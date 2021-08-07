Лучше экшн-игры для Android

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Артем Сутягин 0

Жанр экшн-игр давно перестал быть чем-то определенным. Сейчас это почти любая игра, которая захватывает своим сюжетом и при этом является достаточно динамичной, чтобы в нее хотелось играть снова и снова. Такие игры надоедают не так быстро, как многие другие, и при этом отлично подходят для того, чтобы поиграть в них в выходные. Каждую неделю по субботам мы собираем для вас лучшие игры разных жанров и на этот раз решили уделить внимание именно жанру экшн. Как обычно собрали для вас то, во что приятно поиграть самому и не стыдно посоветовать другим. Это то, что нужно на старте выходных.

игры

Экшн-игры — это когда название жанра говорит само за себя.

Несмотря на то, что экшн-игр очень много, мы не будем запихивать в эту подборку Call of Duty и ей подобные активные игры, оставив для них отдельное место на нашем сайте. Вместо этого рассмотрим 4 относительно неизвестные игры, которые заслуживают свою порцию внимания.

Crash Bandicoot: On the Run! — консольная игра для смартфона

Crash Bandicoot: On the Run! переносит одну из любимых многими черт ранних консольных игр на мобильные устройства. Эта игра отлично подходит для того чтобы потратить немного свободного времени благодаря быстрым уровням. Играйте за Крэша и Коко, когда они снова сразятся с армией мутантов доктора Нео Кортекса!


Вам предстоит бегать по уровням, используя боковые ступеньки, слайды, прыжки и вращения, чтобы избегать препятствий и получать бонусы в виде разных предметов. Собирать предметы нужно для того, чтобы проходить уровни и прокачивать персонажи. На протяжении всей игры вам будут встречаться противники, а время от времени даже боссы, которых иногда бывает довольно сложно победить.

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В игре есть внутренние покупки, но если игра вам понравится, скорее всего, вы будете готовы немного заплатить за отлично проведенное время. Но если вы принципиально не хотите платить, то IAP довольно легко игнорировать и играть в Crash Bandicoot: On the Run!, не потратив ни копейки. В крайнем случае можете посмотреть рекламу и играть дальше.

Скачать Crash Bandicoot: On the Run!

Cytus II — мобильный экшн

Cytus II — это потрясающая мобильная экшн-игра. Как я и говорил, это слишком широкое понятие жанра, но Cytus II попадет в него без объяснений. В ней вы, взяв на себя роль множества талантливых ди-джеев, будете проходить их путь.

Для каждого трека есть четыре уровня сложности, начиная с простого и заканчивая самым сложным. Ваша задача состоит в том, чтобы, используя только свои пальцы, вовремя отбивать ноты и правильно повторять другие особенности музыки. Количество пропущенных или неправильных нот влияет на ваш счет. В конце каждой песни вы получаете оценку. В целом все просто, но игровой процесс довольно сложный.


В чем Cytus II действительно выделяется, так это в качестве и разнообразии своей музыки, отличном сенсорном управлении, ярком стиле и интересной истории, скрытой за рамками игрового процесса. Рассказывать об игре слишком подробно не стоит. Она должна преподносить сюрпризы.

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Внутриигровые покупки есть. Это дополнительные песни или диджеи. Но если у вас есть Play Pass, считайте, что вы уже все оплатили.

Скачать Cytus II

Huntdown — игра про 80-е

Вы скучаете по 80-м? Фильмы, видеоигры, мода? Для вас создана Huntdown — чудесный платформер в стиле 80-х для мобильных устройств. Действие игры происходит в апокалиптическом будущем, где общество разделилось, а соперничающие банды ведут борьбу друг с другом и с корпорациями, сменившими правительство.


Вам поручено любой ценой избавиться от некоторых из самых отвратительных лидеров банд в городе. По пути вы будете подбирать кучу оружия, чтобы пробивать себе дорогу, которая наполнена граффити, ирокезами, мотоциклами и вечным неоновым светом.

Первые два уровня бесплатны в качестве демонстрации, а после этого придется заплатить, чтобы разблокировать полную игру. В режиме истории есть 20 уровней восхитительного хаоса. Эта отличная высококачественная игра стоит своих денег. Но приятнее всего то, что ее можно попробовать бесплатно. Это самая правильная модель распространения.

Скачать Huntdown

Implosion: Never Lose Hope — качественный экшн для Android

Смотря на создателей и трейлеры Implosion: Never Lose Hope, многие начинают возлагать на нее большие надежды. Приятнее всего то, что она их оправдывает. У нее есть все, что для этого нужно — интуитивно понятные элементы управления на сенсорном экране и отличный пользовательский интерфейс. Все это делает ее очень понятной и приятной для прохождения.


Виртуальный джойстик управляет вашим движением, а виртуальные кнопки управляют вашими боевыми действиями. Если все делать правильно, то можно будет добавить в игру куда больше изящества, чем кажется изначально. Это будет не просто нажатие кнопок, а нечто большее.

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История, которая рассказывается в игре, это типичная научная фантастика, в которой нет ничего уникального, но зато есть хорошая графика, увлекательный игровой процесс и отличный звук. Первые несколько уровней можно проходить бесплатно в качестве демонстрации, а после этого можно будет разблокировать полную игру за очень небольшие деньги. Кажется, что игра должна стоить дороже, но оказывается все наоборот.

Наверное, эту игру можно назвать одной из лучших по соотношению цены и качества в игровом мире Google Play. С этим согласятся многие.

Скачать Implosion: Never Lose Hope

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