое телевидение. Действительно, какой в этом смысл, если при наличии интернета можно вывести на экран вашего телевизора любой интересующий вас фильм. Тем более что на Android TV есть такое количество разных приложений, что в них очень легко можно потеряться. Но иногда хочется посмотреть и обычное эфирное телевидение. Или просто полистать каналы в поисках чего-нибудь интересного.

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Если такое желание возникает у вас редко, то подключать телевидение у вашего оператора точно не стоит. Достаточно просто установить несколько приложений на ваш Андроид ТВ, и все благополучно будет решено. В этом материале рассказываем про четыре приложения для просмотра каналов на Android TV.

Peers TV на телевизоре

Сразу хочется рассказать про бесплатное приложение, которое мне нравится больше всего — Peers TV. В нем вы сможете найти большинство эфирных каналов, которые можно включать в отличном качестве. Никакое кабельное телевидение не сравнится с цифровым качеством передачи. Причем в Peers TV без подписки можно смотреть даже больше, чем привычные нам двадцать бесплатных каналов.

Для отдельных программ доступны и HD версии. Список каналов будет зависеть от региона, где вы находитесь, и провайдера, через которого подключаетесь к интернету. Например, абонентам Новотелекома будет доступно больше передач, так как Peers TV принадлежит именно этому оператору. Кстати, у Пирс ТВ отличное мобильное приложение и сайт. Поэтому если у вас нет Андроид ТВ, то вы можете запустить этот сервис на любом удобном вам устройстве.

Скачать Peers.TV

Кинопоиск каналы на телевизоре

Так как Яндекс регулярно раздает направо и налево промокоды на Яндекс Плюс, то можно подключить подписку и воспользоваться приложением Кинопоиск для просмотра каналов на Android TV. В сети можно найти огромное количество разных промокодов, поэтому если не хотите платить за просмотр телевидения, то просто периодически просматривайте интернет и явно наткнетесь на один из них. У просмотра телевидения через Кинопоиск есть одно очень серьезное преимущество — это количество доступных каналов.

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Их здесь действительно много. Например, любители хоккея оценят наличие здесь KHL TV и KHL Prime, где прямо сейчас можно посмотреть плей-офф КХЛ в отличном качестве. А любители фильмов и сериалов смогут выбрать из большого количества разных вариантов TV1000 или даже Amediateka. Кстати, здесь и очень большой выбор каналов для детей. Так что вы всегда сможете найти, чем занять своего ребенка.

Скачать Кинопоиск

Kion — ТВ каналы

Кстати, если вы являетесь абонентом МТС и оформили себе подписку МТС Premium, чтобы увеличить пакет интернета, то можете установить на Android TV онлайн-кинотеатр Kion. Вам сразу же будет доступно, помимо 20 привычных эфирных каналов, большое количество разных программ. В частности, вы сможете там найти несколько разных каналов Bridge, TV1000 и большое количество спортивных программ от МАТЧ ТВ. На одной из моих симкарт подключена такая подписка, но пользуюсь я в основном Кинопоиском.

Подборка детских каналов у Яндекса мне понравилась немного больше. А так как периодически ребенок просит посмотреть какой-нибудь мультик, то выбор в основном падает именно на Кинопоиск. Но это все исключительно личные предпочтения. Единственно, что мне показалось, что на Кионе загрузка контента происходит дольше, чем на Кинопоиске и HD-качество есть для меньшего количества каналов.

Скачать KION

Бесплатные каналы в Okko

А если вы просто хотите иметь доступ к бесплатным двадцати каналам, то для этого можно воспользоваться приложением Okko. Если у вас нет подписки на сам сервис или СберПрайм, то вы можете спокойно смотреть стандартные каналы. Установите приложение Окко и на главной странице долистайте до раздела “ТВ каналы” и можете начинать просмотр. Все будет работать без активной подписки и совершенно бесплатно. Если вы хотите больше возможностей, то тогда придется заплатить.

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Но можно, как и с Яндекс Плюс, находить промокоды и различные подарочные периоды и на подписку СберПрайм и тогда у вас всегда будет доступ практически ко всем возможностям онлайн кинотеатра Okko. Когда я тестировал приложение на своем Xiaomi Mi TV 4S, сложилось впечатление, что оно требует больше ресурсов, чем Кинопоиск и Kion. Поэтому периодически наблюдались небольшие фризы и лаги. Главное, что при запуске телевидения таких проблем не было. Как только я включал воспроизведение, то все работало как надо.

Скачать Okko

Как видите, на Android TV можно найти большое количество приложений для просмотра каналов. Для каких-то потребуется подписка, а отдельными можно пользоваться просто так. Выбирайте то, которое вам больше по душе. При наличии интернета и необходимости раз в неделю посмотреть какой-нибудь популярный канал нет никакого смысла отдельно платить операторам за телевидение.