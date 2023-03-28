4 приложения для просмотра каналов онлайн на Android TV

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Кирилл Пироженко

Современные телевизоры очень сложно представить без разных умных функций. Благодаря таким телекам многие даже не проводят в квартиры привычное кабельное или цифровое телевидение. Действительно, какой в этом смысл, если при наличии интернета можно вывести на экран вашего телевизора любой интересующий вас фильм. Тем более что на Android TV есть такое количество разных приложений, что в них очень легко можно потеряться. Но иногда хочется посмотреть и обычное эфирное телевидение. Или просто полистать каналы в поисках чего-нибудь интересного.

4 приложения для просмотра каналов онлайн на Android TV. На Android TV можно найти большое количество приложений для просмотра каналов. Фото.

На Android TV можно найти большое количество приложений для просмотра каналов.

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Если такое желание возникает у вас редко, то подключать телевидение у вашего оператора точно не стоит. Достаточно просто установить несколько приложений на ваш Андроид ТВ, и все благополучно будет решено. В этом материале рассказываем про четыре приложения для просмотра каналов на Android TV.

Peers TV на телевизоре

Сразу хочется рассказать про бесплатное приложение, которое мне нравится больше всего — Peers TV. В нем вы сможете найти большинство эфирных каналов, которые можно включать в отличном качестве. Никакое кабельное телевидение не сравнится с цифровым качеством передачи. Причем в Peers TV без подписки можно смотреть даже больше, чем привычные нам двадцать бесплатных каналов.

Peers TV на телевизоре. В Peers TV есть все самые популярные каналы. Фото.

В Peers TV есть все самые популярные каналы.

Для отдельных программ доступны и HD версии. Список каналов будет зависеть от региона, где вы находитесь, и провайдера, через которого подключаетесь к интернету. Например, абонентам Новотелекома будет доступно больше передач, так как Peers TV принадлежит именно этому оператору. Кстати, у Пирс ТВ отличное мобильное приложение и сайт. Поэтому если у вас нет Андроид ТВ, то вы можете запустить этот сервис на любом удобном вам устройстве.

Скачать Peers.TV

Кинопоиск каналы на телевизоре

Кинопоиск каналы на телевизоре. Интерфейс в Кинопоиске поинтереснее, чем в Peers TV. Фото.

Интерфейс в Кинопоиске поинтереснее, чем в Peers TV.

Так как Яндекс регулярно раздает направо и налево промокоды на Яндекс Плюс, то можно подключить подписку и воспользоваться приложением Кинопоиск для просмотра каналов на Android TV. В сети можно найти огромное количество разных промокодов, поэтому если не хотите платить за просмотр телевидения, то просто периодически просматривайте интернет и явно наткнетесь на один из них. У просмотра телевидения через Кинопоиск есть одно очень серьезное преимущество — это количество доступных каналов.

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Их здесь действительно много. Например, любители хоккея оценят наличие здесь KHL TV и KHL Prime, где прямо сейчас можно посмотреть плей-офф КХЛ в отличном качестве. А любители фильмов и сериалов смогут выбрать из большого количества разных вариантов TV1000 или даже Amediateka. Кстати, здесь и очень большой выбор каналов для детей. Так что вы всегда сможете найти, чем занять своего ребенка.

Скачать Кинопоиск

Kion — ТВ каналы

Кстати, если вы являетесь абонентом МТС и оформили себе подписку МТС Premium, чтобы увеличить пакет интернета, то можете установить на Android TV онлайн-кинотеатр Kion. Вам сразу же будет доступно, помимо 20 привычных эфирных каналов, большое количество разных программ. В частности, вы сможете там найти несколько разных каналов Bridge, TV1000 и большое количество спортивных программ от МАТЧ ТВ. На одной из моих симкарт подключена такая подписка, но пользуюсь я в основном Кинопоиском.

Kion — ТВ каналы. Kion отдаленно напоминает Кинопоиск. Фото.

Kion отдаленно напоминает Кинопоиск.

Подборка детских каналов у Яндекса мне понравилась немного больше. А так как периодически ребенок просит посмотреть какой-нибудь мультик, то выбор в основном падает именно на Кинопоиск. Но это все исключительно личные предпочтения. Единственно, что мне показалось, что на Кионе загрузка контента происходит дольше, чем на Кинопоиске и HD-качество есть для меньшего количества каналов.

Скачать KION

Бесплатные каналы в Okko

Бесплатные каналы в Okko. В бесплатной версии Okko только двадцать каналов. Фото.

В бесплатной версии Okko только двадцать каналов.

А если вы просто хотите иметь доступ к бесплатным двадцати каналам, то для этого можно воспользоваться приложением Okko. Если у вас нет подписки на сам сервис или СберПрайм, то вы можете спокойно смотреть стандартные каналы. Установите приложение Окко и на главной странице долистайте до раздела “ТВ каналы” и можете начинать просмотр. Все будет работать без активной подписки и совершенно бесплатно. Если вы хотите больше возможностей, то тогда придется заплатить.

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Но можно, как и с Яндекс Плюс, находить промокоды и различные подарочные периоды и на подписку СберПрайм и тогда у вас всегда будет доступ практически ко всем возможностям онлайн кинотеатра Okko. Когда я тестировал приложение на своем Xiaomi Mi TV 4S, сложилось впечатление, что оно требует больше ресурсов, чем Кинопоиск и Kion. Поэтому периодически наблюдались небольшие фризы и лаги. Главное, что при запуске телевидения таких проблем не было. Как только я включал воспроизведение, то все работало как надо.

Скачать Okko

Как видите, на Android TV можно найти большое количество приложений для просмотра каналов. Для каких-то потребуется подписка, а отдельными можно пользоваться просто так. Выбирайте то, которое вам больше по душе. При наличии интернета и необходимости раз в неделю посмотреть какой-нибудь популярный канал нет никакого смысла отдельно платить операторам за телевидение.

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